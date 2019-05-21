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Также: СМИ, Свобода слова, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Алишер Усманов

статья Стандарты Желонкина

Илья Мильштейн, 21.05.2019
Владимир Желонкин, Фото: личная ФБ-страница
Владимир Желонкин, Фото: личная ФБ-страница
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Журналистам газеты "Коммерсант", объявившим вчера о своем уходе в знак солидарности с уволенными коллегами, заблокировали пропуска в редакцию. "Об этом известил руководитель службы персонала со ссылкой на главреда Желонкина... тех, кто пришел до распоряжения, выводит охрана", - сообщает Мария-Луиза Тирмастэ, замзав отдела политики, который покидает Ъ в полном составе. Журналисты и юристы предполагают, что администрация издательского дома хочет таким образом, зафиксировав прогулы, уволить сотрудников по соответствующей статье. Указанный Желонкин утверждает, что речь идет о "стандартной процедуре при увольнении людей", которых "просто перевели на временный пропуск".

Вчера главный редактор "Коммерсанта" говорил, что авторы статьи "Спикеров делать из этих людей" уволены за "нарушение редакционных стандартов". Сегодня, когда им блокируют пропуска, тот же главред рассказывает нам о "стандартной процедуре". Словечко "стандартный" в этой истории становится ключевым.

Другой вопрос, что это за стандарты и как их воспринимать. Можно, к примеру, допустить, что в какой-нибудь нормальной редакции просьба главреда, который настаивал на том, чтобы журналисты назвали ему имена своих источников, предсказывавших грядущую отставку спикера СФ, была бы уважена. Но это в нормальной редакции, где главред не является тупым и послушным исполнителем воли акционеров и не служил ранее в информагентстве РПЦ, и не возглавлял медиагруппу "Звезда". А в Ъ, куда Желонкин был назначен смотрящим от Усманова и Кремля, делиться с главредом такими конфиденциальными сведениями значило предавать людей. То есть ситуация была явно нестандартная, и журналисты правильно поступили, когда отказались сообщать ему эту информацию.

То же самое и со стандартной процедурой увольнения, в ходе которой нарушаются и законы, и обыкновенные человеческие нормы. Сотрудники Ъ подали заявления об уходе, обозначив его дату 15-м июня, и они имели и имеют право находиться на своих рабочих местах. Однако у владельца издания свои жизненные стандарты, и если он вне себя от того, что холопы взбунтовались и скандалу не видно конца, то и назначенный им главред действует в полном соответствии с этими удивительными стандартами. Процедура, мол, такая, но где она прописана и почему даже проникших по недосмотру охраны в редакцию надо отлавливать и выводить из здания, - это можно понять, только ясно представляя себе, кто такой Усманов и зачем ему Желонкин.

Короче говоря, налицо стандартное скотство. В отношениях владельца с журналистами. В дискуссиях главного редактора с подчиненными. И ежели опять вспоминать про нормальную страну, то в ней подобные скандалы кончились бы очень плохо и для собирательного Усманова, и для собирательного Желонкина. В стране, где по сути нет ни общественного мнения, ни профсоюзов, ни журналистской солидарности, устанавливаются другие стандарты. Стандарты бесправия, и это касается не только нашей профессии, а всего уклада российской жизни.

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Илья Мильштейн, 21.05.2019
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Газета "Коммерсант"

Поводы и проводы

Илья Мильштейн, 20.05.2019

Журналистов "Коммерсанта" Ивана Сафронова и Максима Иванова вынудили уволиться. Вслед за ними газету покидают 11 их сослуживцев. Это один из крупнейших медийных скандалов за последние годы, разразившийся как бы на пустом месте. Инициатором его, по-видимому, является Валентина Матвиенко, чье возможное понижение в должности "Коммерсант" анонсировал в апреле. О том, что происходило и происходит с профессией, размышляет Илья Мильштейн.

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