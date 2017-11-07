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новость В Петербурге другороссам дали до 33 суток за несогласованное шествие

07.11.2017
Растяжка "Ильич, проснись - они охуели!" на Лиговском проспекте. Фото с ВК-страницы "Другой России"
Растяжка "Ильич, проснись - они охуели!" на Лиговском проспекте. Фото с ВК-страницы "Другой России"
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Кировский райсуд Петербурга поздно вечером в понедельник и в ночь на вторник арестовал шестерых активистов "Другой России" на сроки до 33 суток за участие в несогласованном шествии, посвященном 100-летию Октябрьского переворота. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Максимум получил Илья Макаров - ему дали 25 суток по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и 8 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Однако, отмечает сайт, в соответствии со статьей 4.4 кодекса (назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений) фактически Макарову предстоит отбыть лишь 25 суток по статье 20.2 - меньший срок полностью поглощается бóльшим.

Координатор городского отделения партии Андрей Дмитриев получил 20 суток, активистка Дарья Исаева (в девичестве Дорохина) - 15, Игорь Яковлев - 13, Андрей Воронцов - 10, Сергей Гребенев - 8 суток. Все они также объявлены виновным по части 1 статьи 19.3, а некоторые - и по части 8 статьи 20.2 КоАП.

Исаева объявила голодовку протеста. Ответственность за возможные последствия своей акции она возложила на судью Евгению Савину, рассматривавшую ее протоколы.

Также части арестованных назначены штрафы. Как можно предположить, оштрафовали тех, кому вменялась не часть 8 статьи 20.2 КоАП, а менее тяжкая часть этой же статьи.

Остальные 17 другороссов, задержанных на акции, оштрафованы на суммы от 10,5 до 16 тысяч рублей по тем же статьям 19.3 и 20.2 кодекса.

Попытку шествия лимоновцы предприняли в понедельник днем, собравшись у концертного зала "Октябрьский" на Лиговском проспекте недалеко от его пересечения с Невским. Общее число участников акции не уточнялось.

"Другая Россия" в установленные законом сроки подала в администрацию города уведомление о шествии по Невскому проспекту, однако чиновники отказались согласовать маршрут, предложив оппозиционерам взамен провести акцию в окраинном Полюстровском парке. Это другороссов не устроило. "Ленин разрешения на революцию не спрашивал", - отмечал Дмитриев.

Собравшись у "Октябрьского", другороссы развернули флаги и принялись скандировать "Революция!". После попытки демонстрантов выдвинуться в сторону Невского ОМОН начал задержания.

Между тем с крыши дома напротив "Октябрьского" была вывешена красная растяжка с текстом "Ильич, проснись - они охуели!". Вскоре баннер сняла полиция.

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07.11.2017
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