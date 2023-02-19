



От редакции



Доказательства прямого участия французской розничной сети Auchan в снабжении российской оккупационной армии были обнародованы в первый день Мюнхенской конференции по безопасности. На этом важнейшем форуме через год после начала большой войны Запад демонстрирует единство и решимость. США квалифицируют зверства российской армии и депортации украинцев как преступления против человечности, лидеры Франции и Германии окончательно расстаются с вредными миротворческими заблуждениями, британский премьер и глава Еврокомиссии призывают удвоить военную поддержку Украины.



Западный блок намерен перевооружаться, расширять военное производство, перенаправлять существенную долю ресурсов с мирных на военные цели. Но этот жизненно необходимый процесс невозможен без полного разрыва связей с врагом. И как можно чего-то требовать от "глобального Юга", если западный бизнес, пустивший в России корни, не спешит убраться за санитарный кордон. Если Макрон провозглашает целью победу над "неомафиозным" российским государством, а в это время одна из крупнейших французских компаний шлет оккупантам носки и топорики.



За год, конечно, произошли огромные и долгожданные перемены, главная из которых - отлучение от проклятой бензоколонки. Но смириться с потерей российского рынка придется не только европейским нефтегазовым компаниям и автопрому. Обновляемый список остающихся в России западных корпораций доступен на сайтах Йельского университета и проекта Leave Russia Киевской школы экономики. В этом позорном списке более 1200 позиций.



Франция была на первом месте по объему инвестиций в Россию. Семья Мюлье, бизнес-империя со 100-миллиардным глобальным оборотом, не стала закрывать российские магазины "Ашан". Другая принадлежащая ей торговая сеть, Leroy Merlin, получающая в России пятую часть выручки, осталась даже после того, как в марте прошлого года российская ракета разрушила ее киевский магазин и убила сотрудника.



Сегодня Auchan, по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, превратился в полноценное орудие российской агрессии. А до этого на протяжении всего путинского правления европейское бизнес-присутствие в России было важнейшим фактором российского политического влияния в Европе. Даже самые благонамеренные и "социально ответственные" иностранные предприниматели, работая в РФ, неизбежно становились соучастниками ее гибридной агрессии против Запада. Но какой с них был спрос, если руководство европейских стран заигрывало с Путиным и позволяло ему набирать очки.



Год назад резко изменилась гигиеническая норма. Ряд иностранных компаний продолжали работать в России после Бучи и Мариуполя и ушли только осенью, после объявления мобилизации и введения для бизнеса правил военного времени. Ну а у оставшихся, понятное дело, просто не было выбора: должен же кто-то кормить ни в чем не повинное российское население, сохранять рабочие места и участвовать в "гуманитарных операциях". И что поделать, если овощные консервы Bonduelle в результате отправляются на фронт, раскрывая все свои питательные свойства.



Теперь, когда западные страны взяли курс на поражение России, владельцы токсичных активов все еще надеются избежать не только санкционной удавки, но и передела рынка.



Европе нужны новые законодательные инструменты для борьбы с коллаборационизмом.



Кстати, в той же Франции активисты в прошлом году подали в суд на TotalEnergies как совладельца российской газовой компании, добывающей сырье для авиатоплива. Французского энергетического гиганта обвинили в пособничестве бомбежкам Мариуполя и другим военным преступлениям России. Антитеррористическая прокуратура отклонила иск, а TotalEnergies поспешила избавиться от своего пакета акций.



Правовые и репутационные издержки взаимодействия с российским террористическим государством должны стать неподъемными для западных компаний. Нет никакого нейтрального сотрудничества, "просто бизнеса". Как выразился один французский комментатор, между коллаборационизмом и Сопротивлением больше нет никакого зазора. Нейтралитет невозможен: это относится и к целым европейским государствам (Швейцария, запрещая реэкспорт 35-миллиметровых снарядов для "Гепардов", подыгрывает агрессору), и к культурным институциям (для которых кэнселинг России становится моральным долгом), и к бизнесу. Любому бизнесу. Даже если он не отправляет российским убийцам посылки с консервами.