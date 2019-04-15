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статья Площадь возгорания

Михаил Калужский, 15.04.2019
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30 лет назад в Пекине начались студенческие выступления, которые привели к массовому противостоянию властям.

Пекинская площадь Тяньаньмэнь была местом протестов во времена Мао Цзэдуна - в 1976-м, и даже гораздо раньше, в 1919-м. Но 15 апреля 1989-го пекинские студенты начали стягиваться на Тяньаньмэнь не с политическими лозунгами, а с венками и цветами. Это были стихийные действия. Студенты скорбели по только что умершему члену Политбюро ЦК Компартии Китая Ху Яобану.

Ху Яобан умер от инфаркта утром 15 апреля на заседании Политбюро, когда обсуждался проект постановления о реформе образования. В официальном некрологе Ху Яобана назвали "верным бойцом партии" и "великим пролетарским революционером". Для тысяч китайских студентов он был символом демократических реформ и борьбы с коррупцией.

96948Ху Яобан на тот момент считался главным либералом в китайском руководстве - и вполне справедливо. Он выступал за экономические реформы, более активные связи с зарубежными странами, внедрение западного стиля жизни. За нежелание применять жесткие меры к инакомыслящим он поплатился карьерой: в декабре 1986 года Ху Яобан отказался исключить из партии "китайского Сахарова", астрофизика и проректора Университета науки и технологий Фана Личжи. Фан Личжи возглавил студентов, требовавших активного проведения либеральных реформ. Ху Яобана сместили с поста Генерального секретаря ЦК КПК и заставили публично покаяться в идеологических ошибках. Тем не менее, он оставался членом Политбюро, выполняя скорее ритуальные функции и не принимая решений.

Для прогрессивной части китайского студенчества память о Ху Яобане было не только выражением политических симпатий, но и символом свободомыслия - по крайней мере, в рамках осторожных, в основном экономических, китайских реформ.

Студенты разных пекинских вузов стали собираться в университетских кампусах и на площади Тяньаньмэнь возле памятника народным героям. 17 апреля несколько сотен студентов и молодых преподавателей Университета права и политических наук вышли на площадь с венками, скандируя призывы установить демократию, свободу и законность. К ним присоединились и другие студенты.

Утром 18 апреля сотни студентов пекинских вузов начали сидячую забастовку перед Домом народных собраний. 20 апреля милиция попыталась рассеять демонстрантов, применив дубинки. Это известие привело на площадь даже тех, кто не был политически активен. К студентам присоединились рабочие, объявившие о создании независимого профсоюза. Все это время на площади не прекращался стихийный митинг. К политическим лозунгам добавились экономические. Студенты начали требовать встречи с руководством Коммунистической партии Китая и формулировать свою программу. В течение ближайших дней она была оформлена в виде "Семи требований":

  • Подтверждение правоты взглядов Ху Яобана на свободу и демократию
  • Признание того, что кампании против "духовного загрязнения" (1983) и буржуазной либерализации (1986) были неправильными
  • Публикация информации о доходах руководителей государства и членов их семей
  • Отмена цензуры и возможность издавать частные газеты
  • Увеличение финансирования образования и повышение зарплат работникам интеллектуального труда
  • Отказ от запрета на демонстрации в Пекине
  • Обеспечение объективного освещения студенческих требований в официальных медиа

К вечеру 21 апреля на площади собралось около 100 тысяч человек. Они ждали похорон Ху Яобана - церемония прощания должна была пройти на следующий день в Доме народных собраний. 22 апреля, после трансляции церемонии, митингующие стали скандировать: "Ли Пен (председатель Госсовета КНР. - Ред.), выходи!"

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Три студента, один из которых, Хуо Гайфэн, держал в руках свиток с текстом "Семи требований", поднялись по лестнице и встали на колени. В императорском Китае такая форма обращения к властям была распространена, добродетельный чиновник должен был выйти к коленопреклоненным просителям и принять петицию. Три студента простояли на коленях полчаса. Ли Пен не вышел. Часть митингующих плакала, часть выкрикивала антиправительственные лозунги.

На следующий день на встрече представителей 21 университета была создана Независимая федерация пекинских студентов. Ее председателем стал Чжоу Юньцюнь, один из тех студентов, что стоял на коленях в ожидании Ли Пена. Федерация призвала к забастовке и бойкоту занятий. Студенческие волнения распространялись по всей стране, а власти странным образом не переходили к жестким репрессиям. Более того, генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян выступал за компромисс со студентами.

Казалось, что даже в Китае могут начаться демократические перемены.

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Михаил Калужский, 15.04.2019
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ВВП прочно встает на Великий китайский путь, только отнюдь не шелковый. Да и общество все больше походит на толпу покорных и в лад кивающих китайских болванчиков, а большой бизнес, генералы, прокуроры, министры и политики все больше и больше косеют от административного восторга.
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