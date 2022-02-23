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23 февраля 1992 года в Москве разогнали митинг и демонстрацию противников Бориса Ельцина. Акция, посвященная Дню Советской армии, была организована Союзом офицеров Станислава Терехова.

Митингующие выступали за сохранение единой советской армии, против ее растаскивания по "национальным квартирам", хотя такая позиция была явным анахронизмом. К тому времени все республики бывшего СССР уже обрели независимость и занимались строительством национальных вооруженных сил.

Правительство Москвы по инициативе тогдашнего мэра Гавриила Попова запретило все митинги и демонстрации 22-23 февраля, но Моссовет отменил запрет. Митинг проходил под лозунгами "Восстановим СССР", "Горбачева и Ельцина под суд", "Запретить спекуляцию". Кроме Союза офицеров в нем участвовали "Трудовая Россия" и другие левые организации. Они использовали недовольство людей резким падением уровня жизни в результате либерализации цен и начавшихся не вполне продуманных рыночных реформ, вызвавших социальное расслоение, гораздо более значительное, чем в свергнувших коммунизм странах Восточной Европы.

Новые власти, чувствуя народное недовольство и не имея опыта управления, опасались, что митинг может вылиться в беспорядки с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, они преувеличивали возможный масштаб акции - на улицы Москвы вышли тысячи, а не десятки тысяч человек.

Митингующие планировали собраться на площади Маяковского. Однако с утра 450 грузовиков, 12 тысяч милиционеров и 4 тысячи солдат дивизии имени Дзержинского заблокировали все улицы в центре города, включая площадь Маяковского. Тут распространились слухи, что разрешено возложить венки к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. Демонстранты ринулись к Манежной площади, но наткнулись на баррикады из грузовиков со щебенкой, за которыми в несколько рядов стояли омоновцы с дубинками и щитами. К Вечному огню демонстрантов не пустили, и после безуспешных попыток прорвать кордоны они вынуждены были возложить венки у здания Генштаба. В столкновениях были ранены 65 демонстрантов и 21 омоновец. От сердечного приступа умер 70-летний ветеран войны генерал-лейтенант пограничных войск Николай Песков.

Случившееся вызвало шок - впервые демонстрантов разгоняла новая демократическая власть. На следующий день историк-москвовед Владимир Бессонов записал в дневнике: "23-го в Москве митинги, говорят, что столкновения были между сторонниками "демократов" и их противниками. Слухи о том, что были раненые. Опять "гражданская" война, в которой, как известно, победителей не бывает. До добра это не доведет: близится март 1917 г.? Расслоение ужасное". На самом деле столкновения были только с милицией и солдатами.

Вероятно, если бы не злосчастный запрет, не было бы и насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны милиции. Ведь при всей нелюбви к Ельцину, несколько тысяч ветеранов Кремль штурмовать не собирались. Нарушение демократических принципов не прошло даром. Оппозиция получила весомый повод обвинить власти в том, что демократические свободы они трактуют очень избирательно, а также обрела в событиях 23 февраля символ для будущих протестов.

Впервые после подавления августовского путча и крушения власти КПСС подверглась разгону массовая демонстрация. Возникали неприятные аналогии. Так, казахстанский журналист Юрий Поминов 24 февраля писал: "Произошли столкновения демонстрантов социалистической ориентации, пытавшихся провести митинг на Манежной площади в Москве и возложить венки к могиле Неизвестного солдата, с милицией и ОМОНом. Дело в том, что московские власти запретили проводить митинг на Манежной. Есть пострадавшие. Давно ли партийные власти запрещали митинги демократов?"

Разгон демонстрации 23 февраля стал знаковым событием в истории современной России. С тех пор напряженность нарастала, причем в оппозиции к Борису Ельцину оказались и некоторые прежние сторонники демократических перемен. Дальше было противостояние президента и Верховного Совета, штурм Белого дома, превращение России в президентскую республику, которая после начала первой чеченской войны стала довольно быстро скатываться к авторитаризму. К чему это в конечном счете привело, все мы видим сегодня.