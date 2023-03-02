

Рейд на Брянщину: кадр видео Русского добровольческого корпуса



События в Брянской области поначалу имели сильный привкус рязанского сахара. Когда появилась информация, что Путин проведет экстренное совещание Совбеза, показалось: ну точно оно, второе вторжение в Дагестан. Было не очень понятно, а что он, собственно, может - противник не тот и силы совсем не те. Но какую-нибудь особенную подлость можно было ожидать. Привкус не то чтобы полностью исчез к концу дня, однако история изрядно запуталась.



Обращает на себя внимание необычно скорая реакция Путина, который в иных случаях молчал или тянул резину. Даже поездку в Пятигорск отменил. Инциденту он придал эпическое значение: "Те, кто проник на территорию Брянской области, хотят лишить нас исторической памяти, нашей истории и языка". Скорость реакции и ее пафос могут свидетельствовать в пользу версии подготовленной провокации. А могли просто нервы сдать - унижения в последнее время шли одно за одним: разгром под Угледаром, атака на аэродром Мачулищи в Беларуси, массированная атака дронов в глубоком тылу, теперь еще вот это.



Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев повторил то, о чем много месяцев ноют "турбопатриоты": пора, мол, заканчивать СВО и начинать войну. Им все еще кажется, что на самом-то деле они грозные и страшные, сейчас как вдарят, надо только волшебное слово произнести. Впрочем, наиболее матерые пропагандисты пока молчат - значит, методички не подвезли, с реакцией в Кремле не определились.



ФСБ отчиталась о пресечении "вылазки" украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области. "Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - заявили в ведомстве. Гиркин по этому поводу съязвил: "Выдавили! Ну, хорошо хоть без угощения тирамису и выдачи айфонов на этот раз обошлось".



Стоит напомнить, что оперативное командование "Север" предупреждало 23 февраля о возможных провокациях со стороны России. "Целью провокаций является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, которая зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без опознавательных знаков и живой силы, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", - говорилось в сообщении.



А тут вдруг "вторжение украинской ДРГ" численностью от 50 до 100 человек, одетых в черную форму, сразу в два села, находящихся друг от друга примерно в двадцати километрах, расстрел школьного автобуса, захват сотни заложников, согнанные в подвалы люди, сожженные хаты, убитые в спину дети. Война и немцы, одним словом. Примерно такая информационная картина складывалась к полудню. Позже убитая девочка воскресла и оказалась раненым мальчиком. Школьный автобус превратился в легковую машину. Число заложников уменьшилось со 100 до 6, а потом они и вовсе исчезли.



Позже появились сообщения со ссылкой на источник в администрации Брянской области, что "заявления в экстренные службы якобы от имени местных жителей о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "многих заложниках" мог делать Центр информационно- психологических операций ВСУ, чтобы создать панику и запутать ведомства".



"Они отбирали у людей телефоны, связывали руки скотчем, говорили на украинском языке и разбрасывали мины-лепестки у автобусной остановки", - говорилось в одном из информационных сообщений якобы с места событий.



Разбрасывать мины и говорить на украинском языке - это действия одного ряда. Так вот что имел в виду Путин. Реинкарнация австрийского генштаба стремится еще больше русских превратить в украинцев. Но тут появляется видео, снятое в селе Любечане Брянской области: ответственность за рейд берут на себя российские граждане. Которые говорят на русском языке и призывают россиян "с оружием в руках бороться с режимом". Добавляя, что пришли "не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю".



Ответственность за рейд взял на себя Русский добровольческий корпус, боевая организация, созданная в Украине в августе 2022 года из числа российских эмигрантов. С отсылкой к белоэмигрантскому движению и на основе ультраправой идеологии. В пресс-релизе говорилось, что цель организации - "вместе с нашими украинскими соратниками отстоять их Родину, приютившую нас, а потом продолжить борьбу с преступным путинским режимом и его прихвостнями".



Один из бойцов РДК подтвердил российскому расследовательскому изданию "Важные истории", что именно они заходили на территорию Брянской области. "Я только оттуда. Нас на задании было 45 человек. Зашли, сняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших не видел. Но был один пострадавший пограничник. Никаких заложников не брали", - заявил боец РДК на условиях анонимности.



Илья Пономарев, претендующий на роль координатора русских добровольцев в Украине, полагает, что отряд действовал практически самовольно, без санкции высшего командования.



В декабре прошлого года был опубликован видеосюжет о том, как бойцы РДК несут вахту на отбитом украинцами у армии РФ острове Змеиный. Позже появилось видео совместного рейда бойцов РДК и спецназа украинской военной разведки на моторных лодках через Днепр в Херсонской области. Участники рейда высадились на оккупированный российской армией левый берег Днепра, атаковали находившуюся там воинскую часть оккупантов, захватили пленного и отошли обратно на правый берег.



По версии источника Gulagu.net, в Брянской области все же готовилась "операция под чужим флагом" - в жестком формате, с большим числом жертв. Но украинская разведка перехватила этот план и переиграла его в свою пользу. Проверить эту версию не представляется возможным, но косвенно ее могут подтверждать изначальные массированные вбросы о заложниках, жертвах среди детей, сожженных домах. А также пафосное заявление Путина, похожее на домашнюю заготовку.



Как бы там ни было, еще 9 февраля администрация Брянской области отчитывалась об окончании укрепления границы с Украиной. Теперь даже Шарий глумится: "Зашли, постреляли, повзрывали все что хотели и ушли. Я терялся в догадках и не мог понять. Наверное, все-таки российские спецслужбы замутили такую провокацию для того, чтобы что-то там... А потом ты понимаешь, что это просто реально типы, причем русские типы, зашли и ушли. Входит и выходит... Ну как можно было стать такими жалкими? Много лет поддерживалась уверенность, что [Россия] это что-то такое серьезное, а это жалкое что-то. Точно так же эти люди теперь могут совершить прорыв к Москве".



При всей неприязни к Шарию, готов с ним здесь согласиться. Тут на второй план отходят и репутация РДК (неоднозначная), и закономерные позывы к конспирологии. Война все больше проникает на российскую территорию. И ее архитекторы не знают, что с этим делать. Это выглядит действительно крайне жалко. Любо-дорого смотреть.