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Дорогие читатели! Спасибо всем, кто следит за нами в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе. И, конечно, всем, кто заходит на сайт - в том числе из России, назло блокировке.
Спасибо, что вам не все равно. Нам кажется, что мы ежедневно вместе с вами обороняем какой-то символический рубеж. И в 2019-м придется продолжить.
Берегите себя.
Насчет Украины рискну предположить, что победит Юлия Тимошенко, а больше ничего серьезного не произойдет. Глобальная блокада РФ возможна в случае нападения России на Украину и попытки захватить ее целиком, но эту черту Путин вряд ли захочет переходить. По той же причине Россия не станет оккупировать Беларусь при живом Лукашенко, но будет пытаться ее обанкротить посредством налогового маневра и медленного экономического удушения.