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Минфин подготовил законопроект о введении уголовной ответственности для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей за ввоз в страну санкционной продукции. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается ввести в УК статью 226.1, предусматривающую наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров, а также "санкционки". Минимальная санкция по новой статье УК - лишение свободы на срок от трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Для деяния, совершенного организованной группой, предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность будет наступать при нарушении запрета на ввоз товаров суммарной стоимостью более одного миллиона рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений".

По действующему законодательству, за нарушение запрета на ввоз в Россию продуктов, попавших в санкционный список, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штраф.

В феврале Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. "Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", - приводилась в документе формулировка новой статьи КоАП.

Кроме того, предлагалось штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей - на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без конфискации. Штраф для юридических лиц предлагалось установить в размере от 75 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией или без нее.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что эти меры не затронут граждан, которые ввозят запрещенные продукты для личного пользования. "Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию РФ запрещенных продуктов в целях сбыта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что частным лицам разрешается ввозить в Россию до 5 кг запрещенной продукции.

Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году. 30 июня Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2018 года. Меры предполагают запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.