"Не паникуйте. Надо воевать". Так написал 24 февраля этого года на своей странице Сергей Петровичев, 35-летний киевский айтишник. И последовал собственному призыву - уже на следующий день он принимал участие в боевом слаживании, а вскоре - в боевых действиях на Киевщине. Ничего необычного - тогда в военкоматы выстроились очереди из добровольцев. За исключением того, что Петровичев был гражданином России. И уже на тот момент инвалидом войны: в 2015 году он подорвался на противопехотной мине, защищая Украину под Донецком. Потерял почти три литра крови, чудом выжил. В ступне левой ноги у него практически не осталось костей, в бедре оказалось сорок осколков. Ногу пришлось ампутировать ниже колена.



Девять месяцев он проходил реабилитацию. В том числе арт-терапию. По словам его педагога-волонтера, нашел себя в линогравюре. Кроме того, занимался спортом. Уже в 2017 году Петровичев выполнял становую тягу штанги весом 120 килограмм, принимал участие в "Играх героев" - соревнованиях по кроссфиту для адаптивных атлетов, ветеранов, утративших конечности на войне. Работал на стройке, а параллельно осваивал программирование. И через некоторое время стал работать в IT-компании, куда набирали сотрудников из числа ветеранов.











"Сергей был уникальным человеком. Я говорю так не только потому, что он мой лучший друг. Он действительно обладал уникальной способностью не унывать, развиваться, стоять на своем и драться за свои идеалы", - рассказывает Дмитрий Ф., тоже россиянин, который воюет в рядах ВСУ.



"Был", потому что 6 сентября Петровичев погиб на Изюмском направлении при штурме вражеского ВОПа (военного опорного пункта) в составе 71-й отдельной егерской бригады. Как говорит его друг, он шел в атаку в полный рост - из-за протеза ползти ему было трудно. Незадолго до гибели Петровичев был в отпуске, менял протез на новый. Еще не успел к нему притереться. На момент написания материала тело Петровичева не удалось эвакуировать.







После него осталась спасенная им когда-то кошка Тося и его "завет":



"За эти годы я много общался с украинцами и белорусами. За это время вместо старых привычек я научился говорить правильно: "в Украину", "Беларусь" вместо "Белоруссия", ставить правильное ударение в словах "украинцы" и "украинский". Вместе с этим я иногда поправляю людей, когда они называют меня "россиянином". Есть русские, есть татары, чеченцы, чукчи, башкиры и далее по списку. Кто же такие "россияне"? Что это за идентичность? Я отвечу: россияне - это принадлежность к огромной тюрьме народов. Россияне - это имперская выдумка, призванная стереть саму принадлежность к чему-то другому, независимому и свободному. Россияне - это аналог "советского человека" после распада совка. Россияне - это нечто, что поглощает и превращает в безымянное стадо. Надеюсь, что понимание в обществе придет, когда научаться отличать русских, мордву, татар, якутов и других узников этой тюрьмы народов от россиян, вечно довольных и покорных. Они должны исчезнуть как имперская нация и осознать себя как вольный народ без "освободительных" амбиций. Свободу народам! Свободу человеку!"



Когда-то давно, еще в родном Ульяновске (Симбирске), Петровичев "движевал" с футбольными фанатами, увлекался ультраправыми идеями. Но с течением времени понял, что это те же самые "скрепы": верность вождю или царю, беспрекословное подчинение по вертикали, шовинизм, удушение инакомыслия - все то, на чем держится путинская Россия.



"Свобода была для него такой же естественной необходимостью, как воздух. Он отдал свою жизнь за то, чтобы остановить экспансию этой красно-коричневой орды, которая несет с собой порабощение и дух мертвечины. Покойся с миром, мы отомстим за тебя”, - говорит его лучший друг Дмитрий Ф.





Сергей Петровичев (слева) и Дмитрий Ф.





Последнее фото, опубликованное Сергеем