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Бывший вице-премьер правительства Ичкерии Ахмед Закаев согласился поговорить со следователями СКР и дать показания по делу об убийстве Анны Политковской. Правда, около полугода назад такие показания он уже давал, встретившись в Лондоне с адвокатом семьи погибшей Анной Ставицкой и заместителем главного редактора "Новой газеты" Сергеем Соколовым. Однако есть разница между неформальной беседой и официальным допросом. О том, почему и для Закаева, и для российского начальства, и для мировой общественности эта встреча представляет некоторый интерес, размышляет Илья Мильштейн.

Разумеется, он не имеет ни малейшего отношения к убийству Политковской. Разумеется, бывший спецпредставитель Масхадова не поедет в Москву, как ездил некогда, ведя бессмысленные переговоры с генералом Казанцевым. Разумеется, допрашивать его будут в британской столице, по скайпу или при личном общении. Разумеется, к решению главной проблемы, поимке заказчика преступления, они не приблизятся ни на йоту, следователи и Закаев.

Тем не менее это событие со знаком плюс: допрос невиновного. Для российских силовиков, которые изредка все-таки вспоминают о странном расследовании, в ходе которого у обвиняемых и впоследствии приговоренных не было обнаружено никаких мотивов для совершения убийства. Для Ахмеда Закаева, который лишний раз сможет заявить о своей непричастности к гибели журналистки. Ну и для всех нас, до сих пор надеющихся, что будет названо имя главного убийцы и он наконец понесет наказание. Для этого сотрудникам бастрыкинского ведомства не нужно ездить в Лондон и разыгрывать абсурдистскую пьеску с участием чеченского Гамлета, но это все же лучше чем ничего. У Кремля свои игры, а у нас появляется лишний повод напомнить о том, что преступление не раскрыто.

Значит, будем ждать, как повернется сюжет. О чем будут беседовать следователи с Ахмедом Закаевым, что за вопросы задавать и как реагировать на его ответы. В конце концов, имитация расследования - это тоже важный эпизод в деле, помогающий нам понять происходящее. Особенно в том случае, когда мы и сами догадываемся, кому мешала Анна Политковская, кто ее ненавидел и какие цели преследовал, организуя заказное убийство и подыскивая исполнителей.