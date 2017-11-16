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Минюст направил в Адвокатскую палату Москвы представление о дисквалификации адвоката "Агоры" Ольги Динзе. Об этом в среду сообщили "Ведомости".

Представление подано после жалобы в Минюст, направленной начальником московского СИЗО "Лефортово" Алексеем Ромашиным. Он обвинил Динзе в том, что адвокат, посетив 4 августа своего подзащитного Акрама Азимова, фигуранта дела об апрельском теракте в метро Петербурга, "незаконно" получила от него тетрадь с записями и вынесла ее из изолятора. Такие действия, по утверждению Ромашина, нарушают установленный порядок переписки.

Защищает Динзе ее коллега по "Агоре" Рамиль Ахметгалиев. Он заметил "Ведомостям", что никакого нарушения в действиях Динзе не было, поскольку переписку следует отличать от письменного общения с адвокатом. Обычно, добавил Ахметгалиев, фсиновцы не высказывают претензий, когда адвокат выносит от подзащитного записи, однако в случае Азимова в дело вмешалась ФСБ, которая пытается полностью контролировать обвиняемого.

4 августа фсиновцы несколько часов удерживали Динзе в "Лефортове", вынуждая отдать записи Азимова. Самому арестанту в присутствии адвоката угрожали за передачу тетради карцером и иными проблемами. Однако юрист незаконное требование фсиновцев отвергла; сам клиент ее поддержал. После этого администрация "Лефортова" пообещала пожаловаться на адвоката.

Динзе также направила жалобу на действия фсиновцев в прокуратуру. Однако замгенпрокурора Николай Винниченко заявил, будто адвокат сама грубо нарушила закон, "нелегально" получив тетрадь от подзащитного.

В разное время Динзе защищала фигурантов ряда политических дел. В их числе болотник Иван Непомнящих и художник Петр Павленский. Сейчас она представляет интересы украинского активиста Владимира Балуха и фигуранта первого дела "украинских диверсантов" Евгения Панова. Оба заключены в СИЗО в аннексированном Крыму.

Этнического узбека Акрама Азимова, уроженца Киргизии, имевшего также гражданство России, ФСБ и СКР называют пособником организаторов петербургского теракта. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку атаки, и поддерживать связь с "эмиссарами международных террористических организаций". Одним из организаторов в деле назван младший брат арестованного Аброр Азимов; он также заключен в "Лефортово".

В конце июля в СМИ появилась информация о пытках, которым обоих братьев подвергали в апреле, сразу после задержания, в секретной тюрьме ФСБ, расположенной предположительно или в самой Москве, или в ее окрестностях. Заключенные подали заявления о пытках в СКР. Однако следственное ведомство отказало в возбуждении дела.