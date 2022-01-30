Из архива: автопробег "Белое кольцо"
Десять лет назад, 29 января 2012 года, московские автомобилисты провели акцию за честные выборы.
"Те, у кого есть машина, начинают с 14:00 кататься по Садовому, по часовой стрелке, во втором ряду. Не мешаем водителям, которые торопятся, уступаем другу другу дорогу и здороваемся клаксонами. Машины украшаем белыми лентами, белыми шариками - вообще чем-нибудь белым, - так анонсировал акцию в своем блоге писатель Борис Акунин. - У кого нет машины, станут просто прогуливаться по тротуару. Без плакатов, флагов и транспарантов - просто с белой ленточкой. По этой ленточке автомобилисты будут распознавать своих и сажать к себе погреться-познакомиться. Достаточно всего 1000 автомобилей, чтобы замкнуть все кольцо и сделать его стопроцентно белым".
После длинной новогодней паузы, позволившей путинскому режиму отойти от шока, мирное белоленточное движение, возглавленное представителями творческой интеллигенции, было обречено на разгром.
Та зима была временем больших надежд, мирных креативных протестов, пробуждения гражданского чувства. О несостоявшейся "белоленточной революции" спорят до сих пор 2/2— Грани.Ру (@GraniTweet) December 10, 2021