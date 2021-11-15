Юристы Евгения Пригожина подключили прокуратуру к атаке на Ирину Левонтину, ведущего научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова РАН. Левонтина дала неблагоприятные для Пригожина заключения по его искам к Максиму Шевченко и Алексею Венедиктову.

От редакции

Так называемые ученые, штампующие "экспертные заключения" для репрессий за высказывания, - самый жуткий из бешеных принтеров путинской России. Уже не десяткам, а сотням невиновных людей вынесены приговоры на основе безграмотной стряпни этой лингвистической обслуги ФСБ (в "террористических" делах хизбов заключения просто пишутся под копирку).

Адвокатам некуда идти - настоящие эксперты запуганы. К тому же с июля этого года Верховный суд практически свел на нет процессуальную роль независимых специалистов.

Эксперт, который соглашается участвовать в политических процессах на стороне защиты, по нынешним временам совершает гражданский подвиг. Он спускается с фонариком в смрадный погреб путинского "правосудия". Нет, черти не разбегаются, но эффект каждый раз ослепительный.

Ирина Левонтина, лингвист и популяризатор науки, автор замечательных книг о развитии русского языка, бесстрашно зажигает свой фонарик. Она участвовала в делах "Нового величия", Константина Котова, Егора Жукова, Вячеслава Егорова, Юрия Дмитриева и многих других. Даже ездила на суды в Чечню. ("Граням" она тоже помогала по одному из исков о диффамации в 2012 году.) Абсурду и беззаконию Левонтина противопоставляет научную добросовестность, порядочность и здравый смысл.

По ее собственным словам, независимые эксперты пытаются "хоть как-то противостоять произволу репрессивной машины" и "обеспечить хоть минимальную состязательность процессу". Это безнадежное дело Левонтина делает успешно. Второго такого лингвиста в России нет.

Пригожинский "асимметричный ответ" - прокурорская проверка по доносу о "неправомерном использовании гербовой печати Института русского языка", выемка документов, попытка травли и запугивания.

Снаряды ложатся плотно, солидарность в дефиците. Сама Ирина Борисовна говорит, что ее неприятности - пустяки на фоне происходящего. Но сегодня ей нужна защита.