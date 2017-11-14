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новость У чеченок, вернувшихся из Сирии, взяли расписки о согласии на уголовное преследование

14.11.2017
Матери и дети перед отлетом в Чечню. Эль-Камышлы, Сирийский Курдистан. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
Матери и дети перед отлетом в Чечню. Эль-Камышлы, Сирийский Курдистан. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
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У жительниц Чечни, в понедельник вернувшихся вместе с детьми на родину из Сирии, взяли расписки о согласии на привлечение "в случае необходимости" к уголовной ответственности. Как передает "Кавказский узел", об этом заявил Зияд Сабсаби, представитель главы региона Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Информацию чиновника изданию подтвердила тетка одной из вернувшихся женщин, матери четверых детей. "Любая мать согласится на все что угодно ради своих детей", - заметила собеседница издания.

Неназванный чиновник аппарата главы и правительства Чечни рассказал "Кавказскому узлу", что Сабсаби предлагал женщинам, если они не хотят давать расписку, остаться в Сирии, а на родину отправить только детей. Ни одна из 12 матерей на такое предложение не согласилась.

Сотрудник одной из чеченских НКО, имени которого "Кавказский узел" не приводит, заметил изданию: "Расписки в том, что возвращающиеся из Сирии женщины готовы предстать перед судом, на мой взгляд, нужны властям для того, чтобы впоследствии откреститься, если у этих женщин возникнут какие-то проблемы, как это произошло с возвращенными в конце октября жительницами Дагестана".

Действия чеченских чиновников общественник назвал "аморальными". "Понятно, что ни одна женщина, к тому же имеющая детей, не принимала участия непосредственно в боевых действиях", - заметил он.

Другой сотрудник НКО, по имени Руслан, обратил внимание, что среди вернувшихся в Чечню нет ни одного мужчины. "Это говорит либо о том, что речь идет только о вдовах, или же что мужчины ни при каких обстоятельствах не собираются возвращаться домой, осознавая, что их здесь ждет", - заключил активист.

Всего вечером 13 ноября в Грозный с российской авиабазы Хмеймим в Сирии прибыл 41 человек - 12 женщин, остальные дети. 34 человека - россияне, в том числе из Чечни, Ингушетии и Дагестана; оставшиеся семеро - граждане Казахстана и Узбекистана. По словам источника "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни, документов у женщин и детей при себе не было.

Часть вернувшихся, добавил чиновник, была захвачена Отрядами народной самообороны (YPG) - армией Сирийского Курдистана - после изгнания "Исламского государства" из Ракки. Другие самостоятельно покинули территории, контролируемые боевиками, и вышли к курдам.

После прибытия в Грозный, рассказал изданию один из чеченских силовиков, женщин опросили правоохранители. Только после этого им дали возможность встретиться с родственниками.

Жительницы Чечни разъехались с родственниками по домам. Остальных вернувшихся поселили в гостинице.

Чиновник администрации Кадырова добавил, что до конца ноября предполагается решить вопрос о возвращении в Россию еще 9 человек из Ирака и 15 из Сирии.

Нынешний рейс из Сирии - второй по счету. 21 октября в Грозный прибыли 7 женщин и 14 детей. Тогда женщины - жительницы Чечни, Дагестана и Красноярского края - дали согласие на возвращение, после того как Кадыров пообещал им освобождение от уголовной ответственности. После проверки и допроса всех отпустили.

Однако две жительницы Дагестана - 34-летняя Загидат Абакарова и 25-летняя Муслимат Курбанова, - вопреки гарантиям Кадырова по прибытии домой были задержаны, а 24 октября арестованы. Ранее они находились в розыске по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Это обвинение им и предъявили. Между тем Абакарова и Курбанова, как и все прочие вернувшиеся, непосредственно по прибытии в Чечню подали силовикам явки с повинной, что согласно Уголовному кодексу освобождает от ответственности по статье 208.

У обеих арестованных есть грудные дети. Их передали семьям. После ареста Абакаровой и Курбановой родственники периодически привозили детей в ИВС на вскармливание.

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14.11.2017
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