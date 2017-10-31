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новость Под Петербургом автоматчики оцепили офицерское общежитие, чтобы не допустить сантехников

31.10.2017
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
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В деревне Агалатово, расположенной в 40 километрах к северу от Петербурга, три десятка военных в полной выкладке с автоматами Калашникова оцепили офицерское общежитие, когда сантехники муниципального предприятия "Агалатово-сервис" явились отключить здание от отопления. Об инциденте, произошедшем днем в понедельник, сообщают 47news.Ru.

Прибытию солдат предшествовал приезд на объект коменданта Сертоловского гарнизона Виталия Алисевича, которого сопровождал десяток военных полицейских.

Как рассказала заведующая общежитием Лариса Стрельникова, из без малого 90 семей, проживающих в четырехэтажном здании, почти все исправно оплачивают коммунальные услуги - задолженности есть лишь у двух разведенных офицерских жен. Между тем Главное управление жилищным фондом Минобороны с 2015 года задолжало коммунальщикам 31 миллион рублей за горячее водоснабжение и отопление. При этом директор "Агалатово-сервиса" Павел Батрашин отметил, что договор с его предприятием у ГУЖФ не заключен.

Подача горячей воды в общежитии была прекращена еще в июне нынешнего года. Отопление осенью не включалось вовсе. Однако на минувших выходных жильцы подключили его самостоятельно.

Во вторник утром в Агалатово прибыла внушительная делегация офицеров во главе с заместителем командующего Западным военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майором Виктором Вороновым. По итогам встречи Воронов поручил подчиненным заключить договоры с коммунальщиками.

Схожий инцидент, отмечают 47news.Ru, произошел в 2004 году на базе атомных подводных лодок в камчатском городе Вилючинске. Там вооруженные военные преградили путь энергетикам, которые пришли отключать энергоустановки.

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31.10.2017
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