О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | "Экстремисты" | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.267967.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.267967.html
Также: Мильштейн, Правительство, Спецслужбы, Криминал, Мир, Право, Колонки, Россия, Происшествия, Политика, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Сергей Лавров, Николай Патрушев

статья Все в белом

Илья Мильштейн, 28.02.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

Кокаинов грех

И когда лучших людей ловят с чемоданами, вгоняя в паническое состояние Марию Захарову, они умеют великолепнейшим образом извернуться и сочинить такой пресс-релиз, что любой его читатель должен осознать: более верных друзей, чем в далекой Аргентине, у России никогда не было, нет и не будет.

Илья Мильштейн
26.02.2018
383
Пара фраз 28.02.2018
в блоге Кокаин из кофе

Неправда, кокаин в нашей школе в Буэнос-Айресе не полиция обнаружила, а сотрудники российского посольства. Нет, Патрушев не прилетал туда, чтобы разруливать ситуацию, а по своим делам посещал Аргентину. Ложь, будто бы для перевозки наркотиков собирались использовать диппочту; такого, повторим, быть не могло. Вы все врете и в информационной бойне не щадите даже тех, кого с нами больше нет. Еще не выдумывайте про Ковальчука, он никогда у нас не работал. Не передергивайте с цифрами: со стороны МИД РФ конкретный вес перехваченного наркотика ни разу не озвучивался. И не лгите бесстыдно, что внутрироссийский наркотический рынок с давних пор якобы контролируется российским внешнеполитическим ведомством и соответствующими силовыми структурами.

В этом близко к тексту пересказанном заявлении пресс-службы лавровского ведомства интересней всего то, что сперва оно было опубликовано, затем удалено с сайта, после восстановлено. Что не прибавило убедительности изложенным в нем тезисам, зато помогло понять, что у них там на Смоленской сегодня творится. В какой обстановке приходится работать министру и его спикерам, отмазывая себя. В каком настроении сочинять пресс-релизы, судорожно выбрасывая в корзину плоды многочасового труда и снова их оттуда выгребая, поскольку Гугл помнит все.

Иногда это прорывается в совсем уж диких криках озлобленья, как в том прогремевшем посольском "комментарии", где дипломаты давали суровую отповедь задевшему их блогеру Миронову. Но чаще в лихорадочных метаниях, о которых нам поведала недавно простодушная официальная представительница. Да и в самом деле, что тут скажешь, когда поставлен мировой рекорд хранения кокса в закрытых, охраняемых ФСБ помещениях и с этой победой тебя поздравляют миллионы болельщиков. А отмолчаться нельзя, надо отлаиваться.

Впрочем, при внимательном чтении исчезнувшего и вновь воскресшего документа обнаруживается в нем и некий смысл, неглубоко запрятанный между строк. Открещиваясь от Патрушева, Ковальчука и от цифр, оглашенных спецслужбами, дипломаты дают нам понять, что в принципе мало что знают о путях наркотрафика и о том, кто закупал, хранил и доставлял в Москву эти несметные залежи кокаина. И знать не хотят. Дипломаты раздражены и, выплескивая свои чувства на клеветников-журналистов с их фейковыми новостями и пещерной русофобией, на деле сводят счеты с "соседями". То есть с чекистами, которые уже достали.

Тогда текст начинает играть новыми красками. Абзац, посвященный страшной находке в школе, можно воспринимать как подтверждение аргентинских прослушек и слухов о том, что у посла Виктора Коронелли сложились скверные отношения с прикрепленными к нему чекистами и те его намеревались снимать с должности, а он их поймал с кокаином. Сама мысль о том, что некие чужаки могут использовать для своих целей диппочту, вызывает в МИДе негодование. О том, на сколько центнеров и миллиграммов тянул груз, дипломаты опять-таки рекомендуют спрашивать у ФСБ, а их просят оставить в покое. И не убивать, да.

Наконец, дорогого стоит и процитированная, с гневом отвергнутая вражеская фраза про "внутрироссийский наркотический рынок" и сферы его контроля. Мало ли что в газетах пишут, "подобных публикаций сотни", как справедливо указывают авторы пресс-релиза, но вот зачем-то им понадобилось выбрать именно эту. В рамках официального заявления.

Напротив, про скандал с самолетами специального летного отряда "Россия" в тексте не упомянуто. Хотя соответствующая видеозапись уже обнародована аргентинской жандармерией, и это вроде прямая обязанность дипломатического ведомства: опровергать такие инсинуации, бить жандармов, спасать Россию. Нет, ни слова не нашлось в защиту спецотряда. Быть может, потому не нашлось, что слишком уж точно эти полеты задокументированы. Или уже нет ни времени, ни желания, ни сил отбиваться от новых и новых обвинений.

