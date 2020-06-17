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"Информированный источник" сообщает, что осужденного в Москве за шпионаж гражданина США Пола Уилана могут помиловать одновременно с гражданами РФ Виктором Бутом и Константином Ярошенко, отбывающими заключение в американских тюрьмах. Чуть ранее адвокат приговоренного Владимир Жеребенков напомнил, что чекисты и не скрывали от Уилана, почему он арестован и как его в обозримые сроки "обменяют на Бута".

В истории Пола Уилана много непонятного, за исключением одного: он заложник. Подобно всякому иностранцу, задержанному в чужой стране с той целью, чтобы сделать его предметом торга. Причем обыкновенно людей выменивают на людей, хотя бывают и исключения. Иную оступившуюся не то подставленную девушку могут сменять и на какое-нибудь подворье, если уж никак не удается получить за нее экстрадированного хакера. По-разному бывает.

Другой вопрос, всегда ли успешна эта технология заложничества в отношениях между странами. Вот, например, довольно говорливый защитник бывшего морпеха полагает, что обмен осужденных сотрудников разведок - это "общепринятая практика". Анонимный же источник (в Кремле или в ФСБ) прямо диктует американцам, как им надлежит поступать, дабы приговоренный в понедельник к 16 годам строго режима вышел на свободу. Проблема, однако, заключается в том, что Бута и Ярошенко американцы арестовывали не за шпионаж. И судили не для того, чтобы пополнять свой обменный фонд. А для того, чтобы они более не занимались соответственно поставками оружия в Колумбию и транспортировкой в США крупных партий кокаина. И если до сих пор, в течение многих лет, покуда они отбывают свои сроки, их не удалось ни на кого выменять, то нет гарантий, что удастся сейчас. Идет ли речь об одном из них или о двоих сразу.

Имеется и сложность иного порядка. Дело в том, что такого рода обмены - штука деликатная, особенно в тех случаях, когда в эти специфические гешефты вовлечены более или менее равные по силе державы. Если же с самого начала вокруг этих обменов организуется страшный шум и задержанному и его соотечественникам, включая высшее руководство, дают понять, что он, может, и невиновен, но будет сидеть, пока за океаном томятся наши, - тогда в принципе становится неясно, какие цели преследуют его тюремщики. Желают ли они в действительности, чтобы Бут и Ярошенко вернулись домой. Или стремятся к тому, чтобы окончательно испортить отношения между двумя странами. В данном случае - России с Америкой.

К слову, эта цель как раз достигнута, посол США в Москве "разъярен", что для дипломата, согласитесь, состояние необычное. И государственная ярость его не сулит ничего хорошего российским властям. Ибо Америка - не Израиль и не Украина, чьих моряков можно практически безнаказанно захватывать в украинских водах и долго еще потом кочевряжиться, диктуя условия обмена. Нет, это не значит, что лично Путин или Бортников сильно рискуют, удерживая Пола Уилана и громогласно объявляя через своих представителей, что американцам следует делать для его освобождения. Просто у Вашингтона гораздо больше рычагов политического воздействия на Москву, чем у Киева или Иерусалима, и это напрасно не учитывают в Кремле.

Сам осужденный вины не признает и называет свое дело позором для правосудия. Закулисные переговоры о его освобождении, безусловно, будут вестись, но российская сторона так сильно навредила их успеху, что родственникам Уилана, Бута и Ярошенко пока остается лишь посочувствовать. Правда, брат Пола Дэвид рассчитывает на помощь президента Трампа, но надеется и на пересмотр приговора в высшей инстанции. От чего американцев отговаривает адвокат Жеребенков, рекомендующий не затягивать дело перед помиловкой. Что ж, это тоже способ давления на Вашингтон и тоже довольно странный, если предполагать, что в Москве всерьез рассчитывают на обмен. Разве что Трамп и впрямь пойдет навстречу Путину, решив, что возвращение американского заложника любой ценой зачтется ему на выборах. Однако в этих расчетах он может ошибиться, прилюдно унизившись и выказав слабость перед лицом шантажистов.