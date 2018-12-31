Дорогие читатели! Спасибо всем, кто следит за нами в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе. И, конечно, всем, кто заходит на сайт - в том числе из России, назло блокировке.

Спасибо, что вам не все равно. Нам кажется, что мы ежедневно вместе с вами обороняем какой-то символический рубеж. И в 2019-м придется продолжить.

Берегите себя.