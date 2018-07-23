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Мария Бутина и Виктор Кудрявцев. Молодая женщина и пожилой ученый - люди очень непохожие, и уголовные статьи у них разные, и страны, где их собираются судить, тоже. 29-летнюю тусовщицу из Барнаула, задержанную ФБР, обвиняют в незаконной лоббистской деятельности на благо России. Напротив, 74-летний сотрудник ЦНИИмаша арестован ФСБ по делу о государственной измене.

Однако имеются и черты сходства. Во-первых, оба они являются гражданами РФ. Во-вторых и в-главных, в преступлениях, инкриминируемых Бутиной и Кудрявцеву, отражаются два основных направления путинской внешней политики. То есть вмешательство в чужие внутренние дела и угроза ядерной войны. А это, в свою очередь, порождает целый ряд вопросов, на которые ответов мы едва ли дождемся, но ставить их необходимо - и не для того, чтобы узнать так называемую правду, заведомо недостижимую. А для того, чтобы постараться хотя бы приблизиться к ней и постичь время, которое за окнами.

Помощница Александра Торшина, бывшего сенатора, ныне зампреда Центробанка, если верить следователям, активно внедрялась в ряды видных республиканцев и других представителей американской элиты. Для этой цели она переехала в Америку, училась там, посещала закрытые мероприятия, знакомилась с влиятельными политиками и жила с одним из них, не скрывая ни пророссийских своих взглядов, ни отношений. Причем нельзя сказать, чтобы такая ее активность оставалась совсем уж незамеченной соответствующими органами.

Девушку обыскивали. Девушку допрашивали. Про девушку писали в газетах, упоминая, в частности, о том, что ее покровитель Торшин мог быть причастен к финансированию Трампа через Национальную стрелковую ассоциацию, а сожитель - к "развитию" связей между Трампом и Кремлем. Она же как ни в чем не бывало продолжала в меру сил улучшать российско-американские отношения, жалуясь в частных перехваченных письмах на тяготы жизни с постылым бойфрендом, и никто в Москве, по-видимому, не озаботился проблемой эвакуации давно спалившегося иностранного агента.

Хуже того. После того как Бутину задержали, Родина начала усердно ее топить. В частности, МИД РФ запустил карнавальный флешмоб в поддержку узницы, разместив фотографию героини на аватары своих аккаунтов в социальных сетях. Анну Чапман с подельниками, помнится, вытаскивали из американской тюрьмы по-другому. Без ненужного шума, но упорно и эффективно, добившись в итоге взаимовыгодного обмена с американцами.

Вообще складывается впечатление, что сюжет с девушкой в тюрьме сегодня устраивает и российские спецслужбы, и американские. В конфликте собирательного ФБР с Трампом Мария Бутина может стать довольно ценным свидетелем, а если ревнительница короткоствола окажется свидетелем сильно разговорчивым, то дело может дойти и до импичмента президенту. С другой стороны, где импичмент - там и уличные волнения в защиту униженного и оскорбленного любимца публики, и хаос в Америке, что является главной целью Кремля. Не исключено, потому девушку и подставили, чтобы хаос разрастался, но это, конечно, только наши догадки. Тем не менее эпоха в них проступает во всей своей полноте и абсурдности.

Что же касается Виктора Кудрявцева, то про него вроде бы известно, что он арестован по делу об передаче сверхсекретных сведений о гиперзвуковом оружии иностранным разведкам. Собственно, тут все "вроде бы", включая вундерваффе, основной же вопрос сводится к тому, в чем нашего старика обвиняют. Если в том, что он известил врагов об очередном блефе Минобороны РФ, то это одна история, довольно простенькая. Если его подставили, а он не виноват, то это трагедия. Если же кандидат технических наук действительно выдал некие страшные тайны про чудо-оружие, способное поразить Флориду, то это история совсем особенная. В сущности, это скандал, из которого российские власти могут извлечь для себя немалую выгоду.

Тогда свежая новость из Лефортовской тюрьмы должна оказать правильное воздействие на наших уважаемых партнеров, которым лишний раз сообщают о том, что Владимир Владимирович не шутил, выступая со своим посланием 1 марта нынешнего года. С гиперзвуком у нас все в порядке. В общем, арест Кудрявцева представляется эпизодом в большой игре, причем вне зависимости от того, идет речь о разоблачении блефа, о задержании невиновного или об утечке реальных сведений, связанных с производством ракет. Об игре проигранной, если открылось, что Путин все-таки шутил. О провокации ФСБ против ученого или ложном доносе, за который схватились, чтобы закошмарить мир. О поимке информатора, из чего извлекается двойная польза: поймали и нагоняем страху.

Теперь логичным финалом этих шпионских сюжетов мог бы снова стать обмен, с виду неравноценный, но естественный: Бутину на Кудрявцева. И неважно, кто они оба - лазутчики или нет. Меняться так меняться. Увы, то, что было вполне возможным при слабаке Обаме и слабаке Медведеве, в допотопные времена перезагрузки, при нынешних силачах кажется пустыми грезами. Скорее уж подобные скандалы станут повседневностью и количество шпионов и предателей, настоящих и мнимых, в обозримые сроки будет постоянно увеличиваться. Важно лишь понимать, что практически все они заложники холодной войны между сверхдержавами и, покуда одной из них правит профессиональный шпион-поджигатель, а другой - шоумен, сражающийся со своими спецслужбами, нашим отважным девушкам в Америке и работникам российских секретных предприятий надо быть предельно осмотрительными.