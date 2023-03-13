Российская агрессия против Украины обросла целым набором символов. Спущенных сверху, созданных снизу, возникших по ходу дела. Эти пропагандистские мемы позволяют многое понять про врага.



Оставим в стороне "Киев за три дня", "где вы были восемь лет" и "я вам сейчас покажу". Заодно и кувалду Пригожина, деревянных солдат Шойгу, череп Мангушева и жопу Рогозина. Унитазы, стиральные машины и херсонский детский паровозик - тоже. Что тут разбирать, все и так предельно выпукло. Нет смысла обсуждать и главный рухнувший символ - "великого народа - победителя нацизма". Умные люди когда еще предупреждали, что победобесие - это не про память, а про нагнетание милитаристской истерии.







ZVO. Вот вам вместо объяснений три абсолютно пустых знака, которые каждый может наполнить чем ему вздумается. Крутили-вертели, в итоге сложили в слово ZOV. У кого "предков", у кого "крови", у кого "земли". Почему-то не "партии и правительства", несмотря на то что они изо всех сил косплеят ВОВ, а именно так, словно бьют в племенной барабан. Когда в соседние страны зовут вторгаться кровь и почва, аналогия, конечно, напрашивается сама собой. "Зов рейха - отклик народа!" Была такая книга у Ханса Йоста, писателя и группенфюрера СС, написанная после путешествия на оккупированные территории, в Польшу. Вдобавок Михалков на днях обнаружил букву Z вырезанной на полу московского храма "Большое Вознесение" и решил, что "Бог с нами". Никто ведь за язык не тянул.



СВО. Желание спрятаться за аббревиатурой, как и прямой запрет называть вещи и явления своими именами, конечно, красноречивы сами по себе. Связано же это было с двумя вещами: надеждой на молниеносную победу и отказом Украине в субъектности. Россия делала вид, что наводит порядок у себя дома. Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова как-то пыталась объяснить, что настоящая война - это ковровые бомбардировки, а мы, дескать, стремимся сохранить жизнь "своим" гражданам, поэтому вынуждены действовать хирургически. Но чем больше потерь несла российская армия и терпела неудач, тем чаще сами же пропагандисты требовали называть вещи своими именами. То есть в первую очередь эта аббревиатура была бравадой.







Гойда! Еще одна примета ретрайбализации, возвращения в племенное состояние. Впрочем, большинству аудитории, для которой орал Охлобыстин, оно ни о чем не говорило. А те, кто читал Булгакова и Сорокина, не могли не улыбнуться: потому что на борьбу с "миром извращенцев и безумцев" Охлобыстин скликал словом, которое сорокинские опричники выкрикивали во время гомосексуальных оргий, выстраиваясь в содомитскую гусеницу, а булгаковский - призывал бить демонов. Но реальность, как верно заметил Бабченко, не смешна, она страшна. Из исторических источников известно, что опричники выкрикивали "гойду" во время совершаемых ими страшных казней. А если кто-либо из зрителей вслед за ними не кричал - их тоже казнили. Раз не кричишь - значит, сочувствуешь врагу государеву, изменник.



Бросок мангуста. 18 февраля 2022 года главы гибридных республик, Пушилин и Пасечник, выступили с обращениями о начале массовой эвакуации жителей в Россию. Якобы из-за обострения ситуации на линии соприкосновения со стороны Украины. А метаданные видеороликов свидетельствовали о том, что они были записаны 16 февраля. При этом "резкое обострение" началось 17 февраля. При проверке метаданных также обнаружилась информация о локализации файла на компьютере Пасечника. Файл носил имя "Бросок мангуста". Эксперты предположили, что это может быть кодовым названием спецоперации. Самый большой пиар мангустам создал в свое время Киплинг, а любовь Путина к его творчеству хорошо известна. Мангуст побеждает кобру измором и обманом - совершая множество ложных выпадов. Побеждая в 75-80% боев. Но это в боях с кобрами он такой молодец, а льва может разве что достать своим истошным писком и вертлявостью. Так или иначе, этот путинский "Бросок мангуста" закончился кражей енота из херсонского зоопарка.



Боевые комары (гуси, летучие мыши и т.д.). Это шире, чем просто отдельные гэги. Закономерные проявления общей параноидальной и конспирологической атмосферы. Когда ты отовсюду ожидаешь подлости и повсюду видишь заговоры. "Боевые комары" - всего лишь деталь картины мира, где "НАТО подбирается к нашим границам". Как это часто бывает с конспирологическим бредом, история про боевых комаров основана на полуправде, в данном случае - реально существующем патенте на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения комаров в воздухе. Однако в документации к нему четко прописана невозможность использования в боевых целях - по причине запрета биологического оружия. При этом аппарат может быть использован с гуманитарной целью - например, для иммунизации. Но свидетельств разработки такого аппарата и его производства для каких-либо целей не существует. Это всего лишь бумажный проект. Любой молекулярный биолог вам скажет, что эффективного биологического оружия на сегодняшний день нет - просто потому, что оно неизбирательно. Но Россия борется с "повелителем ада", какое уж там научное мышление. Патологическая подозрительность и пренебрежение к научным фактам - еще один символический признак российской агрессии.



