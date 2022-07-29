В России продолжает складываться что-то вроде антизападного консенсуса. Это вовсе не тупенькое "англичанка гадит", которое вдалбливает пропаганда. Это теперь и суждение образованных россиян, оставшихся в метрополии: "Да, война ужасна, но разве это не Запад взрастил такого Путина? Запад, возможно, виноват куда больше, чем мы, потому что мы-то ничего не могли, а Запад мог!"

Вот, например, комментарий к моему видео о российских коллективных стыде, вине и ответственности: "А европейские политики, бизнес, вскармливавшие путинское зло 20 лет, испытывают стыд? Оппозицию в России давят? Им пофиг. На Грузию напали? Пофиг. Крым? Ну без выстрелов же, пофиг. А тут, раз цветочек расцвел в полную силу, давайте обвиним во всем всех русских. Удобная цель. Большая. Не промахнешься. Кто-нибудь из политиков на Западе поднимает темы посадок и сроков за антивоенную позицию в РФ? Или они могут только банковские карточки блокировать? Весь мир замазан. Ели-пили все, а счет принесли Украине".

Я бы не обращал внимания на эти крики: людям больно, они чувствуют, что будет хуже, и они кричат, используя комментарий в качестве одиночного пикета. Но за этим, похоже, стоит действительно тревожная тенденция. Даже две. Первое: боль все чаще используется как щит, позволяющий прикрыться и от коллективной ответственности, и от личной вины. Второе: высказывающие претензии "коллективному Западу" все более интеллектуально дисквалифицируются.

Пожалуй, самым ярким манифестом нового антизападничества стала резонансная статья социолога Григория Юдина - даром что написанная противником войны, пострадавшим за свою позицию. Текст был написан для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, а по-русски опубликован на сайте "Медузы" с говорящим заголовком "Увы, дело не в русских". Я очень советую его прочитать в качестве доказательства к печальному наблюдению: страдания, возможно, и очищают душу, однако уж слишком заметно лишают ума.

Текст Юдина сводится к очень мощному - куда более мощному, чем крики всех моих комментаторов! - тезису: Запад вообще неотличим от России в своей вине и греховности, поскольку он думает только о деньгах и готов ради денег закрывать глаза на любого Путина (взгляните на Шредера, Фийона или Кнайсль - этих путинских пуделей!).

Более того, Россия является куда даже бОльшим Западом, чем сам Запад: "Увы, дело не в русских. Дело в том, что Владимир Путин слишком хорошо понял, как устроен современный мир, - распознал его слабости и рычаги, на которые нужно нажимать, чтобы им управлять. Построенный им в России общественный строй - это радикальный вариант современного неолиберального капитализма, где правит жадность, конечным мерилом является личное благо, а цинизм, ирония и нигилизм дают спасительное чувство легкого превосходства".

Раньше я такое слышал только в среде путинского истеблишмента. Там это давно популярная идея: что на Западе все то же самое, что и в России, только притворяются они хитрее. А вот теперь эта идея манифестирована - да с какой прелестной дикарской силой! - и антипутинцами.

Я знаком с социологом Юдиным через одно рукопожатие: у нас тьма общих друзей. Никто из них не отзывался о нем как о слабом профессионале. Но мне в его профессионализм трудно поверить. Трудно поверить, что социологом может быть человек, живущий, скажем так, в публичном доме, но при этом утверждающий, что проституция - это всего лишь самый радикальный вариант семьи. Который на голубом глазу говорит, что либерализм - это лишь жадность, цинизм и нажива. Хотя либерализм вообще-то сводится к тому, что человек от природы скорее хорош, чем плох, а потому свобода есть благо. Чтобы знать это, не надо читать фон Хайека, а чтобы извратить это, достаточно почитать Владислава Суркова.

Я могу лишь предположить, что с Григорием Юдиным в силу ресентимента случилась та самая профессиональная деформация. В России профессионализм вообще деформируется сплошь и рядом. Дмитрий Киселев или Маргарита Симоньян деформировали профессию журналиста, а Владимир Путин - профессию президента. Их интересуют не факты, а подтасовки (или, как говорят интеллигентные люди, "интерпретации").

Вот Юдин пишет, цитирую: "после каждого раздавленного восстания Путин получал новые миллиардные контракты". Не сомневаюсь, что автору аплодируют. Запад вскармливал монстра, разве не так? Ок, пусть будет так. Не будем даже рассматривать альтернативную точку зрения, состоящую в том, что торговлей Запад вовсе не вскармливал монстра, а наоборот, втягивал в свою орбиту, связывая взаимными обязательствами. Но у меня вопрос. В мире сегодня около 200 государств. Лишь 40 из них можно считать демократиями. Значит ли это, что этим 40 странам следует прекратить торговлю с остальными 160 недемократическими? Ведь торгуя - платя недемократам - они, получается, вскармливают монстров? Если маньяк получает в банке кредит и покупает винтовку, значит ли это, что банк вскормил маньяка?

Ок. Тут, допустим, у Юдина ошибка мышления.

Но есть и прямые подтасовки. Скажем, он утверждает, что руководители немецких и французских фирм, сотрудничающих с Россией, недовольны санкциями и хотели бы их отменить, чтобы не падала прибыль. Откуда Юдин это знает? Из немецких и французских штаб-квартир? (Я, к слову, не исключаю, что там и правда могут царить такие настроения.) Но вовсе нет: Юдин получает информацию от сотрудников московских филиалов. Проблема лишь в том, что эти сотрудники - русские. Иностранцев в Москве не осталось по причине репутационных потерь. То есть это русские готовы идти на поводу у Путина, лишь бы не падал их личный доход. В психологии такое сальто-мортале называется, кажется, "проекцией".

Моя задача - вовсе не дать по шее социологу Юдину (хотя и это, конечно, тоже: для меня предательство профессии - страшный грех). Моя задача - обозначить проблему.

Она состоит в том, что любая попытка переложить вину за путинизацию России на кого-либо вне России приводит русских к персональному краху: и профессиональному, и интеллектуальному. При этом я вовсе не утверждаю, что сам Запад не должен пересмотреть свое отношение к автократическим режимам. Здесь как раз довольно много критиков прежней политики по отношению к автократиям. Более того: я практически убежден, что это отношение будет пересмотрено и новые красные линии будут прочерчены по иным рубежам, и тут Китай будет куда больше проблемой.

Но для прочерчивания новых линий нет необходимости называть китайскую автократию радикальным вариантом западного либерализма. А случись Китаю напасть на Тайвань, не будет смысла винить в войне США и ЕС.

Пока что ситуация в русской интеллектуальной среде очень напоминает ситуацию в немецкой интеллектуальной среде, где одно время тоже популярна была точка зрения, что Гитлера взрастил весь мир. Ну как же, и Мюнхенские соглашения с Гитлером подписывали! И на Олимпиаду к Гитлеру приезжали! А уж какую торговлю с Гитлером вели!

Да, дорогие. Подписывали. Приезжали. Торговали.

Но довели Германию до кошмара нацизма все-таки сами немцы.