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Московский окружной военный суд на выезде в Белгороде приговорил к 8,5 годам лишения свободы имама Физули Исмаилова, духовного лидера единственной в регионе крупной мусульманской общины "Мир и созидание", признав его виновным в содействии терроризму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

"Физули Исмаилов, уже осужденный в мае 2016 года к трем годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, 9 ноября признан судом виновным в содействии терроризму. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание Исмаилову назначено в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказал Жирнова.

Согласно фабуле дела, 36-летний имам неоднократно говорил в проповедях об "очищении ислама от многобожников", призывал к джихаду и построению "исламского государства Халифат". Он также призывал оказывать финансовую помощь сторонникам "Исламского государства" и выезжать в Сирию для участия в военных действиях на стороне исламистов.

Как говорится в обвинительном заключении, в период с декабря 2012 по январь 2013 года Исмаилов, "пользуясь авторитетом среди граждан, исповедующих ислам, достоверно зная, что на территории Северо-Кавказского федерального округа действует незаконное вооруженное формирование, и желая оказать содействие террористическим организациям путем вовлечения в них лиц, находясь в местной религиозной организации, имам склонил одного из граждан к участию в НВФ".

Как утверждает январе 2013 года завербованный Исмаиловым мужчина выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ, "но, поняв ошибочность навязанной Исмаиловым идеологии, добровольно покинул расположение и вернулся в Россию".

"Свою вину Исмаилов не признал, настаивая, что проводил только мирные проповеди и религиозные обряды. Однако его позиция была опровергнута в ходе судебного процесса показаниями ряда свидетелей и другими доказательствами по делу", - сказала Жирнова.

15 декабря 2015 года оперативники белгородского УФСБ и полицейские задержали Исмаилова сразу после утренней молитвы. При обыске в молельном доме они нашли пистолеты ТТ и наган, гранату Ф-1, чуть меньше килограмма тротила, а также запал для ручных гранат и пистолетные патроны. Кроме того, в молельном доме силовики нашли около 15 книг, признанных в России экстремистскими, в частности молитвенник "Крепость мусульманина". Уже находившийся под стражей имам отрицал, что книги принадлежат ему. Однако суд оштрафовал его на 4,5 тысячи рублей по статье 20.29 КоАп (распространение экстремистских материалов).

11 мая 2016 года судья Октябрьского райсуда Белгорода Юлия Кононенко приговорила Исмаилова к трем годам заключения за незаконное хранение оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222, УК,часть 1 статьи 222.1).

При этом члены общины "Мир и созидание" утверждали, что дело в отношении Исмаилова сфабриковано, а оружие в молельный дом подбросили.

До переезда в Белгород Исмаилов жил в Дагестане. Там сотрудники ФСБ обвинили его и еще восьмерых человек в участии в незаконном вооруженном формировании (статья 208 УК). В августе 2008 года коллегия присяжных Верховного суда Дагестана оправдала всех подсудимых. В 2014 году один из оправданных подельников Исмаилова, Рустам Асельдеров, стал одним из первых командиров "Имарата Кавказ", присягнувших ИГ. В декабре 2016 года ФСБ сообщила, что Асельдеров убит в пригороде Махачкалы в результате спецоперации.