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В Москве во вторник задержаны 69 лидеров и членов "глубоко законспирированной" ячейки "Таблиги джамаат", сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Задержания производились спецслужбой совместно с полицией.

Руководили ячейкой приезжие из стран Центральной Азии, утверждают силовики, а в деятельность структуры были вовлечены в том числе граждане России.

При обысках изъяты мобильники, печатные издания, а также "электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности экстремистского объединения", заявляют в ФСБ.

Кунцевский межрайотдел столичного главка СКР возбудил дело. Его квалификация не уточняется.

Утром РЕН-ТВ сообщал о задержании лишь пяти подозреваемых. Как утверждалось, им вменяется то, что с 22 апреля по 24 июня они в съемной квартире проводили занятия, на изучались сочинения идеологов "Таблиги джамаат". Агентство "Москва" уточняло, что задержанным от 25 до 39 лет.

Дело, заявлял РЕН-ТВ, открыто по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). РИА "Новости" называло иную квалификацию - по статье 282.2 кодекса (организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой). Эти данные представляются более верными - фигурантам дел "Таблиги джамаат" до сих пор вменяли именно статью 282.2.

Между тем на фото, опубликованных "Московской газетой", изображено больше пятерых задержанных, причем в их числе есть женщины.

На отдельной фотографии, помещенной изданием, в качестве образца экстремистской литературы представлена биография пророка Мухаммада на киргизском языке.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры; ар. "Джамаат ат-таблиг") основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом "Таблиги джамаат" запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. Против ее действительных либо мнимых членов в ряде регионов был возбужден целый ряд дел по "экстремистским" статьям УК. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В конце сентября первое дело "Таблиги джамаат" открыли в аннексированном Крыму.