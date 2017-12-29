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Сотни человек по всей стране подвергаются преследованиям или уже осуждены за выражение своих мыслей, которые не нравятся нынешней власти. Борьба с инакомыслием маскируется под борьбу с экстремизмом. Цель нашего видеопроекта - познакомить вас поближе с несколькими "экстремистами", на борьбу с которыми ФСБ и МВД не жалеют ни сил, ни времени.
Пропаганда представляет экстремистов опасными людьми, которые в любой момент готовы перейти к терроризму. Плакаты, развешанные на информационных щитах в Москве, призывают граждан выявлять экстремистов по таким признакам, как желание манипулировать, мания величия, идентификация себя с героем, низкий уровень образования и культуры, склонность к рискованному поведению и обесцениванию чужой жизни.
Соответствуют ли наши герои пропагандистскому портрету?
Красноярцу Семену Негрецкулову очень нравится Скандинавия, его блог во "Вконтакте" был в основном посвящен истории и современной жизни Финляндии. Публикации нескольких текстов о проекте Великой Финляндии и исторических фотографий Выборга (Виипури) позволили ФСБ завести на него дело о пропаганде финского величия. Экстремизмом сочли и призыв помогать политзаключенным.
Даниле Бузанову пришлось отсидеть полтора года за бытовой конфликт на ВДНХ. Дело о драке с продавцом символики ДНР оперативники центра "Э" раскрутили по 282-й статье: возбуждение ненависти и вражды к социальной группе "русские/россияне, поддерживающие ДНР и ЛНР".
Музыкант из города Дно Борис Яковлев считает, что в России рано или поздно случится революция. Люди живут бедно, власть ворует. На заявление Дмитрия Медведева о том, что Россия исчерпала лимит революций, Борис отреагировал так: "Эй, Медведев, кто это исчерпал? Ты, Ротенберги, Путины, Чайки? А мы не исчерпали, Медведев! Революции ему не нужны... Да пошел ты в жо@у, Медведев! Не нужны ему революции... А нам нужны, чтоб от вас, Медведевых и всех остальных, избавиться! Чем этот человек думает, а?"
Этот и подобные посты в ФСБ расценили как призывы к экстремистской деятельности. Борису должны были дать до пяти лет, но он не стал дожидаться приговора и попросил убежища в Финляндии.
Дарья Полюдова решила потроллить власти, которые в 2014 году требовали федерализации Украины, и организовала в Краснодаре Марш за федерализацию Кубани. В итоге - первый в Российской Федерации приговор за призыв к федерализации.
Учитель немецкого Александр Бывшев из села Кромы на Орловщине предстал перед судом по третьему уголовному делу за стихи в поддержку Украины, готовится четвертое. Страшнее мести "органов" - реакция односельчан.
Это лишь некоторые из многих сотен случаев преследований за слова, мнения, репосты. С коллекцией запрещенного "экстремистского" контента можно ознакомиться на сайте Запретно.инфо.
Цель антиэкстремистского законодательства - посеять в обществе страх и заставить его отказаться от публичного обсуждения наиболее болезненных для режима вопросов. Нагнетание страха в обществе - единственный рациональный мотив обыска в квартире дочери и внука Андрея Пионтковского.
Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.
Начальство посылает другой сигнал. Он считывается в тех строках, которые посвящены безымянным злоумышленникам. Они, оказывается, публиковали "материалы агитационного характера с целью популяризировать среди населения России идею бойкота выборов в Госдуму". За что и поплатились. И так будет с каждым, кто покусится.
Одна из задач закона о реабилитации нацизма - криминализировать любую позитивную оценку кого бы то ни было, кто с оружием в руках боролся против советской армии. Но позитивная оценка тех, кто боролся против советского режима, неразрывно связана с негативной оценкой действий самого этого режима. Криминализировать любые негативные оценки любых действий сталинского режима в связи со Второй мировой войной - вот важнейшая задача "закона Яровой".
Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.
Даже теперь, когда "общественно значимая информация" удалена с сайта Геращенко, без поллитры и конспирологии не разобрать, что это было, и в ходу самые соблазнительные версии. Напротив, история про медиахолдинг РБК, который примерно в те же дни приводили в повиновение в Москве, никаких вопросов не вызывает.
В России преследования "хизбов" не просто носят черты правового беспредела. Мы видим тут полигон, отработку технологии - как сажать сотни людей по самым тяжким статьям на ровном месте. И когда кто-то, не будучи исламистом, вступается за членов "Хизб ут-тахрир", он делает это чаще не ради них, а ради себя.