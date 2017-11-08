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Глава "Руси сидящей" Ольга Романова была вынуждена покинуть Россию после обысков, которые прошли в офисе организации в июне. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке. Обыски были связаны с доносом замглавы ФСИН Анатолия Рудого, который обвинил организацию в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По словам Романовой, по контракту со Всемирным банком сотрудники "Руси сидящей" "изучили потребности заключенных и их родственников в получении элементарных финансовых знаний", издали брошюры и "прочитали почти сотню лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам УИС (уголовно-исполнительной системы. - Ред.)".

"С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны", - отмечает Романова. Тем не менее Рудый написал донос, "что денежки мы свистнули, а лекций не читали".

После обысков Романова уехала из России в Европу по обычной визе. "К концу моего предельного срока пребывания в ЕС мне поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов. Конечно, я его приняла и с 1 сентября переехала в Германию", - рассказала Романова.

Между тем юристы "Руси сидящей" добились судебного решения о том, что контракт с Всемирным банком выполнен полностью. "Теперь мы можем написать претензию во ФСИН, а также предъявить туда ложный донос от ФСИН - а это уголовочка Рудому. Понятно, что до возбуждения дела по ложному доносу нам еще идти и идти, но с претензией все вышло по закону: ФСИН на претензию не ответил, мы подали в суд, и на 6 декабря назначено слушание", - пишет Романова.

"Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало. Я, наверное, последний в России человек, который хотел бы эмиграции, - отмечает Романова. - Твердо знаю одно: чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе".

8 июня офисе "Руси сидящей" прошел обыск. Силовики изучали финансовую документацию и печатную продукцию "Руси сидящей", а также содержимое компьютеров и внешних носителей данных. РЕН-ТВ без ссылок на источники сообщала, что обыск может быть связан с делом о мошенничестве.

"Русь сидящая" занимается правовой и материальной помощью заключенным и преследуемым. В отчете организации о работе за 2016 год говорится: "Мы отправили полторы сотни посылок в зоны по всей России (только на почтовые услуги , без учета стоимости вещей и продуктов, за год ушло больше 100 тысяч рублей!)".

В апреле прошлого года "Русь сидящая" взяла на себя оплату адвокатских услуг и экспертиз по делу болотного узника Максима Панфилова. В ноябре она организовала визит эпилептолога Василия Генералова к политзеку Ильдару Дадину в сегежскую ИК-7. Дадин, однако, отказался от обследования, поскольку группа поддержки не уведомила его заранее о том, что этот медик заслуживает доверия.

Также организация помогает вещами, продуктами и медикаментами поэту с Орловщины Александру Бывшеву, фигуранту экстремистских дел. После приговора по первому делу Бывшев был уволен из школы, где работал учителем; между тем на руках у него двое пожилых родителей.