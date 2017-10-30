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Следователь 51-го военного отдела СКР (Москва) майор юстиции Дмитрий Переверзев отказал в возбуждении дела о пытках братьев Аброра и Акрама Азимовых, обвиняемых в причастности к апрельскому теракту в метро Петербурга. О решении, вынесенном еще 23 августа, теперь, два с лишним месяца спустя, сообщила Republic со ссылкой на материалы проверки, предоставленные Дмитрием Динзе, адвокатом Аброра Азимова.

В заявлении, направленном в СКР, Азимовы требовали привлечь оперативников ФСБ по пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий; от 3 до 10 лет колонии) и части 2 статьи 302 УК (принуждение к даче показаний, соединенное с применением пытки; от 2 до 8 лет).

Единственный, кого допросил Переверзев в рамках доследственной проверки, - это капитан службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Павел Титов - один из оперативников по делу. В своем письменном объяснении Титов заверил, что никаких противоправных действий в отношении Азимовых не совершал.

Информация о пытках Азимовых появилась в СМИ 24 июля. Как рассказывал Аброр Азимов, вечером 4 апреля его схватили в Подмосковье и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, притапливали и избивали. 17 апреля похищенного вывезли в Одинцовский район и там на камеру инсценировали его задержание. Схожим образом подвал и пытки описал и Акрам Азимов, задержанный киргизскими силовиками 15 апреля в больнице в Оше и в тот же день доставленный в Москву.

О существовании подвала сообщили и еще четверо лиц, ранее осужденных по делам о терроризме и убийствах. Трое из них - фигуранты дела о подготовке взрыва "Сапсана" Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также обвиненный в убийстве полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов - рассказали и о пытках.

Расположена секретная тюрьма, вероятно, либо в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ на юго-западе Москвы, либо в войсковой части погранслужбы ФСБ на западе столицы, либо же Пограничном институте спецслужбы в городе Голицыно Одинцовского района.

Тогда же сообщалось, что Азимовы направили жалобы в российские правоохранительные структуры и обращения в ЕСПЧ. Однако уже 26 июля стало известно, что Аброра Азимова вынудили написать заявление с отказом от обвинений ФСБ в пытках. Чтобы добиться своего, силовики угрожали арестанту физической расправой с ним и его родственниками. Динзе тогда же отмечал, что уже неоднократно подавал следователю СКР Андрею Жигулину ходатайства с требованием запретить визиты оперативников ФСБ к Азимову.

4 августа адвоката Ольгу Динзе, которая защищает Акрама Азимова, несколько часов удерживали в СИЗО "Лефортово", вынуждая отдать записи, полученные от подзащитного. Самому Азимову в присутствие адвоката угрожали за передачу записей карцером и иными проблемами. Однако юрист незаконное требование фсиновцев отвергла; сам клиент ее поддержал.

После этого фсиновцы заявляли о намерении пожаловаться на Динзе в прокуратуру. Развития сюжет, насколько известно, не получил.

Этнического узбека Аброра Азимова, уроженца Киргизии, имевшего также гражданство России, ФСБ и СКР называют одним из организаторов петербургского теракта. Как утверждается, он готовил смертника Акбарджона Джалилова, который и совершил самоподрыв в метро. Азимову вменяют пункт "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц; до 5 лет колонии). В апреле на суде об аресте Азимов заявлял, что действовал по команде и не знал, что участвует в подготовке теракта.

Акраму Азимову ФСБ вменяет пособничество терроризму. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с "эмиссарами международных террористических организаций".

21 апреля оба брата были лишены российского гражданства.