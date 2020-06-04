В Америке - беда. Кажется, не осталось ни одного крупного города, где не полыхало бы пожарище, не стелилось бы удушливое облако слезоточивого газа, где разъяренная толпа не учинила бы мародерства и бессмысленного вандализма. Страна погружается в пучину анархии. Полиция и национальная гвардия в полном боевом доспехе, как могут, противостоят бунту, но выборные должностные лица не проявляют ни политической воли, ни простого умения руководить ими, а главное - готовности брать на себя ответственность. Нью-Йорк не слышал слов "комендантский час" с августа 1943 года. Дико смотреть на кадры Пятой Авеню с витринами, наглухо заколоченными фанерой.

Так Америка "открылась" после карантина.

Даже такой верный паладин Трампа, как обозреватель Fox News Такер Карлсон, не выдержал и уподобил президента Нерону, который, по Светонию, любовался пожаром Рима, исполняя песнь собственного сочинения о гибели Трои.

"Наши лидеры в смятении Они съежились. Они открыто встали на сторону разрушителей. Во многих случаях они их подзуживают... Если завтра вас убьют, сколько зданий нужно будет разрушить в память о вас? Сколько пожилых женщин ударить по лицу? Сколько вы хотите? Нисколько, мы надеемся, потому что вы не злобный психопат... Наутро (после разгона протестующих у Белого Дома. - В. А.) президент заверил Америку в Твиттере, что он и его семья в полном порядке. Оплаченные федеральным бюджетом телохранители обеспечили им безопасность. Он ни словом не обмолвился о защите всей остальной страны, значительная часть которой была объята огнем. Похоже, он беспокоится только о себе".

Джордж Флойд был далеко не ангелом. Он действительно расплатился за пачку сигарет фальшивой купюрой, так грубо сделанной, что на пальцах продавца осталась краска. Возможно, он и впрямь был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, хотя на видеозаписях этого не видно, как не видно и сопротивления полиции, о котором говорится в протоколе задержания. Никакой необходимости душить его не было. Гнев по поводу ничем не спровоцированного, пусть и непреднамеренного, убийства можно и должно понять. Но легитимный протест быстро перерос в бесчинство, охватившее всю страну.

Это не первый случай, когда полицейский произвол в отношении афроамериканца влечет за собой уличные беспорядки. Но прежде они не распространялись со скоростью лесного пожара от океана до океана и не принимали таких монструозных и уродливых форм. Как правило, они носили локальный характер и вскоре затихали. Ближайшая историческая аналогия - события конца 60-х годов, особенно реакция на убийство в апреле 1968 года лидера движения за права афроамериканцев пастора Мартина Лютера Кинга. Тогда массовые беспорядки имели место в 110 городах США и в ряде случаев тоже сопровождались насилием, грабежами и поджогами. Но об этом уже забыли. Что стало пороховой бочкой на этот раз?

По здравом размышлении приходится признать, что это классический холерный бунт. Или, если угодно, чумной.

"В народе распространились слухи, что не болезнь, а отрава губит людей, что скрывающиеся в столице польские агенты и другие злоумышленники подсыпают яд в муку и воду, что врачи в заговоре с полициею насильно сажают здоровых в больницы и напрасно их мучат. Толпы рабочих и разного простого народа, возбужденные этими нелепыми слухами, покинули свои занятия, предались пьянству и стали бродить по улицам и стекаться на площадях, останавливая, обыскивая и обирая прохожих, подозреваемых в отравлении; наконец ворвались в два временные лазарета, все в них истребили и извлекли оттуда страждущих, причем несколько человек лишились жизни, в том числе один врач, выброшенный из окна верхнего этажа". Так описывает холерный бунт 1831 года в Петербурге очевидец - тогдашний директор Медицинского департамента Александр Тургенев. В том же году холерный бунт разразился в Кенигсберге. Как пишет американский историк Ричард Росс, простому люду было невмочь сидеть в карантине. Прошел слух, что правительство в сговоре с лекарями нарочно изводит бедняков - для того и помещает их в лазареты. Тогда тоже не обошлось без грабежей и захвата полицейских участков. Британский историк Сэмюэл Кон считает холерные бунты прошлого одной из форм классовой борьбы. Согласно его теории, чем жестче был карантинный режим, тем яростнее беспорядки.

Еще один историк, Кэтрин Маккинли, напоминает о "Декамероне" и предлагает сравнить описанную Боккаччо эпидемию чумы во Флоренции XIV века с происходящим ныне:

"Собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне - о смерти или больных, - они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить".

