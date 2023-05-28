



"После поддержки Огана наш Эрди победит. Шанс на цветнуху есть, но меньше, чем если бы он взял первый тур". Так написал о втором туре президентских выборов в Турции видный рашистский публицист Егор Холмогоров. Который ранее назвал Эрдогана "лучшей внешнеполитической ставкой Путина за десятилетие". Даже "намного лучшей, чем Трамп". Не все рашисты испытывают такую нежность к Эрдогану. Шампанским запасаться не спешат. И все же, скрипя зубами, единодушно поддерживают. Да, говорят, не самый удобный партнер - может развести, может нож в спину всадить, а что поделаешь, выбирать не приходится. Военный преступник Гиркин считает день второго тура выборов ключевым для судьбы "СВО": России, считает он, нужна только безусловная победа Эрдогана, все остальные варианты губительны. При этом в вероятность такой победы Гиркин не очень-то верит.



Удивительно, что в России еще остаются эксперты, которые до сих пор не поняли, где они находятся. Эти рассуждают о том, что не стоит-де все яйца в одну корзину складывать, надо и с турецкой оппозицией работать, с ней можно более рациональные отношения построить. Какие-какие, простите? Вы живете в стране, руководство которой верит, что Америку вот-вот накроет пепел Йеллоустоунского вулкана, поэтому США с Россией воюют - чтобы переселиться на ее земли. И то же самое руководство хочет выиграть войну, выставив рублевскую "Троицу" на поклонение. Рациональность, яйца, корзины... Окститесь! Главное - "химия". Не та, которая наука, а та, что между Путиным и Эрдоганом.



В демократию рашисты, естественно, не верят. Они вполне допускают, что за Эрдоганом нет большинства. Но победу ему так или иначе "нарисуют". Могли бы сделать это и в первом туре, но Эрдоган поступил "мудро": чтобы погасить потенциальное недовольство, которое грозит перерасти в массовые протесты, решил обставить свою неизбежную победу демократическими декорациями.



Конечно, демократия в нынешней Турции такая себе, "идентичная натуральной". Вроде бы оно, да не совсем. Про равенство возможностей, например, говорить не приходится. "Репортеры без границ" подсчитали, что Эрдоган получил в шестьдесят раз больше эфирного времени, чем Кемаль Кылычдароглу.



К подсчету голосов вопросы тоже есть. Так, Бироль Айдемир, главный советник лидера правоцентристской "Хорошей партии" (İYİP), утверждает, что результаты обработки 22 тысяч урн для голосования, охватывающие около шести миллионов голосов, выглядят "подозрительными". И что как минимум 3 процента голосов за Эрдогана остались "необъяснимыми".



Майкл Рубин, эксперт по Ближнему Востоку и Турции, бывший сотрудник Пентагона, обращает внимание на то, что сам факт проведения второго тура еще не свидетельствует о демократичности выборов. И что данные указывают на наличие фальсификаций. По его словам, к выборам в стране оказалось на три миллиона больше избирателей, чем ожидалось - и это все сирийские "исламисты", которые стали единственными бенефициарами паспортной щедрости Эрдогана, поскольку близки ему по взглядам на политику и религию.



Исследовательская компания Polimetre провела статистический анализ первого тура и пришла к выводу, что на парламентских выборах за Эрдогана было отдано более 1,65 миллиона "аномальных" голосов.



Базирующееся в Стокгольме турецкое оппозиционное издание Nordic Monitor прямо утверждает, что выборы были сфальсифицированы в пользу Эрдогана, победа украдена, а "бестолковая" оппозиция ему подыграла, не став оспаривать честность и справедливость выборов. По мнению издания, оппозиция наводнена эрдогановскими "прокси", а также недобросовестными людьми, готовыми за деньги, положение и благосклонность властей пойти с ними на "договорняк". Теперь "только чудо" может спасти Турцию от сползания в еще больший авторитаризм, с уничтожением всех очагов инакомыслия, и еще большего отдаления от западных союзников. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу договорился до того, что объявил "предателями" всех, кто "проводит проамериканскую политику".



Находящийся в заключении курдский политик Селахаттин Демирташ, бывший сопредседатель Демократической партии народов (ДПН), призвал своих сторонников поддержать Кылычдароглу: "Хотя это еще не конец света, но эти выборы могут стать последними в Турции".



Но что если произойдет "чудо" - и второй тур выборов пройдет без фальсификаций? Рашисты рассчитывают на простую арифметику. В первом туре Эрдогану не хватило до победы менее 1% голосов. Третье место занял кандидат от ультранационалистической партии Синан Оган, набрав 5,2% голосов. За пять дней до второго тура он неожиданно поддержал Эрдогана. Холмогоров и иже с ним полагают, что отданные за Огана голоса отойдут Эрдогану. Это не совсем так. Оган - практически неизвестный туркам политик, у которого нет, по сути, своего электората. Отданные за него голоса были либо голосами "против всех", либо - за лозунги партии, которая выдвинула его кандидатом. А партия, в отличие от самого Огана, поддержала как раз Кылычдароглу. Поэтому Огана несколько поспешно окрестили "делателем королей". Куда более значительный ресурс, который может решить исход выборов, это восемь миллионов граждан, не голосовавших в первом туре.



Тем не менее поддержка Огана сыграла на руку Эрдогану. Оган - этнический азербайджанец. Который после окончания вуза семь лет жил в Азербайджане. С 2000 года работал в Евразийском центре стратегических исследований (Турция), где специализировался на России и Украине. В 2004 году создал и возглавил Центр международных отношений и стратегического анализа TURKSAM. В качестве его руководителя посещал заседания путинского клуба "Валдай". В 2009 году защитил докторскую диссертацию в МГИМО. По некоторым данным, поддержать Эрдогана его уговорил Ильхам Алиев. Впрочем, учитывая его биографию, это мог быть вовсе и не Алиев.



А Кылычдароглу, борясь за голоса, отданные за ультранационалитическую повестку, по мнению Nordic Monitor, внезапно превратился в "плохого клона" Эрдогана, что вызвало некоторую сумятицу в стане его сторонников. От "профессорского" и миролюбивого образа он перешел к "ястребиному". Но это ужесточение коснулось и России тоже, что не может не радовать. "Ты за Кылычдароглу, который резко выступил против русских? Или за Эрдогана, ожидавшего русских у дверей?" - поставил вопрос ребром кандидат от оппозиции в одном из видеороликов. Это отсылка к эпизоду, когда Эрдогану пришлось ждать Путина в Кремле. "Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который, согнувшись, скребется к русским в дверь", - заявил Кылычдароглу. Также он выступил против создания газового хаба, что, по его словам, вдвое увеличит зависимость Турции от российских поставок.



За кого сегодня болеть, кажется, вполне понятно. И хотя опросы общественного мнения на этот раз преимущественно указывают на (незначительный) перевес Эрдогана, стоит напомнить, что перед первым туром было наоборот. Они снова могут оказаться ошибочными. Если же нет, остается пожелать тем туркам, кто надеется на перемены, не впадать в апатию и бороться. А нам - надеяться, что "Эрди" обманет ожидания рашистов каким-нибудь особо изощренным способом. Диктаторы хоть и тянутся друг к другу, но мегаломания у каждого своя. Как и виды на жизненное пространство. Да и "химия" может оказаться взрывоопасной.



Недавно в сети завирусилось видео, где Эрдоган побоялся взять стакан воды у своего охранника - дождался, пока другой стакан поднес его сын. Про паранойю Путина напоминать излишне. Как это уже бывало в истории, одному строителю великой империи империя другого может показаться пожирнее. Или почудится, что тот нож за спиной держит.