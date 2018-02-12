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Приходько не знаком с Манафортом.

В океане информации, связанной с приключениями в норвежских водах группы российских граждан, эта утлая лодочка сперва затерялась. Хотя никто, начиная с Насти Рыбки, и не обвинял вице-премьера в предосудительных контактах с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Даже Навальный, который про Америку в своем расследовании говорил как бы вскользь, вяло интересуясь "конспирологической" схемой Трамп-Манафорт-Дерипаска-Приходько-Путин. Куда больше там сообщалось про взятки, якобы полученные чиновником от олигарха: деньгами, недвижимостью и борзыми телочками. Ну, а потом безостановочно заговорила Рыбка, взяли слово колумнисты, веско прозвучал вердикт Усть-Лабинского районного суда, который запретил поминать всуе имена Дерипаски и Приходько, о чем уведомил провинившихся Роскомнадзор, пригрозив всех забанить.

Так сперва и потонула новость про зампреда правительства, который пожелал было ответить клеветнику "по-мужски", но тут же передумал и ограничился кратким заявлением. Насчет "политического неудачника" Навального, "моего друга" Дерипаски и "неизвестного мне лично Манафорта". Потонула, но быстро всплыла. Ибо в калейдоскопе новостей, посвященных Рыбка-гейту, эта оказалась самой важной.

Тот, кого на яхте не без оснований называли Папой, послал миру целый ряд сигналов. Во-первых, открестился от своего участия в разнообразных американских скандалах, как предвыборных, так и нынешних, которым не видно конца. Во-вторых, дал понять, что для него это имеет большое значение - откреститься от Манафорта и знакомства с ним. Чем, в-третьих, заставил всех, внимательно следящих за скандалом, особенно в США, сильно усомниться в том, что знаменитый наш бывший дипломат говорит правду. Поскольку, в-четвертых, дипломатам вообще веры нет, а уж российским, тем более сегодня, кто же в здравом уме поверит. А это, естественно, учитывал мудрый Приходько, когда вскользь, нехотя, типа под давлением обстоятельств откликался на обращенные к нему вопросы. Опровергая обвинения по мелочам и намекая, что основной сюжет изложен верно.

В самом деле, зачем вице-премьеру встречаться с каким-то мутным американцем, если он не заключал с ним коммерческих сделок, да это политикам и не положено? Положено Дерипаске. Он и встречался, а после докладывал.

Разумеется, сказанное не означает, что так оно все и происходило. Кремль при посредстве Приходько вербовал олигарха, тот внедрял агента Манафорта в штаб будущего президента, агент предлагал свои услуги по "брифингам", а Дерипаска о них докладывал куратору в ранге зампреда правительства. Да и непонятно, зачем это было делать в Норвегии, в присутствии Рыбки и прочих чаровниц, когда для такого рода отчетов имеются хорошо оборудованные кабинеты в Москве, да и по всей России. Скорее уж на яхте они реально расслаблялись, потешая девушек неполиткорректными анекдотами про Нуланд. Странно только, что вся эта история с "соблазнением" темпераментного миллиардера попала, что называется, в газеты (мастер-классы генитального наставника Лесли, тексты в таблоидах, жуткая книжка про "Руслана" и телепередачи, которых колумнисты не смотрят, не в счет) только сейчас.

Впрочем, если отвлечься от тонкостей взаимоотношений Олега с Настей и вернуться в мир большой политики, то картинка выстраивается довольно ясная. Целью Кремля в эпоху нашего тотального одиночества является не победа над Америкой, которая невозможна, но вредительство. В данном случае - нагнетание хаоса, и ежели в эти дни вашингтонский истеблишмент и спецслужбы тяжко призадумаются о сексуальных тайнах девочки из Бобруйска и бедняге Трампу придется отдуваться еще и за нее, то цель, считай, достигнута. Вне зависимости от того, кто кому выбалтывал какие секреты.

Таков, по-видимому, был сценарий спецоперации под условным названием "Член правительства". Сначала инфа про очередного коррупционера сливается ФБК. Чуть позже активизируется Рыбка, судьба которой, к слову, вызывает тревогу: очень взрослая игра, в которую она азартно ввязалась, может плохо для нее кончиться. После со своими предсказуемыми репликами выступают Дерипаска, его поразительно глупые пиарщики и чуть более вменяемые люди - юристы. А дальше, предельно лаконично и невнятно, высказывается старый аппаратный волк. Отрицая очевидное и давая понять, что дыма без огня не бывает. Может, и вербанули кого под шумок, вы там разберитесь, товарищи американцы. А мы будем с удовольствием отслеживать, как в американских СМИ бурно обсуждаются похождения Ms. Rybka.

Заодно решаются и другие, внутриполитические задачи. Роскомнадзор рассылает грозные предостережения всем, кто перепечатывал первополосные новости с яхты, и уже внес сайт Навального в реестр запрещенных. Вероятно, это тоже было целью спецоперации либо креативно придумано на ходу. Можно же накануне выборов позакрывать или хоть оштрафовать еще пару-тройку оппозиционных изданий - такая удача, грех не воспользоваться. Прямо в руки плывет.

Правда, радоваться всем этим несомненным успехам едва ли придется долго. По той причине, что хаос в далекой Америке никоим образом не помогает преодолеть бардак и ад кромешный, творящийся дома. Хуже того, стремление начальства превратить в дурдом всю планету рикошетом очень больно бьет по России. Получается, что страной совсем уж некому заниматься и вся жизнь обращается в маркетинг по продвижению в массы инстаграма Насти Рыбки. А больше как бы ничего и не происходит, кроме трагедий, предвыборных драм и анекдотов, по сути совсем не смешных. Да и все эти многоходовочки ничего ведь в итоге не приносят, если не считать планомерного и безнадежного ухудшения отношений РФ и США. Нет бы посчитать на ход вперед и увидеть бездну под ногами, но эта комбинация представляется слишком примитивной. А вице-премьер со своим шефом предпочитают игры сложные. Нет, говорит Приходько, с Манафортом я не знаком - и подмигивает лукаво.