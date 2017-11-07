О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265418.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265418.html
Также: Право, Интернет, Технологии, Правительство, Общество, Россия, Политика | Персоны: Николай Никифоров

новость Минкомсвязи внесло в правительство подзаконные акты по "закону Яровой"

07.11.2017
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
Реклама

Минкомсвязи внесло в правительство подзаконные акты по так называемому "закону Яровой", регламентирующие его исполнение в части хранения трафика операторами связи. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

"Проект постановления правительства мы внесли в аппарат правительства, сейчас оно должно пройти определенные процедуры", - сказал министр. - Проект постановления подразумевает, что с 2018 года сроки хранения трафика - один месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе".

Хранение данных в соответствии с "законом Яровой" приведет к резкому увеличению затрат операторов связи. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей и ряд ведомств предлагали смягчить его формулировки или отложить вступление закона в силу. Однако 19 июля стало известно, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об отсрочке на пять лет вступления в силу "закона Яровой". Там посчитали, что закон предусматривает достаточно возможностей для его поэтапного введения.

Между тем 24 июля Институт исследования интернета сообщил, что Евросоюз может оштрафовать российских операторов связи на сумму до 45 миллиардов рублей из-за нарушения "законом Яровой" нового европейского регламента защиты данных, который вступит в силу в мае 2018 года. Кроме того, за нарушение регламента Евросоюз может исключить Россию из списка стран с адекватным уровнем обработки данных. В таком случае будет затруднен обмен данными между российским провайдерами и их европейскими партнерами.

Оставить комментарий Обсудить
07.11.2017
новость Новости по теме
26.08.2017 В Москве на митинге "За свободный интернет" полиция задержала участников акции →
11.08.2017 РСПП предложил освободить провайдеров от расшифровки трафика по "закону Яровой" →
24.07.2017 "Закон Яровой": Операторам связи грозят крупные штрафы ЕС →
19.07.2017 Правительство отказалось поддержать отсрочку "закона Яровой" →
05.07.2017 Министр связи: Откладывать вступление в силу "закона Яровой" нецелесообразно →
04.07.2017 "Ведомости": Вступление в силу "закона Яровой" могут отсрочить на пять лет →
10.05.2017 МТС начинает тестирование оборудования для хранения данных по "закону Яровой" →
05.05.2017 Минэкономразвития предложило доработать проект реализации "закона Яровой" →
10.04.2017 РСПП: Реализация предложений Минсвязи по "закону Яровой" приведет к росту инфляции →
30.03.2017 Минкомсвязи предлагает обязать абонентов сообщать обо всех пользователях их устройств →
02.03.2017 Операторы начнут тестировать сбор и хранение трафика в рамках "закона Яровой" →
17.02.2017 Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой" →
17.02.2017 "Ведомости": Собранные по "закону Яровой" данные могут быть непригодны для анализа →
07.02.2017 Минэкономразвития предложило компенсировать операторам расходы на "закон Яровой" →
02.02.2017 "Ростех" предложил переписать "закон Яровой" →
Фото и Видео
33244
Play own
Борис Стомахин: В России суда нет
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
Реклама


Выбор читателей
статья Мальцев как Гапон
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Русская жертвенность
новость Песков: Москва надеется на участие в Играх
Дмитрий Песков. Кадр CNN
в блоге За красных и за белых
383
РЕКЛАМА
новость Памятник Ельцину подожгли
Памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге. Фото: yeltsin.ru
новость Больше денег на решения ЕСПЧ
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
в блоге Коммунист с кубышкой
383
новость Оружие против "Свободной Ингрии"
Михаил Войтенков, Диана Ретинская и Эльдар Миникаев (слева направо) в ОП-78. Фото с ВК-страницы Ретинской
новость Число протестов растет
Митинг против сноса здания Таганской АТС. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Офшор бывшей жены Сечина
Марина Сечина. Фото: sportfm.ru
новость Голодовка Павленского
Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи
новость Контракты "Роснефти" с фондом Тихоновой
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость В Эстонии поймали агента ФСБ
Полиция безопасности Эстонии. Фото: tervist24.ohtuleht.ee
статья Вторжение похитителей тел
Владимир Абаринов
новость Советник Трампа встречался с Дворковичем
Картер Пейдж. Кадр интервью CNN
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
новость Кто стрелял в Техасе
Девин Патрик Келли. Источник: CBS News
новость Глава Минторга США и Россия
Уилбур Росс. Фото: commerce.gov
в блоге Быков, Бунин и Ленин
383
новость "Свободная Ингрия" под подпиской
Михаил Войтенков на III Форуме свободной России, Вильнюс. Фото Константина Ершова