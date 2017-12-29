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статья "ЭКСТРЕМИСТЫ". СЕРИАЛ

29.12.2017
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Сотни человек по всей стране подвергаются преследованиям или уже осуждены за выражение своих мыслей, которые не нравятся нынешней власти. Борьба с инакомыслием маскируется под борьбу с экстремизмом. Цель нашего видеопроекта - познакомить вас поближе с несколькими "экстремистами", на борьбу с которыми ФСБ и МВД не жалеют ни сил, ни времени.

Пропаганда представляет экстремистов опасными людьми, которые в любой момент готовы перейти к терроризму. Плакаты, развешанные на информационных щитах в Москве, призывают граждан выявлять экстремистов по таким признакам, как желание манипулировать, мания величия, идентификация себя с героем, низкий уровень образования и культуры, склонность к рискованному поведению и обесцениванию чужой жизни.

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Соответствуют ли наши герои пропагандистскому портрету?

Красноярцу Семену Негрецкулову очень нравится Скандинавия, его блог во "Вконтакте" был в основном посвящен истории и современной жизни Финляндии. Публикации нескольких текстов о проекте Великой Финляндии и исторических фотографий Выборга (Виипури) позволили ФСБ завести на него дело о пропаганде финского величия. Экстремизмом сочли и призыв помогать политзаключенным.

Даниле Бузанову пришлось отсидеть полтора года за бытовой конфликт на ВДНХ. Дело о драке с продавцом символики ДНР оперативники центра "Э" раскрутили по 282-й статье: возбуждение ненависти и вражды к социальной группе "русские/россияне, поддерживающие ДНР и ЛНР".

Музыкант из города Дно Борис Яковлев считает, что в России рано или поздно случится революция. Люди живут бедно, власть ворует. На заявление Дмитрия Медведева о том, что Россия исчерпала лимит революций, Борис отреагировал так: "Эй, Медведев, кто это исчерпал? Ты, Ротенберги, Путины, Чайки? А мы не исчерпали, Медведев! Революции ему не нужны... Да пошел ты в жо@у, Медведев! Не нужны ему революции... А нам нужны, чтоб от вас, Медведевых и всех остальных, избавиться! Чем этот человек думает, а?"

Этот и подобные посты в ФСБ расценили как призывы к экстремистской деятельности. Борису должны были дать до пяти лет, но он не стал дожидаться приговора и попросил убежища в Финляндии.

Дарья Полюдова решила потроллить власти, которые в 2014 году требовали федерализации Украины, и организовала в Краснодаре Марш за федерализацию Кубани. В итоге - первый в Российской Федерации приговор за призыв к федерализации.

Учитель немецкого Александр Бывшев из села Кромы на Орловщине предстал перед судом по третьему уголовному делу за стихи в поддержку Украины, готовится четвертое. Страшнее мести "органов" - реакция односельчан.

Это лишь некоторые из многих сотен случаев преследований за слова, мнения, репосты. С коллекцией запрещенного "экстремистского" контента можно ознакомиться на сайте Запретно.инфо.

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29.12.2017
в блоге Блоги
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Борис Стомахин 24.07.2017
в блоге Придут и за вами, господа
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Дарья Костромина 28.04.2017
в блоге Гидра экстремизма
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