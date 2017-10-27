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Центральный райсуд Сочи отменил приговор жителю города Виктору Ночевному, оштрафованному за репост во "Вконтакте" карикатур на Иисуса Христа. Об этом "Граням" сообщил защитник Ночевнова, адвокат группы "Агора" Александр Попков. Дело отправлено на новое рассмотрение.

"Сегодня суд частично удовлетворил нашу жалобу, - сказал Попков. - Решение суда мы получим после обеда в понедельник, но уже сейчас можно сказать, что суд прислушался к нашим доводам об абсурдности этого дела".

7 августа мировая судья 101-го участка Центрального района Сочи Виктория Исаева оштрафовала Ночевнова на 50 тысяч рублей. Он был признан виновным по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих). В приговоре говорилось, что осужденный "ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства - христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим".

32-летнему сочинцу вменили публикацию во "Вконтакте" семи изображений, датированных 20 октября 2014 - 31 августа 2015 года.

Ночевнов помещал карикатуры в дни православных праздников. Христос изображался, в частности, висящим на турнике, танцующим на стадионе, упражняющимся на спортивном снаряде. На одной из карикатур он был изображен в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Одним из свидетелей обвинения был сочинский благочинный, настоятель церкви князя Владимира Андрей Дубровский. В своих показаниях на следствии он расценил карикатуры, фигурировавшие в деле, как кощунство и провокацию межрелигиозной розни. При этом Дубровский сослался на догмат об иконопочитании, установленный VII Вселенским собором в 787 году.

Сам Ночевнов вину не признал. Он заявил, что не имел цели кого бы то ни было оскорбить.

Тем не менее свою ВК-страницу сочинец удалил; теперь у него новый аккаунт в этой сети.

Ночевнов продолжает находиться под подпиской о невыезде.