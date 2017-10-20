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Бывший имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, получивший три с половиной года по сфабрикованному делу об оправдании терроризма, этапирован в ИК-10 общего режима в Астрахани, сообщил в Фейсбуке лидер общественного движения "За права мусульман" Али Чаринский.

19 сентября стало известно, что Велитова отправили из московского СИЗО-1 "Матросская Тишина" в Вологду, где он содержался в городском СИЗО-2.

Поскольку во время следствия Велитов более полугода находился под домашним арестом, а после приговора уже почти шесть месяцев находится в заключении и отбыл более трети срока, у политзека есть право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Велитов просил администрацию "Матросской Тишины" дать ему характеристику для УДО, но вскоре имама увезли из столицы.

Поводом к преследованию Велитова стала хутба (пятничная проповедь), прочитанная им в мечети 23 сентября 2013 года в память дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева, убитого в Кизляре неделей раньше, 16-го числа. Как заявлялось в деле, Гаппаев состоял в "Хизб ут-тахрир", а потому Велитов своим выступлением добивался "формирования позитивного образа экстремистской организации".

При этом адвокат Хасавов настаивал, что имаму не было известно о членстве Гаппаева в "Хизб ут-тахрир", а кроме того, принадлежность покойного к этой партии не подтверждается ничем, кроме информации на ее сайте.

11 июля 2016 года Велитов был задержан оперативниками ЦПЭ и обманом допрошен в присутствии назначенного адвоката. На другой день его отправили под домашний арест, из-под которого освободили под подписку о невыезде 22 февраля 2017-го, по окончании следствия. Дело вел старший следователь Бутырского межрайотдела столичного главка СКР Никита Ратников. Первоначально оно было квалифицировано по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ); позже обвинение смягчили, вменив клирику часть 1 этой же статьи (без квалифицирующего признака "использование СМИ").

Процесс Велитова прошел в апреле нынешнего года в Московском окружном военном суде. Имам на слушаниях полностью отверг вину. 28 апреля, после оглашения приговора, клирика взяли под стражу в зале суда.

1 августа коллегия по делам военнослужащих Верховного суда в составе Александра Воронова, Олега Дербилова и Александра Замашнюка подтвердила приговор политзеку.

Велитову 66 лет, он инвалид II группы, ранее перенес инфаркт и инсульт. В середине июля сообщалось, что политзека срочно госпитализировали в медчасть "Матросской Тишины" с болями в сердце и онемением ноги. Позже выяснилось, что имам также страдает от камней в обеих почках.