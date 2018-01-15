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Статья Глазьев и гласность Публикацию украинской стороной старых прослушек из файлов Глазьева и его заединщиков можно рассматривать как ход в пропагандистской игре. Превентивный удар с целью напомнить мировому сообществу о том, кто в действительности террорист и с чего начиналась Родина в Крыму и в Донбассе.

У Константина Затулина, первого зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, непростые отношения с Украиной. Бывало, он ездил в эту страну, чтобы позаниматься экстремистской деятельностью и поразжигать антиукраинские настроения в Крыму. Случалось, его там объявляли персоной нон-грата или прямо оттуда депортировали, но потом снова разрешали въехать, и так раза три. Ходячий международный скандал, Константин Федорович уже тогда украшал собой черный список врагов соседнего государства.

Однако ошибался тот, кто считал Константина Федоровича врагом и только врагом Украины. Оглядываясь назад и по достоинству оценивая крымские наезды единороса, нельзя не признать, что действия его вовсе не сводились к провокациям и вредительству. Солидарно со столичным мэром Лужковым и некоторыми другими товарищами Затулин, можно сказать, предупреждал соседей о грозящей им беде. Он выдавал им военную тайну, и кто же виноват в том, что украинские власти воспринимали его скорее как злобного клоуна, а не ясновидца. Он в этом точно не виноват.

В августе позапрошлого года, когда были преданы гласности записи переговоров Сергея Глазьева с заединщиками времен крымской весны, советник президента гневно от них открестился: дескать, не будет он "комментировать бред нацистских преступников". Иное дело Затулин. Один из собеседников Сергея Юрьевича, он охотно откликнулся на вопросы публики и даже признал, что в обнародованных киевской хунтой прослушках звучит его неповторимый голос, разве что как-то не так "одни слова подставлены к другим". Правда, Затулин тут же обвинил во всем американцев, якобы предоставивших Киеву эти материалы, что выглядело как подтверждение аутентичности записей, нотариально заверенных в Вашингтоне, если не явка с повинной. В общем, он опять послужил Украине, сдавая подельников.

А вчера Константин Федорович взял слово в очередной раз, и эта его речь, пожалуй, затмила все предыдущие выступления.

Он вдруг вспомнил про Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году и позже ратифицированный парламентами обоих государств. Почему вспомнил - трудно с ходу сказать, вроде это событие такого рода, что о нем всем нашим политикам-патриотам лучше бы забыть навсегда. Все и забыли, за исключением Затулина. А ему неймется, как в те годы, когда он отважно размахивал российским флагом в соседней стране и подвергался гонениям. Он полагает, что пришла, понимаете ли, пора уточнить отдельные статьи договора. В той части, например, которая касается взаимного признания нерушимости границ.

Перечитывая бумагу, депутат находит в ней серьезные недочеты. Там отмечено, что Россия "считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", а ведь это неправда, в России теперь за такие слова можно и срок схлопотать. Вызывает у него нарекания и текст, вынесенный в заголовок соглашения. "Наше признание границ, - сообщает Затулин, - сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть - нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Короче, договор "односторонне выгоден" Украине, и эту назревшую проблему трижды высланный из Крыма предлагает решать творчески.

Собственно, не имеет значения, с какой целью наш народный избранник интересуется нюансами того соглашения, которое затем, при Путине, в конце 2008-го было автоматически продлено еще на десять лет. Может, юбилейные мысли нахлынули задолго до срока и Затулин счел необходимым ими поделиться. Имеет значение совсем другое. Кажется, никогда еще в истории мировой дипломатии агрессор, заграбастав чужую территорию, не вспоминал внезапно про договор, который нарушил, и не приглашал жертву агрессии за стол переговоров. Типа давай перетрем насчет того, что к нам приплыло в родную гавань, - и будем дальше дружить, сотрудничать и партнерствовать. Давай, ты чего, обиделся, что ли?

Вольно или невольно, желая поглумиться над небратьями или по простоте душевной депутатской, Затулин опять выбалтывает сверхсекретную информацию про российскую власть. Демонстрируя явную наглость, обнажает тайные помыслы. И заветные мечты, распри позабыв, в единую договорную семью объединиться: мы вам дружбу, а Запад нам санкции отменит, вместо того чтобы ужесточать. Давай, соседушка дорогой, "в части, касающейся статьи второй, то есть признания границ", приведем документ в соответствие с нынешними реалиями и больше не станем ссориться. А кто старое помянет - тому референдум и суровые монологи о сакральных землях, утраченных в ходе крупнейшей геополитической катастрофы.

Нет, было бы непростительной ошибкой числить Константина Затулина исключительно врагом Украины. Пожалуй, он своей стране враг, постоянно ее позорящий, а если вы скажете, что подобных врагов на Охотном Ряду собрана целая палата, то возразить будет нелегко, но все-таки поспорю. Ибо Константин Федорович с его неожиданными визитами, признаниями и законотворческими озарениями - фигура уникальная. Никто ведь до вчерашнего дня не догадался о том, что Договор о дружбе России с Украиной можно еще улучшить, а он, светлая голова, додумался и на весь свет свою идею провозгласил. Боюсь, впрочем, что свет его опять не оценит и даже в Киеве депутату Затулину не выпишут какой-нибудь русофобский орден, но это станет лишь свидетельством недальновидности украинских политиков. Так и не научившихся под маской упертого врага разглядеть своего истинного друга.