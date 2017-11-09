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Конгресс США намерен в будущем году выделить на военную помощь Украине 350 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет совместного заседания оборонных комитетов Сената и Палаты представителей, на котором обсуждался военный бюджет Вашингтона.

Выделяемые средства согласно условиям их предоставления могут быть потрачены в том числе на приобретение оборонительного летального оружия.

При этом в согласованном варианте законопроекта есть оговорка, согласно которой первоначально Киев может потратить лишь половину выделяемой суммы - 175 миллионов долларов. Расходование второй половины станет возможно лишь после того, как глава Пентагона заверит Конгресс, что Украина предприняла существенные усилия для проведения в оборонной сфере институциональных реформ, "крайне важных для сохранения созданного потенциала по использованию оказанной помощи в области безопасности".

Всего же в военный бюджет США на противостояние российской угрозе в Европе заложены расходы в сумме 4,6 миллиарда долларов.

Между тем в середине сентября сообщалось, что в проекте оборонного бюджета США, одобренном Сенатом, предусмотрена бóльшая сумма на помощь Украине - 500 миллионов долларов.