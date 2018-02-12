О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | "Экстремисты" | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.267614.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.267614.html
Также: Мильштейн, Правительство, Российско-американские отношения, Секс, Право, Колонки, Россия, США, Общество, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Навальный, Дональд Трамп, Олег Дерипаска, Владимир Путин

статья Папа может

Илья Мильштейн, 12.02.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Подается на блуде

Трогателен до слез и колик образ Насти Рыбки, простой девочки из Бобруйска, поднявшейся до тех высот, где барражируют миллиардеры и раскрываются тайны писательского мастерства. И теперь, в минуту славы, предлагающей бывшему клиенту нелегкий выбор: или Дерипаска на ней женится, или она его ведет к Малахову и к прокурору.

Илья Мильштейн
09.02.2018
статья Статья

Любовь под связями

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.

Владимир Абаринов
31.03.2017

Приходько не знаком с Манафортом.

В океане информации, связанной с приключениями в норвежских водах группы российских граждан, эта утлая лодочка сперва затерялась. Хотя никто, начиная с Насти Рыбки, и не обвинял вице-премьера в предосудительных контактах с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Даже Навальный, который про Америку в своем расследовании говорил как бы вскользь, вяло интересуясь "конспирологической" схемой Трамп-Манафорт-Дерипаска-Приходько-Путин. Куда больше там сообщалось про взятки, якобы полученные чиновником от олигарха: деньгами, недвижимостью и борзыми телочками. Ну, а потом безостановочно заговорила Рыбка, взяли слово колумнисты, веско прозвучал вердикт Усть-Лабинского районного суда, который запретил поминать всуе имена Дерипаски и Приходько, о чем уведомил провинившихся Роскомнадзор, пригрозив всех забанить.

Так сперва и потонула новость про зампреда правительства, который пожелал было ответить клеветнику "по-мужски", но тут же передумал и ограничился кратким заявлением. Насчет "политического неудачника" Навального, "моего друга" Дерипаски и "неизвестного мне лично Манафорта". Потонула, но быстро всплыла. Ибо в калейдоскопе новостей, посвященных Рыбка-гейту, эта оказалась самой важной.

Тот, кого на яхте не без оснований называли Папой, послал миру целый ряд сигналов. Во-первых, открестился от своего участия в разнообразных американских скандалах, как предвыборных, так и нынешних, которым не видно конца. Во-вторых, дал понять, что для него это имеет большое значение - откреститься от Манафорта и знакомства с ним. Чем, в-третьих, заставил всех, внимательно следящих за скандалом, особенно в США, сильно усомниться в том, что знаменитый наш бывший дипломат говорит правду. Поскольку, в-четвертых, дипломатам вообще веры нет, а уж российским, тем более сегодня, кто же в здравом уме поверит. А это, естественно, учитывал мудрый Приходько, когда вскользь, нехотя, типа под давлением обстоятельств откликался на обращенные к нему вопросы. Опровергая обвинения по мелочам и намекая, что основной сюжет изложен верно.

В самом деле, зачем вице-премьеру встречаться с каким-то мутным американцем, если он не заключал с ним коммерческих сделок, да это политикам и не положено? Положено Дерипаске. Он и встречался, а после докладывал.

Разумеется, сказанное не означает, что так оно все и происходило. Кремль при посредстве Приходько вербовал олигарха, тот внедрял агента Манафорта в штаб будущего президента, агент предлагал свои услуги по "брифингам", а Дерипаска о них докладывал куратору в ранге зампреда правительства. Да и непонятно, зачем это было делать в Норвегии, в присутствии Рыбки и прочих чаровниц, когда для такого рода отчетов имеются хорошо оборудованные кабинеты в Москве, да и по всей России. Скорее уж на яхте они реально расслаблялись, потешая девушек неполиткорректными анекдотами про Нуланд. Странно только, что вся эта история с "соблазнением" темпераментного миллиардера попала, что называется, в газеты (мастер-классы генитального наставника Лесли, тексты в таблоидах, жуткая книжка про "Руслана" и телепередачи, которых колумнисты не смотрят, не в счет) только сейчас.

Впрочем, если отвлечься от тонкостей взаимоотношений Олега с Настей и вернуться в мир большой политики, то картинка выстраивается довольно ясная. Целью Кремля в эпоху нашего тотального одиночества является не победа над Америкой, которая невозможна, но вредительство. В данном случае - нагнетание хаоса, и ежели в эти дни вашингтонский истеблишмент и спецслужбы тяжко призадумаются о сексуальных тайнах девочки из Бобруйска и бедняге Трампу придется отдуваться еще и за нее, то цель, считай, достигнута. Вне зависимости от того, кто кому выбалтывал какие секреты.

