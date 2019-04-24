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Также: Чечня, Террор, Право, Война, Происшествия, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Анна Политковская

статья Допрос невиновного

Илья Мильштейн, 24.04.2019
Ахмед Закаев, Фото Радио Свобода
Ахмед Закаев, Фото Радио Свобода
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Бывший вице-премьер правительства Ичкерии Ахмед Закаев согласился поговорить со следователями СКР и дать показания по делу об убийстве Анны Политковской. Правда, около полугода назад такие показания он уже давал, встретившись в Лондоне с адвокатом семьи погибшей Анной Ставицкой и заместителем главного редактора "Новой газеты" Сергеем Соколовым. Однако есть разница между неформальной беседой и официальным допросом. О том, почему и для Закаева, и для российского начальства, и для мировой общественности эта встреча представляет некоторый интерес, размышляет Илья Мильштейн.

Разумеется, он не имеет ни малейшего отношения к убийству Политковской. Разумеется, бывший спецпредставитель Масхадова не поедет в Москву, как ездил некогда, ведя бессмысленные переговоры с генералом Казанцевым. Разумеется, допрашивать его будут в британской столице, по скайпу или при личном общении. Разумеется, к решению главной проблемы, поимке заказчика преступления, они не приблизятся ни на йоту, следователи и Закаев.

Тем не менее это событие со знаком плюс: допрос невиновного. Для российских силовиков, которые изредка все-таки вспоминают о странном расследовании, в ходе которого у обвиняемых и впоследствии приговоренных не было обнаружено никаких мотивов для совершения убийства. Для Ахмеда Закаева, который лишний раз сможет заявить о своей непричастности к гибели журналистки. Ну и для всех нас, до сих пор надеющихся, что будет названо имя главного убийцы и он наконец понесет наказание. Для этого сотрудникам бастрыкинского ведомства не нужно ездить в Лондон и разыгрывать абсурдистскую пьеску с участием чеченского Гамлета, но это все же лучше чем ничего. У Кремля свои игры, а у нас появляется лишний повод напомнить о том, что преступление не раскрыто.

Значит, будем ждать, как повернется сюжет. О чем будут беседовать следователи с Ахмедом Закаевым, что за вопросы задавать и как реагировать на его ответы. В конце концов, имитация расследования - это тоже важный эпизод в деле, помогающий нам понять происходящее. Особенно в том случае, когда мы и сами догадываемся, кому мешала Анна Политковская, кто ее ненавидел и какие цели преследовал, организуя заказное убийство и подыскивая исполнителей.

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Илья Мильштейн, 24.04.2019
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Илья Мильштейн

Установленные лица

Илья Мильштейн, 07.10.2016

День смерти Анны Политковской, день рождения Путина, юбилей Кадырова - все как десять лет назад, да и что могло измениться, если ее убили, а они живы и наслаждаются властью, практически неограниченной. Ну да, сидят исполнители, которых не назовешь стрелочниками, поскольку они непосредственно причастны к убийству. Однако ни у кого из них не было и быть не могло никаких личных мотивов для совершения преступления.
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