

Ракетные кассетники на Черниговщине после российского обстрела. Фото автора



Кассетные боеприпасы, о поставке которых Украине вот-вот должны объявить США, это высокоэффективное наступательное вооружение. Способное преодолеть артиллерийское преимущество России и прорвать выстроенные за время оккупации украинских территорий фортификационные сооружения. В то же время в будущем эти боеприпасы крайне опасны для самой Украины.



Их еще называют "стальной дождь". Это артиллерийские боеприпасы с кассетной боевой частью. Иными словами, оружие, содержащее десятки (иногда сотни) суббоеприпасов - небольших по размерам поражающих элементов. То есть один снаряд в воздухе или уже на земле рассыпается на большое количество мини-снарядов. Они "засеивают" территорию, поражая в большом количестве технику или личный состав. Таким образом, один такой боеприпас выполняет задачи десятков обычных осколочно-фугасных.



Украина, вероятно, получит артбоеприпасы калибра 155 мм. Они подходят для большого количества артиллерийских установок и гаубиц разных типов, которые с начала войны переданы ВСУ западными странами. Один такой боеприпас начинен 72-88 суббоеприпасами, позволяющими на 300 квадратных метрах уничтожать живую силу и бронетехнику противника. По оценкам, один такой боеприпас заменяет 10-15 обычных и позволяет повысить эффективность еще и благодаря меньшей нагрузке на стволы орудий.



Чем плохи кассетные боеприпасы. Во-первых, из-за большого радиуса поражения это оружие можно назвать "неизбирательным" - оно в меньшей степени "различает" военные и гражданские цели, создавая более высокие непосредственные риски для мирного населения. Во-вторых, возникают долгосрочные риски. В среднем до 40 процентов суббоеприпасов не разрываются от удара, оставаясь лежать целыми на месте падения. Из-за малых размеров их непросто заметить и, соответственно, легко на них наступить. Уровень отказа американских боеприпасов ниже, от 2 до 6%. И все же многое зависит от характера поверхности, о которую ударяется снаряд (при падении на воду или вспаханное поле он неизбежно будет выше). По данным международной мониторинговой организации, с 2009 по 2018 год в мире от неразорвавшихся суббоеприпасов погибли 4128 человек (почти все - гражданские лица, из них много детей), а всего с 1960-х годов - не менее 56 тысяч человек.



Именно из-за этого ущерба, который несут суббоеприпасы гражданскому населению, уже 13 лет действует конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Ее подписали свыше 120 стран. Но России, США и Украины нет среди подписантов.



У США, по данным американских медиа, "горы" таких боеприпасов - около 3 миллионов. Их поставка, безусловно, поможет Украине при контрнаступлении. Сегодня разница между количеством снарядов, которые выпускают российская и украинская армии, в некоторые дни становится десятикратной. Россия активно пользуется кассетными боеприпасами - в местах боевых действий поля просто усеяны торчащими из земли кассетниками и неразорвавшимися суббоеприпасами вокруг них.



До сих пор Белый дом сомневался в целесообразности таких поставок, поскольку это могло подорвать единство союзников по НАТО, многие из которых подписали конвенцию. Но трудности, возникшие при контрнаступлении, и решимость Украины "скорее применить кассетные снаряды на своей земле, чем жить под властью России" подтолкнули администрацию США к тому, чтобы сделать это. Хотя у НАТО нет единой позиции на этот счет (Германия, например, выступила против), генсек альянса подчеркнул, что обе стороны уже используют кассетные боеприпасы, но россияне - с целью захвата чужой территории, а ВСУ - для самозащиты.



Против выступили ООН и правозащитная организация Human Rights Watch.



Членство в НАТО с имплементацией 5-й статьи было бы лучше. Эскадрилья истребителей F-16 и оперативно-тактические комплексы ATACMS были бы лучше. Признание России со стороны США государством - спонсором терроризма и полноценное эмбарго были бы лучше. Ликвидация Путина была бы куда лучше. Но ничего этого пока нет. Поэтому Украина поставлена перед ужасным выбором. Лицемерные гуманисты из международных и правозащитных организаций, вместо того чтобы пытаться противодействовать поставкам кассетных боеприпасов, лучше бы требовали покончить с путинской Россией.