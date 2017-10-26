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В Дагестана задержаны 34-летняя Загидат Абакарова и 25-летняя Муслимат Курбанова, которые 22 сентября добровольно вернулись из Сирии под гарантии Рамзана Кадырова. Об этом сообщает сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеду Саратову.

Женщины находятся в изоляторе временного содержания Советского РОВД Махачкалы, рассказала Саратова. По словам родственников, во вторник суд на закрытом заседании арестовал их на два месяца. Однако источник в правоохранительных органах Дагестана утверждает, что ареста не было. "Вместе с детьми из Сирии приехали три женщины. Две из них задержаны, а не арестованы. Им оформляют явку с повинной, чтобы легализовать их пребывание на территории РФ, так как они были причастны к некоторым делам", - сказал источник.

Абакарова и Курбанова находились в розыске по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства). Их матери рассказали "Кавказскому узлу", что женщинам перед возвращением обещали, что с них снимут все обвинения. "У нас были договоренности, были гарантии Рамзана Кадырова", - сказала мать Курбановой

По словам Саратовой, у Абакаровой четверо детей, младший ребенок грудной. Ребенок Курбановой также находится на грудном вскармливании. Детей передали бабушкам, которые теперь вынуждены ежедневно приходить в ИВС с просьбой покормить детей. "Зачем нужны были такие крайние меры в отношении женщин, которые только вырвались из ада? Многие люди рисковали жизнью, чтобы их вытащить. Можно было посадить под домашний арест, отпустить под подписку о невыезде, куда они денутся", - отметила член СПЧ Чечни.

Родственники женщин обращались к властям Чечни с просьбой помочь в возвращении их и детей на родину, поскольку они были увезены в Сирию обманом мужьями, сторонниками исламистов. "Спецпредставитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби нашел их и при содействии российских военных, рискуя жизнью, вывезли из зоны боев и привезли на родину", - рассказала Саратова.

В субботу спецрейсом из сирийского Хмеймима в Грозный привезли 7 женщин и 14 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. Это жители Чечни, Дагестана и Красноярского края. Представитель центра по борьбе с экстремизмом МВД Чечни рассказал, что вернувшиеся из Сирии россиянки оформят явку с повинной, чтобы избежать уголовной ответственности. Он подчеркнул, что эта процедура законная, поскольку "в статье 208 есть примечание о том, что при добровольной явке в правоохранительные органы данное лицо освобождается от уголовной ответственности".

Абакарова и Курбанова, как и все остальные вернувшиеся, прошли в аэропорту Грозного процедуры проверки, допроса и оформления явки. После этого всех отпустили. "Мы были уверены, что эти женщины вернулись домой, но через 2-3 часа, глубокой ночью, мне позвонила одна из мам и сказала, что ее дочь задержали, как только они приехали в Дагестан", - рассказала Саратова, отметив, что "чеченские женщины спокойно разъехались по домам".

Саратова обратилась с просьбой помочь освободить Абакарову и Курбанову к главе СПЧ Михаилу Федотову, к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в МИД. Матери задержанных хотят написать главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь. "Я пыталась им объяснить, что Кадыров нашел женщин с детьми, привез и передал лично в руки родственникам, а дальше уже решение этой проблемы находится в компетенции дагестанских властей", - отметила Саратова.