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новость В Подмосковье застрелился телеведущий Борис Ноткин

12.11.2017
Борис Ноткин. Кадр Первого канала
Борис Ноткин. Кадр Первого канала
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В поселке Рождествено Одинцовского района Подмосковья застрелился телеведущий, один из руководителей канала ТВЦ Борис Ноткин. Об этом в субботу вечером сообщил ТАСС.

75-летний журналист страдал раком IV степени.

Ноткин окончил Московский институт иностранных языков, с 1966 года работал в МГУ. Кандидат исторических наук. В 1989-1997 годах работал на Московском телеканале - вел программы "Добрый вечер, Москва", "Лицом к городу", "Приглашает Борис Ноткин". После образования в 1997-м ТВЦ вел до 2015 года передачи на этом канале.

По информации telegram-канала Mash, запущенный рак у Ноткина диагностировали в мае нынешнего года. Ружье, из которого застрелился журналист, было куплено лишь две недели назад. В предсмертной записке Ноткин написал, что "устал от мучений".

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12.11.2017
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