Гендерно-нейтральный бог. Теперь один из символов их борьбы. Это тоже про паранойю и конспирологию, но на гендерном аспекте так болезненно фокусируются, что его стоит подчеркнуть отдельно. Образованный православный верующий - по крайней мере, до известного высказывания Путина - мог бы сказать, что вопрос о половой принадлежности бога абсурден. Бог не имеет пола, выше понятия пола в человеческом смысле. Само слово "пол" означает половину, а "секс" - происходит от латинского глагола "разделять, рассекать". Наличие одной половины предполагало бы существование второй. Что в рамках христианства куда большая ересь. В то же время в рамках христианской патристики и философии встречается идея женственности в представлении о божестве. В арамейском языке слово "дух" - а оно обозначает одно из лиц божественной троицы - исключительно женского рода. Еврейский же "руах" может быть как мужского, так и женского рода. Почти буквально гендерно-нейтральный. Русский философ Владимир Соловьев писал о "вечной женственности божьей". Если его не запретили до сих пор, то только потому, что не читали. Как бы там ни было, противоположностью "гендерно-нейтрального" должен быть бог с ярко выраженной половой принадлежностью. Кто-нибудь вроде Приапа. И ведь не покраснели же эти замполиты в рясах, когда слушали. А приведи им научный факт, что у зародыша половые органы закладываются одинаково у обоих полов, то есть на стадии зарождения человек буквально гендерно-нейтрален, то попадали бы со стульев. Но какое им дело до чужих богов? Чем они им угрожают? И ведь при этом находят понимание с теми, для кого догматы Троицы, Сына Божьего и Божьей Матери - это выдумки "кафиров". Даже с теми, в чьей религии бога вообще нет, а цель человека - раствориться в пустоте. Всех их гонят на убой в Украину без теологических заморочек.





Игрушки, сшитые в Бурятии для отправки на фронт



Чебурашка. При этом они сделали визуальным символом "СВО" бесполое существо неизвестного происхождения. Только один Дмитрий Певцов возмутился по поводу этой диверсии: "Почему смеемся над тем, что Чебурашка Дядю Гену называет мамой. Смешно, да? Для детей это сигнал, что мама, папа - не имеет значения, мужчина тоже может быть мамой. Такие незаметные звоночки, невидные". Впрочем, главная особенность этого образа лежит не в гендерной сфере. А в том, что он совершенно жуткий. Жутче клоуна-убийцы. Чебурашку описывают обычно как наивного, трогательного, доброго и милого ребенка, открытого миру. И вдруг он делается символом бучанской резни, уничтожения Мариуполя и так далее. Если это на что и похоже, то на куклу-убийцу из южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Любопытно, что в оккупированном Донецке в конце 2021 года создали ее копию... Когда-нибудь в мирной жизни чебурашки станут персонажами украинских фильмов ужасов. А пока мы видим веапонизацию детских воспоминаний старшего поколения: персонаж из прошлого пытается насилием собрать свою аудиторию. А тех, кто больше не хочет на него смотреть, жестоко уничтожает.







Мальчик Федор. Гибридный символ. Наполовину как бы реальный мальчик, а наполовину - персонаж еще одного популярного советского мультфильма. Про самостоятельного и ответственного мальчика, которого зовут Дядя Федор. Только теперь он не рачительный хозяин, а пионер-герой. Кроме путаницы и провалов в описании того, что же произошло с мальчиком, обращает на себя внимание некоторая странность его семейной истории. Его маму зовут Рохатхон Гиясидиновна Темирова, она приехала на Брянщину из Таджикистана. Старшая сестра Феди говорила "МК", что они как приехали, так с 1996 года и жили без документов. Старшие братья Феди носят фамилию Темировы. Младшего в СМИ называют Федором Симоненко. К слову, федеральные медиа не рассказывают историю семьи "русского мальчика Федора". Складывается впечатление, что новую фамилию мальчику выдумали специально под героический миф. Ох уж эти борцы с нацизмом! Но почему украинскую-то?







Бабушка с красным флагом. Этот символ чуть было не перерос в полноценный культ - с памятниками и прочим. Как же, вот он, наконец-то, искомый символ единства. Символ Украины, которая радостно выходит встречать своих "освободителей" под знаменем общего прошлого. Так вышло, что для меня это не символ, а живой человек, с которым я много раз общался лично. У нее есть имя - Анна Ивановна и русская фамилия - Иванова. Есть трагическая и какая-то непутевая судьба, при этом озорной и артистический характер с чертовщинкой. Со всем этим, равно как и с реальным отношением к российской агрессии, она, конечно, не вписывалась в узкий пропагандистский образ. И ее сразу же решили закэнселить. Хотя Анна Ивановна на бис выходила с тем самым красным флагом для съемочной группы BBC и рассказывала о том, что в СССР трава была зеленее. Но она ужасалась тем разрушениям, которые оставила после себя российская армия в Харькове, ругала Путина и недоумевала, как же русские, которых она считала "братьями во Христе", могли так поступить. Госпиталь, где я ее нашел, на следующий день был объявлен Минобороны РФ законной военной целью, потому что там якобы расположены артиллерийские расчеты ВСУ. Это было откровенным враньем, но сотни пациентов пришлось эвакуировать, вместе с Анной Ивановной, еще вчера - вознесенной в России на пьедестал. См. выше: Чебурашка - очень мстительный и садистический персонаж. Который требует к себе беззаветной любви.



Работайте, братья. Фраза, которая изначально была про героизм при выполнении служебного долга, очень скоро превратилась в символ полицейского произвола и репрессий против инакомыслящих. Столько раз ею науськивали на безоружных демонстрантов, заходясь от восторга. Потом ее стали лепить к уничтожению украинцев и украинских городов. Первые дни она произносилась с радостным повизгиванием, вот-вот зайдем в Киев, Украина падет. Восторги поугасли, но символ остался. Теперь он навеки спаян с тысячами убитых и запытанных. А при слове "братья" к горлу подступает тошнота.