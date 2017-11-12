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новость Орловский оппозиционер Фоменков получил год условно по делу об экстремизме

12.11.2017
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
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Железнодорожный райсуд Орла приговорил 19-летнего члена ПАРНАС и сторонника "Артподготовки" Александра Фоменкова к году условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму (статья 280 УК). О решении, вынесенном в пятницу, тогда же сообщили "Орловские новости".

В качестве дополнительного наказания Фоменкову на год запрещено пользование интернетом.

Сообщается, что подсудимый полностью признал вину.

Фоменкову вменили публикации в собственных аккаунтах в соцсетях, группе и youtube-канале основанной им Правой политической организации "СмертЪ", а также, как можно заключить из заметки, в администрируемой им орловской группе "Артподготовки".

Фоменков был задержан еще 8 февраля оперативниками ФСБ и ЦПЭ и отправлен в орловский СИЗО-1. О деле оппозиционера стало известно только в следующем месяце. О том, что активисту вменяют статью 280 УК, сообщалось лишь предположительно. Определенно было известно, что ему инкриминированы две другие статьи - 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Как утверждалось, Фоменкова обвиняют в публикации во "Вконтакте" некоего видео, позже включенного в список экстремистских материалов, а также в вовлечении в экстремистскую деятельность своего 17-летнего знакомого по имени Роман.

Дело вел следователь городского отдела СКР Даниил Доронин. Несколькими годами раньше на Доронина было подано заявление с требованием привлечь его к ответственности по статье 292 УК (служебный подлог). Однако начальство чиновника в возбуждении дела отказало; обжалование отказа в судах в 2012 году завершилось безрезультатно.

По информации "Медиазоны", некоторое время назад Фоменков продолжил публиковать видео (сейчас ролик, на который ссылается заметка, недоступен). Из этого издание делало вывод, что на каком-то из этапов следствия меру пресечения оппозиционеру смягчили.

Были ли сняты с Фоменкова обвинения по статьям 282 и 150 УК, неизвестно.

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12.11.2017
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