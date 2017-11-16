О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265661.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265661.html
Также: Право, Россия, Европа, Запрещенка, Политика, Мир, Общество

новость Импортозаключение

Минфин подготовил законопроект об уголовной ответственности за ввоз в "санкционки"
16.11.2017
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
Реклама

Минфин подготовил законопроект о введении уголовной ответственности для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей за ввоз в страну санкционной продукции. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается ввести в УК статью 226.1, предусматривающую наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров, а также "санкционки". Минимальная санкция по новой статье УК - лишение свободы на срок от трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Для деяния, совершенного организованной группой, предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность будет наступать при нарушении запрета на ввоз товаров суммарной стоимостью более одного миллиона рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений".

По действующему законодательству, за нарушение запрета на ввоз в Россию продуктов, попавших в санкционный список, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штраф.

В феврале Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. "Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", - приводилась в документе формулировка новой статьи КоАП.

Кроме того, предлагалось штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей - на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без конфискации. Штраф для юридических лиц предлагалось установить в размере от 75 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией или без нее.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что эти меры не затронут граждан, которые ввозят запрещенные продукты для личного пользования. "Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию РФ запрещенных продуктов в целях сбыта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что частным лицам разрешается ввозить в Россию до 5 кг запрещенной продукции.

Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году. 30 июня Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2018 года. Меры предполагают запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Оставить комментарий Обсудить
16.11.2017
новость Новости по теме
29.08.2017 Таможня раскрыла сеть поставок санкционной продукции через Белоруссию →
30.06.2017 Путин продлил до конца 2018 года запрет на ввоз европейских продуктов →
03.04.2017 Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 11 тысяч тонн санкционной продукции →
01.02.2017 Роспотребнадзор предложил штрафовать за перевозку и хранение "санкционки" →
13.09.2016 Правительство внесло соль в список санкционных продуктов →
12.08.2016 Правительство продлило срок уничтожения санкционных продуктов до конца 2017 года →
05.08.2016 За год в России уничтожили более 7,5 тысяч тонн санкционной продукции →
29.12.2015 С августа в России уничтожено 1,8 тысяч тонн санкционной продукции →
01.12.2015 Правительство опубликовало перечень запрещенных турецких продуктов →
18.11.2015 Россия вводит продовольственное эмбарго в отношении Украины →
24.06.2015 Путин продлил продовольственное эмбарго на год →
Фото и Видео
33244
Play own
Борис Стомахин: В России суда нет
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
Реклама


Выбор читателей
статья Мугабе и Путин
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Новый бунт Райкина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сечин объяснил неявку в суд
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
в блоге Россия против клеветников
383
статья Анекдоты про Путина
РЕКЛАМА
новость Шевкунов против Серебренникова
Епископ Тихон (Шевкунов). Фото: pravoslavie.ru
новость Новая кормушка для Усманова
Алишер Усманов. Фото: kremlin.ru
новость РУСАДА снова прокатили
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
новость Крым: обстрел и обыски
Джафер Аметов у обстрелянной машины своей дочери. Фото Заира Смедляева
в блоге Ветреная яхта Сечина
383
новость Звонок Путина боевикам
Путин беседует с Захарченко и Плотницким. Фото: kremlin.ru
новость Деоккупация: Крым вместо Минска
Симферополь в поддержку Евромайдана. 28.01.2014. Фото: qtmm.org
новость Военные захватили власть в Зимбабве
Роберт Мугабе. Фото: un.org
новость Кремль: Языки не обязательны
Фрагмент обложки учебника татарского языка. Фото: tatarmarket.ru
новость Дело Борисова: Удара никто не видел
Дмитрий Борисов в суде, 01.11.2017. Фото Ильи Новикова
новость Ольгу Динзе хотят лишить статуса
Ольга Динзе. Кадр "Крым.Реалий"
новость В ООН одобрили резолюцию по Крыму
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
новость Севастополь: пять лет для "диверсанта"
Дмитрий Штыбликов. Кадр видео
новость Штраф за "реабилитацию нацизма"
Калужский областной суд. Фото: oblsud.klg.sudrf.ru
новость "Шпионке" Тутисани уменьшили срок
Здание УФСБ по Краснодарскому краю. Фото: rusmap.net