40 лет назад Соединенные Штаты едва не лишились главы государства.

30 марта 1981 года Рональд Рейган, вступивший в должность двумя месяцами ранее, вышел из отеля "Вашингтон Хилтон", но не успел сесть в лимузин: молодой человек, терпеливо дожидавшийся у входа, вынул пистолет 22-го калибра и выстрелил ему прямо в грудь. Покушавшийся успел нажать курок еще пять раз, прежде чем агенты Секретной службы опомнились и сбили его с ног. Пуля прошла в миллиметрах от сердца Рейгана, и лишь срочное хирургическое вмешательство спасло его от смерти.



Источник: Ronald Reagan Library

Видео

Кроме Рейгана, пострадали еще три человека. Полицейскому Томасу Долаханти пуля едва не пронзила позвоночник. В грудь был ранен агент Секретной службы Тимоти Маккарти. Эти двое поправились. Пресс-секретарь президента Джеймс Брейди получил ранение в голову и остался калекой.

Как выяснилось позже, в день покушения страна стояла на грани конституционного кризиса: вице-президент Джордж Буш-старший в столице отсутствовал, и полномочия главы государства до его прибытия взял на себя государственный секретарь Александр Хейг. (По закону 1947 года, если ни президент, ни вице-президент не могут исполнять своих обязанностей, пост главы государства занимает спикер Палаты представителей; если и он не в состоянии сделать это, открывшаяся вакансия переходит к временному президенту Сената. Госсекретарь четвертый в этой очереди.)

Арестованный на месте преступления 25-летний Джон Хинкли, как выяснилось в ходе следствия, открыл огонь по президенту не по идеологическим или политическим мотивам и не по заданию какого-либо иностранного правительства или террористической организации. Хинкли был безответно влюблен в юную тогда Джoди Фостер, сыгравшую роль малолетней проститутки Айрис в фильме Мартина Скорсезе "Таксист". Хинкли подражал герою картины, которого играет Роберт Де Ниро, в еде, одежде и манерах, однажды в мотеле назвался его именем (Трэвис Бикл). Фильм Скорсезе вышел в 1976 году. По-видимому, с этого времени Хинкли задумал повторить "подвиг" кинематографического таксиста. На суде обвинение представило видеозапись визита президента Картера в Огайо в 1980 году - на стоп-кадре в толпе можно ясно различить лицо Хинкли. В том же году он узнал из прессы, что Джоди Фостер, которой тогда исполнилось 19 лет, поступила в Йельский университет. Решив, что это прекрасный случай познакомиться с ней, Хинкли отправился в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, где находится университет, и тотчас по приезде позвонил Фостер. За первым звонком последовали другие. Фостер, поняв, что имеет дело со сталкером, вскоре стала бросать трубку. Тогда Хинкли перешел на письма. Последнее послание было отправлено за считаные часы до покушения. В нем Хинкли, подобно гетевскому Вертеру, прощается со своей возлюбленной, поскольку ожидает, что при попытке убийства Рейгана он будет убит сам. Замысел покушения в письме раскрыт полностью.

Суд признал Хинкли невменяемым и постановил изолировать его от общества в психиатрической лечебнице Святой Елизаветы в Вашингтоне. Он вышел на свободу в 2016 году.

По материалам Владимира Абаринова, опубликованным в "Гранях"