Таков, по-видимому, был сценарий спецоперации под условным названием "Член правительства". Сначала инфа про очередного коррупционера сливается ФБК. Чуть позже активизируется Рыбка, судьба которой, к слову, вызывает тревогу: очень взрослая игра, в которую она азартно ввязалась, может плохо для нее кончиться. После со своими предсказуемыми репликами выступают Дерипаска, его поразительно глупые пиарщики и чуть более вменяемые люди - юристы. А дальше, предельно лаконично и невнятно, высказывается старый аппаратный волк. Отрицая очевидное и давая понять, что дыма без огня не бывает. Может, и вербанули кого под шумок, вы там разберитесь, товарищи американцы. А мы будем с удовольствием отслеживать, как в американских СМИ бурно обсуждаются похождения Ms. Rybka.

Заодно решаются и другие, внутриполитические задачи. Роскомнадзор рассылает грозные предостережения всем, кто перепечатывал первополосные новости с яхты, и уже внес сайт Навального в реестр запрещенных. Вероятно, это тоже было целью спецоперации либо креативно придумано на ходу. Можно же накануне выборов позакрывать или хоть оштрафовать еще пару-тройку оппозиционных изданий - такая удача, грех не воспользоваться. Прямо в руки плывет.

Правда, радоваться всем этим несомненным успехам едва ли придется долго. По той причине, что хаос в далекой Америке никоим образом не помогает преодолеть бардак и ад кромешный, творящийся дома. Хуже того, стремление начальства превратить в дурдом всю планету рикошетом очень больно бьет по России. Получается, что страной совсем уж некому заниматься и вся жизнь обращается в маркетинг по продвижению в массы инстаграма Насти Рыбки. А больше как бы ничего и не происходит, кроме трагедий, предвыборных драм и анекдотов, по сути совсем не смешных. Да и все эти многоходовочки ничего ведь в итоге не приносят, если не считать планомерного и безнадежного ухудшения отношений РФ и США. Нет бы посчитать на ход вперед и увидеть бездну под ногами, но эта комбинация представляется слишком примитивной. А вице-премьер со своим шефом предпочитают игры сложные. Нет, говорит Приходько, с Манафортом я не знаком - и подмигивает лукаво.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 12.02.2018
новость Новости по теме
11.02.2018 Настя Рыбка удалила фото с Дерипаской и Приходько →
10.02.2018 Дерипаска подал иск к Насте Рыбке за разглашение информации о частной жизни →
10.02.2018 Сайт Навального внесен в реестр запрещенных материалов →
10.02.2018 "Медиазона" по требованию РКН удалила с сайта фильм Навального →
09.02.2018 Приходько хочет ответить Навальному "по-мужски" →
09.02.2018 Рыбка: Мои слова об изнасиловании были шуткой →
08.02.2018 Навальный опубликовал расследование о вице-премьере Приходько →
11.01.2018 Дерипаска подал к Манафорту иск о мошенничестве с 26 миллионами долларов →
15.10.2017 Дерипаска грозит Манафорту "юридическими последствиями" →
Фото и Видео
38159
Play own
"Забастовка избирателей" в Москве
38158
Play own
Атака на "Крымскую солидарность"
37760
Play own
Антифашистское шествие в Москве
37680
Play own
Речь Владимира Балуха после приговора
Реклама


Выбор читателей
статья О ботоксе и Путине
новость СМИ: Убийца Жилина установлен
Евгений Жилин. Фото: rbc.ua
в блоге Народ рвется к урнам
383
новость Авиакатастрофа под Москвой
Обломок разбившегося Ан-148 в Подмосковье. Кадр видео с ВК-страницы "Mash | Мэш"
РЕКЛАМА
новость Украина: арест по чеченскому делу
Али Бакаев. Кадр видео с youtube-канала Abu-Saddam Shishani
новость Хлопонин: Туризм прирастет школьниками
Александр Хлопонин. Фото: alania.gov.ru
новость Крым: новое "шпионское" дело
Константин Давыденко. Кадр съемки ФСБ
статья Кино про блуд на яхте
Илья Мильштейн
новость Чемезов: "Кремлевский список" - за Путина
Сергей Чемезов. Фото: rostec.ru
новость Новая неудача на Байконуре
Освящение ракеты на Байконуре. Фото NASA/Bill Ingalls
новость Сирия: США бомбили россиян
Бойцы Сирийских демократических сил. Кадр "Голоса Америки"
в блоге Власть Путина священна
383
новость Сирия: 1000 убитых за неделю
После российского удара по окрестностям Идлиба, 03.02.2018. Источник: Reuters
статья Что происходит в Дагестане
Виталий Портников
новость Новое здание для Совфеда
Совет федерации. Фото: council.gov.ru
новость Томск: условка по делу "Артподготовки"
УФСБ по Томской области. Фото: novo-tomsk.ru
новость Сбит самолет ВВС Израиля
Израильские истребители F 16i. Фото: idf.il
новость Дагестан: ментовка в осаде
Акция протеста у Ахтынского райотдела полиции. Кадр видео РИА "Дербент"
в блоге Русские бьются до смерти
383
статья СПГ проник в лазейку
Владимир Абаринов