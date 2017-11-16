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новость По требованию прокуратуры Чечни заблокированы сайты с призывами к акции против "кадырофашизма"

16.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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Прокуратура Чечни обнаружила в интернете текст по названием "Призыв к чеченскому народу. Долой кадырофашизм!" и заблокировала сайты, на которых он был размещен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"В ходе мониторинга сети интернет прокуратурой были установлены факты размещения текстов под названием "Призыв к чеченскому народу. Долой кадырофашизм!", призывающих граждан республики к проведению несанкционированного публичного мероприятия на территории ЧР с целью дестабилизации политической обстановки, - говорится в сообщении. - Размещенная на интернет-странице информация содержала призыв к участию в массовом (публичном) мероприятии, проводимом с нарушением установленного порядка, которое, в свою очередь, с учетом тематики мероприятия способно было вызвать негативный общественный резонанс".

В связи с этим прокуратура Чечни обратилось в Роскомнадзор с требованием ресурсы, на которых был размещен текст. "В настоящее время доступ к названным ресурсам ограничен".

Между тем по "закону Лугового" правом требовать внесудебной блокировки сайтов обладает только генпрокурор России и его заместители.

Текст "Призыв к чеченскому народу. Долой кадырофашизм!" в различных вариантах активно распространяется в соцсетях. В нем анонимная "группа чеченских офицеров России" обвиняют главу Чечни Рамзана Кадырова в "ползучем антиконституционном перевороте" и установлении в республике "режима феодально-фашистской монархии".

"Мы объявляем 23 февраля 2018 года Днем общенародной молитвы о жертвах сталинизма, всегражданского неповиновения кадырофашистскому режиму. В этот день мы призываем всех на пятничную молитву в главную мечеть Грозного, которая станет Сердцем нашего народа, биение которого возвестит о свержении деспотического режима, власти безумца, возомнившего себя царем чеченского народа и мессией Всевышнего Аллаха!", - говорится в тексте.

"Это мирное, молитвенное собрание народа является абсолютно законным и не требует согласования, - отмечают авторы обращения. - Главное, что Путин с нами, а ГРУ, Росгвардия, ФСБ и армия не встанут на защиту кадыровского преступного режима".

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16.11.2017
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Гроза из Грозного

Александр Скобов, 05.09.2017

Вот не те люди стоят за выступлениями российских мусульман в защиту рохинджа. Защита прав человека - лишь предлог. И вот уже оппозиционеров не радует, что на митинге у посольства Мьянмы полиция впервые вела себя так, как и должна вести себя в правовом государстве.
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