Вот и сегодня богачи укрылись кто в своем загородном доме, кто на яхте, а кто и на собственном острове. Селебритис не видно и не слышно из их поместий.

У бедных - а большинство афроамериканцев беднее белых - такой возможности нет. Для них карантин стал настоящим бедствием. Они вынуждены оставаться взаперти в своих тесных квартирках, в окружении многочисленных детей, которые не ходят в школу и изнывают от скуки, они лишились работы и возможности вести обычный образ жизни, то есть проводить большую ее часть вне дома, в публичных местах, их подростки окончательно отбиваются от рук и становятся легкой добычей главарей уличных банд.

В штате Нью-Йорк, который собирается снимать карантин с 9 июня, безработица сегодня составляет 14,5 процента. В Мичигане - 22,7. В Лос-Анджелесе - 24 процента. Даже в период экономического подъема среди афроамериканцев было почти вдвое больше безработных, чем среди белых. Сегодня доля афроамериканцев, обратившихся за пособием, составляет 16,7 процента, среди белых - 14,2. Их значительно меньше среди тех, кто может работать удаленно и, следовательно, не потерял место.

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, заработавший на карантине 33 миллиарда, от своих щедрот повысил работникам своих складов, ставших рассадниками заразы, минимальную зарплату на целых два доллара, с 15 до 17 долларов в час, но через два месяца отобрал эту прибавку. Грузчики Amazon, как и продавцы продовольственных магазинов, уборщики мусора, почтальоны, водители автобусов и метро, великое множество работников, обеспечивающих наше существование в карантине, - первые в группе риска, а уволиться и сесть на пособие по безработице они не могут, потому что они - "жизненно важный" персонал. Доля небелого населения среди этого персонала непропорционально велика. Почти четверть этих жизненно важных работников живут в семьях с низким доходом - их заработок не достигает 200 процентов от уровня бедности, и при этом они содержат не только детей, но и стариков.

Это правда, что благодаря коронавирусному пособию многие потерявшие работу получают теперь за безделье больше. Но халява уже заканчивается, а миллионы безработных до сих пор не получили ни копейки. В госучреждениях многих штатов устаревшие компьютерные системы, которые выходят из строя из-за перегрузки. Чтобы дозвониться в контору по безработице, люди сутками висят на телефонах. Долг по квартплате копится, его никто не списывает, а скоро в некоторых штатах истечет срок моратория на выселение за неуплату и люди реально окажутся на улице.



Разграбление магазина в Калифорнии. Кадр видео

Если всего этого недостаточно для социального взрыва, то вот расовая статистика заражения. В Луизиане черные составляют 33 процента населения, а среди умерших от коронавируса их 70 процентов. В Алабаме - 26 процентов населения и 44 процента покойников. На Севере та же картина. В целом по стране смертность афроамериканцев от коронавируса в 2,4 раза выше, чем смертность белых.

В силу условий своей жизни и работы афроамериканцы чаще вступают в контакт с посторонними, чаще пользуются общественным транспортом, не имеют возможности запереться в собственном доме за неимением такового. Наконец, у них меньше возможностей пройти тестирование, потому что в местах их преимущественного проживания просто нет или мало пунктов, где его проводят. Так, например, в Иллинойсе доля афроамериканцев среди умерших от COVID-19 - 37 процентов, а тест сдали только 13 процентов черного населения. И это при том, что в Чикаго одна из лучших в стране систем бесплатного тестирования в магазинах розничной продажи и аптеках. Есть сообщения о том, что афроамериканцам отказывают в тестировании даже при наличии симптомов. Из инструкции федерального Центра по контролю и профилактике заболеваемости недавно исчез пункт о приоритетном тестировании представителей этнических меньшинств как групп, наиболее подверженных заражению.

В американском медицинском сообществе по сей день распространена теория о том, что афроамериканцы в силу своих физиологических особенностей лучше переносят боль. В 1996 году FDA (Федеральное агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарств) издало перечень исключений из правила, требующего обязательного согласия пациента на клинические испытания новых методов лечения. Как показывает исследование, афроамериканцы составили почти треть таких пациентов, хотя их доля в численности населения США - 13,4 процента.

Все это вместе и многое другое дает американским публицистам основания говорить о "медицинском расизме" в США. Результат такого положения вещей мы видим сегодня в бесчинствах толпы.

"Нормальные американцы всех цветов кожи ненавидят мародерство, - вещает с экрана Такер Карлсон. - Почему? Потому что они достойные люди".

Ну так научите достоинству этих малолетних отморозков.