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статья Блудом и молитвой

Илья Мильштейн, 08.11.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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Тюремщикам тоже нелегко.

Вообразите: ФСБ выслеживает и ловит румыно-молдавскую шпионку под личиной члена правления "Интер РАО", а она не сознается в содеянном. Ей вменяется столь неочевидное преступление, как передача кишиневской разведке "проекта документа Минэнерго РФ об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества", она же свою вину отрицает. В прессу вбрасывается обвинение в том, что Карина Цуркан по наущению своих румынских кураторов пыталась им продать по частям электростанцию в Приднестровье, для чего намеренно снижала производительность Молдавской ГРЭС, но ей это нипочем. Пишут еще, что изменщица через румын сообщила американцам, "кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах", однако доказательства, как видно, хлипкие, и в итоге становится непонятно, за что ее, собственно, арестовали и содержат в СИЗО.

Спрашивается, что делать следователям? Как заставить подозреваемую если не раскаяться, то хоть расколоться? Какими методами, если учесть, что дело слишком громкое и элементарные приличия в нем необходимо соблюдать?

Похоже, с этой задачей в "Лефортово" не то чтобы справились, но пытаются ее решать способом, который представляется одновременно оригинальным и крайне эффективным. По свидетельству члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева, в камере вместе с Кариной уже три месяца находится некая дама, которая с утра до ночи смотрит телевизор и молится. Точнее, и ночью тоже предается этим занятиям, вопреки правилам внутреннего распорядка. На что администрации тюрьмы смотрит, по-видимому, сквозь пальцы, посверкивая лукавым глазом и явно потворствуя созданию невыносимых условий для заключенной Цуркан.

Это ведь настоящая пытка - и днем и ночью слушать и лицезреть Соловьева и Киселева, Шейнина и Семина, Скабееву с Поповым. А также тошнотворные "неполитические" ток-шоу, где - опять-таки с утра до ночи - выволакивают на подиумы всю так называемую правду так называемой жизни и подставные жены в присутствии подставных мужей и равнодушно орущего ведущего вцепляются в волосы подставных любовниц. Тут на воле иногда, чисто по служебной надобности, недолго посмотришь такое и потом целый день ходишь, словно в камере отсидел, со зловонной парашей. В чем угодно сознаешься, лишь бы всего этого больше никогда не видеть. А Карина Цуркан уже 90, что ли, дней погружена в этот телевизионный ад. В этот блуд, да еще вперемешку с молитвой.

Она, рассказывает правозащитник, ни книг в камере больше не может читать, ни толком выспаться. Она очень устает от такой соседки. Она согласна сидеть в одиночке, о чем уже дважды просила начальника СИЗО, но безрезультатно. Начальник непреклонен. Истязание продолжается.

Поскольку у тех, кто ее столь изобретательно мучает, вероятно, имеется двойной расчет. Либо она сломается, не выдержав пытки, - вне зависимости от того, виновна или невиновна. Либо, наоборот, со временем проникнется правотой шоуменов в зомбоящике - и то ли сознается, что шпионка, то ли оговорит себя. Следователям это без разницы. Тем не менее заключенная до сих пор держится, невзирая на весь этот информационный ГУЛАГ, что заставляет по крайней мере нас, сторонних наблюдателей, окончательно поверить в ее невиновность. Не исключено также, что к схожим мыслям постепенно склонятся и следователи, но едва ли в обозримые сроки. Они народ упорный и, как можно заметить, весьма креативный. Шутка ли, Соловьева с Киселевым изловчились позвать на подмогу.

А вообще, конечно, смешного мало. Мы ведь даже не знаем, является ли соседка обвиняемой по ст. 276 УК РФ наседкой - или это просто несчастная женщина, из тех миллионов соотечественников, которые ежедневно и большими дозами потребляют продукцию российских телеканалов. Так что и неизвестно, кому следует больше сочувствовать: бывшему топ-менеджеру, которому грозит 20 лет за шпионаж, или ей, идеальной телезрительнице. Хочется, однако, верить, что когда-нибудь знаменитых наших ведущих накажут и за них. По статьям, карающим за вовлечение малых сих в потребление наркотика и за пытки. В камерах у них, фанатиков телеиндустрии, телевизоры будут строжайше воспрещены бесчеловечной новой властью.

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Илья Мильштейн, 08.11.2018
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