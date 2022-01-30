Десять лет назад, 29 января 2012 года, московские автомобилисты провели акцию за честные выборы.

"Те, у кого есть машина, начинают с 14:00 кататься по Садовому, по часовой стрелке, во втором ряду. Не мешаем водителям, которые торопятся, уступаем другу другу дорогу и здороваемся клаксонами. Машины украшаем белыми лентами, белыми шариками - вообще чем-нибудь белым, - так анонсировал акцию в своем блоге писатель Борис Акунин. - У кого нет машины, станут просто прогуливаться по тротуару. Без плакатов, флагов и транспарантов - просто с белой ленточкой. По этой ленточке автомобилисты будут распознавать своих и сажать к себе погреться-познакомиться. Достаточно всего 1000 автомобилей, чтобы замкнуть все кольцо и сделать его стопроцентно белым".

После длинной новогодней паузы, позволившей путинскому режиму отойти от шока, мирное белоленточное движение, возглавленное представителями творческой интеллигенции, было обречено на разгром.