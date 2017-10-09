Реклама

Бывший старший лейтенант дивизии внутренних войск им. Дзержинского Евгений Худяков, осужденный к 17 годам строгого режима по обвинению в убийстве гражданских лиц во время второй чеченской войны и с 2007 года скрывавшийся, недавно был разыскан и отправлен в колонию. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как утверждается, 39-летнего Худякова задержали еще 24 августа у него на родине - во Владимирской области. Предполагается, что там он жил все время после того, как перед приговором бежал из Ростова-на-Дону.

Пойманного Худякова, по информации телеканала, отправили в Ростов в распоряжение Северо-Кавказского окружного военного суда, который и вынес приговор по делу, а уже из Ростова забрали на этап. О прибытии осужденного в колонию уведомления в СКОВС пока не поступало, говорится в публикации.

Худяков проходил по одному делу с лейтенантом дивизии им. Дзержинского Сергеем Аракчеевым, осужденным к 15 годам строгого режима. В декабре 2016 года Аракчеев условно-досрочно освободился из ИК-11 для бывших силовиков и правоохранителей в городе Бор Нижегородской области и сразу после этого эмигрировал.

Худяков был командиром мотострелковой роты. Эпизоды, вмененные ему, датированы 15 января 2003 года. Согласно фабуле дела, в этот день он и приданный ему в качестве сапера командир инженерно-саперной роты Аракчеев следовали на БТР'е по проселку в сторону грозненского аэропорта Северный. На дороге они остановили "КамАЗ", в котором ехали чеченцы Саид Янгулбаев, Абдулла Джанбеков и Наджмуди Хасанов. Офицеры приказали чеченцам выйти из машины и всех троих расстреляли из автоматов, а "КамАЗ" сожгли.

Утверждалось также, что Худяков и Аракчеев обстреляли "Волгу", которой управлял местный житель Шамиль Юсупов, а самого водителя избили и прострелили ему ногу. При этом у пострадавших пропали ценные вещи.

Сами Худяков и Аракчеев вину во всех вмененных преступлениях отрицали. Представители потерпевших также заявляли, что сомневаются в виновности обоих военных.

Союз солидарности с политзаключенными указал на множество нарушений, допущенных как на следствии, так и во время судебных процессов. "Имеются сомнения в объективности экспертиз, состава суда, судебного разбирательства", - отмечали, в частности, правозащитники.

Дело Худякова и Аракчеева слушалось трижды. В середине 2004-го присяжные СКОВСа оправдали обоих подсудимых по всем инкриминированным эпизодам. Однако осенью того же года Верховный суд отменил приговор, сославшись на нарушения при составлении списка заседателей.

Год спустя новый состав присяжных повторно вынес военным оправдательный вердикт. Однако в апреле 2006-го ВС отменил и этот приговор, сославшись на то, что через полгода после его вынесения вышло постановление Конституционного суда, обязывающее рассматривать дела о преступлениях военных в Чечне без участия присяжных.

Третий процесс проходил с конца 2006 года. В декабре 2006-го судья СКОВСа Владимир Цыбульник отправил Худякова и Аракчеева в СИЗО. Однако уже в феврале 2007-го ВС, рассмотрев кассационную жалобу арестованных, освободил их.

Приговор Цыбульник вынес 27 декабря 2007 года. Он объявил Худякова виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц в составе группы лиц по мотиву национальной ненависти), части 1 статьи 167 (умышленное уничтожение имущества) и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия). Аракчеев был осужден по тем же нормам статей 105 и 167, но обвинение по 286-й статье, так же как и по части 2 статьи 162 (разбой с применением оружия), Цыбульник с него снял.

Кроме того, оба осужденных были лишены воинских званий и наград.

Арачеева взяли под стражу в зале суда. Между тем Худяков, после того как прокурор в прениях запросил для него 20-летний срок, на оглашение приговора не явился. В федеральном розыске он находился с января 2008 года.

В августе 2008-го ВС оставил приговор Худякову и Аракчееву в силе.

В марте 2015-го СКОВС признал за Аракчеевым право на реабилитацию по снятым с него обвинениям и на извинение прокурора. В августа 2016 года этот же суд постановил возместить осужденному 500 тысяч рублей расходов на защиту в связи с признанием его невиновным по двум статьям УК. Сам бывший лейтенант настаивал на выплате ему 800 тысяч рублей.