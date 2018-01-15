О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | "Экстремисты" | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.266919.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.266919.html
Также: Мильштейн, Госдума, Право, Украина, История, Президент, Колонки, Парламент, Общество, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Константин Затулин, Юрий Лужков, Сергей Глазьев, Владимир Путин

статья Вор о дружбе с Украиной

Илья Мильштейн, 15.01.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Глазьев и гласность

Публикацию украинской стороной старых прослушек из файлов Глазьева и его заединщиков можно рассматривать как ход в пропагандистской игре. Превентивный удар с целью напомнить мировому сообществу о том, кто в действительности террорист и с чего начиналась Родина в Крыму и в Донбассе.

Илья Мильштейн
24.08.2016
статья Статья

Стоп-гоп

Ко второй половине 2000-х годов не только в Украине, но и в других странах постсоветского пространства вырос целый слой русскоязычной молодежи, искренне ненавидящей государства, в которых им приходится жить. Разрушительный потенциал русскоязычных гопников велик. Какой урок из украинских событий могут извлечь другие постсоветские страны?

Николай Митрохин
08.04.2014
статья Статья

Облезлый барин

Когда Лужкова сняли, у Затулина осталась только роль статиста, который должен поднимать руку за то, что скажут. А когда он попытался вмешаться в барскую полемику, его просто выгнали вон. Затулин верил, что он тоже барин, - но барином его считали исключительно зрители украинских телешоу.

Виталий Портников
08.04.2011

У Константина Затулина, первого зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, непростые отношения с Украиной. Бывало, он ездил в эту страну, чтобы позаниматься экстремистской деятельностью и поразжигать антиукраинские настроения в Крыму. Случалось, его там объявляли персоной нон-грата или прямо оттуда депортировали, но потом снова разрешали въехать, и так раза три. Ходячий международный скандал, Константин Федорович уже тогда украшал собой черный список врагов соседнего государства.

Однако ошибался тот, кто считал Константина Федоровича врагом и только врагом Украины. Оглядываясь назад и по достоинству оценивая крымские наезды единороса, нельзя не признать, что действия его вовсе не сводились к провокациям и вредительству. Солидарно со столичным мэром Лужковым и некоторыми другими товарищами Затулин, можно сказать, предупреждал соседей о грозящей им беде. Он выдавал им военную тайну, и кто же виноват в том, что украинские власти воспринимали его скорее как злобного клоуна, а не ясновидца. Он в этом точно не виноват.

В августе позапрошлого года, когда были преданы гласности записи переговоров Сергея Глазьева с заединщиками времен крымской весны, советник президента гневно от них открестился: дескать, не будет он "комментировать бред нацистских преступников". Иное дело Затулин. Один из собеседников Сергея Юрьевича, он охотно откликнулся на вопросы публики и даже признал, что в обнародованных киевской хунтой прослушках звучит его неповторимый голос, разве что как-то не так "одни слова подставлены к другим". Правда, Затулин тут же обвинил во всем американцев, якобы предоставивших Киеву эти материалы, что выглядело как подтверждение аутентичности записей, нотариально заверенных в Вашингтоне, если не явка с повинной. В общем, он опять послужил Украине, сдавая подельников.

А вчера Константин Федорович взял слово в очередной раз, и эта его речь, пожалуй, затмила все предыдущие выступления.

Он вдруг вспомнил про Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году и позже ратифицированный парламентами обоих государств. Почему вспомнил - трудно с ходу сказать, вроде это событие такого рода, что о нем всем нашим политикам-патриотам лучше бы забыть навсегда. Все и забыли, за исключением Затулина. А ему неймется, как в те годы, когда он отважно размахивал российским флагом в соседней стране и подвергался гонениям. Он полагает, что пришла, понимаете ли, пора уточнить отдельные статьи договора. В той части, например, которая касается взаимного признания нерушимости границ.

Перечитывая бумагу, депутат находит в ней серьезные недочеты. Там отмечено, что Россия "считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", а ведь это неправда, в России теперь за такие слова можно и срок схлопотать. Вызывает у него нарекания и текст, вынесенный в заголовок соглашения. "Наше признание границ, - сообщает Затулин, - сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть - нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Короче, договор "односторонне выгоден" Украине, и эту назревшую проблему трижды высланный из Крыма предлагает решать творчески.

