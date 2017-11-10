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новость На полигоне в Забайкальском крае погибли двое военных

10.11.2017
Взрыв
Взрыв
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На полигоне в Забайкальском крае двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате самовольного подрыва боеприпаса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Инцидент произошел на полигоне Цугол во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов. "В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли. Еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения", - сообщили в военном ведомстве.

Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывают помощь. "По докладу медиков, угрозы их жизни нет. Для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В феврале прошлого года на полигоне Тоцкий в Оренбургской области погиб военнослужащий контрактной службы. "В ходе подготовки к занятиям военнослужащий наступил на неустановленное пока взрывное устройство, получив разрывную травму. Он был немедленно направлен в военный госпиталь, но усилия медиков оказались тщетны, контрактник накануне скончался", - рассказал официальный представитель ЦВО .

В октябре 2013 года на 714-м полигоне в райцентре Струги Красные Псковской области при взрыве погибли пятеро курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, находившиеся там на стажировке, и один контрактник. Еще два курсанта получили ранения. Взрыв произошел, когда военнослужащие в темноте возвращались с зачетных стрельб.

Причиной трагедии мог стать неразорвавшийся артиллерийский снаряд, сообщили в Минобороны. Такой вывод был сделан, после того как эксперты проанализировали характер распространения взрывной волны, воронку, образовавшуюся на месте взрыва, а также типы ранений пострадавших. В ведомстве также уточнили, что взрыв произошел в районе мишенного поля "на значительном удалении от огневого рубежа".

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10.11.2017
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