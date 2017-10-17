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Также: Дети, Право, Религия, Россия, Общество, Политика

новость ВС предлагает лишать родительских прав за вовлечение детей в запрещенные организации

17.10.2017
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Основанием для лишения родительских прав может быть вовлечение ребенка в деятельность религиозных и иных организаций, запрещенных в России. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда, сообщает Интерфакс.

По мнению ВС, родительских прав следует лишать за "злоупотребление" ими. В частности, под этим понимается вовлечение "в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности".

В качестве других примеров злоупотребления родительскими правами а проекте постановления приводятся создание препятствий в обучении ребенка, вовлечение его в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

Также основанием для лишения родительских прав может являться жестокое обращение с детьми, под которым подразумевается не только физическое и психическое насилие, но и унижения ребенка. "Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)", - говорится в документе.

В апреле Верховный суд запретил деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". В России запречщен ряд мусульманских организаций, в частности, "Хизб-ут-тахрир". Между тем практически все религии прямо обязывают своих последователей воспитывать детей в религиозном духе и участвовать с ними в богослужениях.

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