Собственно, не имеет значения, с какой целью наш народный избранник интересуется нюансами того соглашения, которое затем, при Путине, в конце 2008-го было автоматически продлено еще на десять лет. Может, юбилейные мысли нахлынули задолго до срока и Затулин счел необходимым ими поделиться. Имеет значение совсем другое. Кажется, никогда еще в истории мировой дипломатии агрессор, заграбастав чужую территорию, не вспоминал внезапно про договор, который нарушил, и не приглашал жертву агрессии за стол переговоров. Типа давай перетрем насчет того, что к нам приплыло в родную гавань, - и будем дальше дружить, сотрудничать и партнерствовать. Давай, ты чего, обиделся, что ли?

Вольно или невольно, желая поглумиться над небратьями или по простоте душевной депутатской, Затулин опять выбалтывает сверхсекретную информацию про российскую власть. Демонстрируя явную наглость, обнажает тайные помыслы. И заветные мечты, распри позабыв, в единую договорную семью объединиться: мы вам дружбу, а Запад нам санкции отменит, вместо того чтобы ужесточать. Давай, соседушка дорогой, "в части, касающейся статьи второй, то есть признания границ", приведем документ в соответствие с нынешними реалиями и больше не станем ссориться. А кто старое помянет - тому референдум и суровые монологи о сакральных землях, утраченных в ходе крупнейшей геополитической катастрофы.

Нет, было бы непростительной ошибкой числить Константина Затулина исключительно врагом Украины. Пожалуй, он своей стране враг, постоянно ее позорящий, а если вы скажете, что подобных врагов на Охотном Ряду собрана целая палата, то возразить будет нелегко, но все-таки поспорю. Ибо Константин Федорович с его неожиданными визитами, признаниями и законотворческими озарениями - фигура уникальная. Никто ведь до вчерашнего дня не догадался о том, что Договор о дружбе России с Украиной можно еще улучшить, а он, светлая голова, додумался и на весь свет свою идею провозгласил. Боюсь, впрочем, что свет его опять не оценит и даже в Киеве депутату Затулину не выпишут какой-нибудь русофобский орден, но это станет лишь свидетельством недальновидности украинских политиков. Так и не научившихся под маской упертого врага разглядеть своего истинного друга.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 15.01.2018
в блоге Блоги
383
Пара фраз 03.11.2015
в блоге Драма разделенного народа
383
Пара фраз 22.12.2015
в блоге Изменница России
26
Дерьмометр 05.03.2010
в блоге Украинцы обезумели
Фото и Видео
35799
Play own
Навальнинг в Питере 24 декабря
35797
Play own
Суд над Денисом Бахолдиным
35798
Play own
Продление ареста Игоря Рудникова
34981
Play own
"Радость от малых сроков": приговор Дмитрию Крепкину
Реклама


Выбор читателей
статья Лапать не запретишь
новость Пермь: поножовщина в школе
У 127-й школы Перми после поножовщины. Источник: РЕН-ТВ
новость Франция: арест по делу Керимова
Александр Штудхальтер. Фото: swissiag.ch
статья Президентский прокол
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья "Экстремисты": сериал
Экстремисты
РЕКЛАМА
в блоге Путин и "красный поп"
383
новость Суд над Балухом: прения
Владимир Балух у суда. Фото: krymr.com
статья Путин прибегает к бутафории
Виталий Портников
новость Босния: боевики с российской выучкой
Боевики отряда "Србска част" в Скупщине Республики Сербской. Справа в первом ряду - Боян Стойкович. Фото: zurnal.info
новость Британия: убийство бойца АТО
Мик Алпс на Украине. Кадр видео "Правого сектора"
в блоге СССР всех порвет
383
новость Паника на Гавайях
Паника на Гавайях. Кадр видео CBS Chicago
новость Сирия: новая химатака
Раненые при налете на Восточную Гуту. Источник: Reuters
в блоге Оклеветанная Россия
383
новость WP: Вирус Petya создали в ГРУ
Заставка вируса-вымогателя Petya
новость Семья Титиева бежала из Чечни
Оюб Титиев. Фото: memohrc.org
новость Санкции США: 50 имен
Минфин США. Фото: Википедия
новость Пытки малолеток
В Можайской воспитательной колонии. Фото: fsin.su
в блоге Нет антисемитизма
383
статья Залог краха Путина
Виталий Портников