Главная же беда заключается не в том, что россиян застукали с чемоданами или соратники Лаврова разучились давать отпор гнусным очернителям, голословно утверждающим, будто дважды два четыре. Мало ли кого с чем застукали и кто на каких счетах выводит роковые числа. Просто после Крыма искусство дипломатии в РФ перестало быть средством переубеждения оппонентов или отстаивания неких, прости господи, ценностей. И если бы даже чемоданы с наркотой в самолете Патрушева для государственных нужд выдумали враги, то уже не нашлось бы друзей, способных сочувственно наблюдать и поддерживать наши дипломатические демарши.

А тут, как назло, никто ничего и не выдумывал, и чемоданчики - вот они, и кое-кто из задержанных уже дает правдивые показания. Детали же и тонкости взаимоотношений чистых дипломатов с нечистыми - это для узких специалистов. После Крыма, когда было достигнуто дно, снизу уже не стучат. Могли оккупировать братскую страну и врать с тех пор ежечасно - могут и кокс возить спецбортами. Нет, это совсем никого не шокирует. Разве что смешит.

Тем не менее поразительное это государство функционирует, оттого и МИД РФ постоянно выступает с какими-то заявлениями. Обычно, как и положено внешнеполитическому ведомству, дискутируя со своими уважаемыми партнерами. Но бывает и так, что противники оказываются поближе, буквально по соседству, и в спорах с ними, если прислушаться, может почудиться некое забытое словцо. Типа "репутация", что ли. Во всяком случае дипломатам российским явно не хочется отдуваться за кокаин, и чем больше не хочется, тем резче и бескомпромиссней они стыдят журналистов. И нам, знаете, надо быть совсем уж бессердечными и бессовестными лжецами, чтобы не пожалеть их и не устыдиться.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 28.02.2018
новость Новости по теме
28.02.2018 Организатор поставок кокаина Ковальчук назвал случившееся провокацией спецслужб США →
28.02.2018 В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин с 3,5 килограмма кокаина →
27.02.2018 СМИ: Организатор трафика кокаина Ковальчук работал в департаменте безопасности МИДа →
27.02.2018 Управделами президента отрицает причастность самолета спецотряда "Россия" к "кокаиновому делу" →
26.02.2018 Трех причастных к трафику кокаина через посольство в Аргентине арестовали еще в декабре →
24.02.2018 СМИ: Поставка кокаина через российское посольство была не единственной такой операцией →
22.02.2018 В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство →
Фото и Видео
40292
Play own
Московский марш памяти Бориса Немцова
40293
Play own
Питерский митинг памяти Немцова
40290
Play own
Приговор Дмитрию Борисову
40291
Play own
Футбол принес нам пытки
Реклама


Выбор читателей
новость Рогозин и его племянник
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Песков: Визит Патрушева не связан с Рыбкой
Николай Патрушев. Фото: scrf.gov.ru
новость Отмывание денег кузеном Путина
Игорь Путин. Фото reservoir.ru
статья Кокаинов грех
Илья Мильштейн
статья Героизм с кокаином
РЕКЛАМА
новость Рыбка: Заложу Трампа и Манафорта
Кадр видеообращения Насти Рыбки
в блоге Грудинин, Сталин и принцесса
383
новость Калуга: оружейные рейды ФСБ
УФСБ по Калужской области. Фото: wikimapia.org
новость Аресты фигурантов списка "Э"
Андрей Пивоваров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Кибератаки на выборы
Выборы в США. Кадр Fox News
новость ФСО в информационном противоборстве
Флаг ФСО. Фото: fso.gov.ru
новость Пригожин, ЧВК и сирийская нефть
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net
в блоге С Путиным не поспоришь
383
новость Для Галяшкина просят 1,5 года
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
новость Бегство дагестанского министра
Ибрагим Казибеков. Кадр ННТ-ТВ
новость Госдеп: Памяти Немцова
Госдепартамент США. Фото: state.gov
новость Брянск: дело украинского солдата
Александр Шумков. Фото с ФБ-страницы "Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov"
статья Бегство президента
Виталий Портников
новость Хищения в ДНР
Вагоны с углем. Фото: dnr-news.com
новость Хищения при строительстве СИЗО
Александр Кузнецов. Фото: 24.мвд.рф