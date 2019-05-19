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Скандал с "племянницей российского олигарха", из-за которой в Австрии разразился правительственный кризис, начался по законам театра абсурда и по тем же канонам развивается. Австрийская прокуратура не усмотрела состава преступления в опубликованной видеозаписи. Между тем Игорь Макаров, создатель газовой компании "Итера", сообщил, что не имеет ни малейшего отношения к даме, прогремевшей под именем Алена Макарова. Она ему не родственница, и он с ней не знаком. Кроме того, бизнесмен грозится использовать "все юридически приемлемые методы", чтобы выяснить, кто стоит за "неправомочным и несанкционированным" использованием его имени.

Роль русскоязычных племянниц, истинных и подставных, в мировой политике с каждым годом становится все более значимой. Вспоминается племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая до сих пор не оставила надежд съездить в Англию и повидаться там со своими отравленными родственниками. Невозможно забыть и "племянницу Путина", небезуспешно пытавшуюся внедриться в предвыборный штаб Дональда Трампа. Наконец, из-за барышни, которую принято называть Аленой Макаровой, и откровеннейших речей в ее присутствии бесславно завершилась политическая карьера австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. А канцлеру Себастьяну Курцу пришлось объявить в стране досрочные парламентские выборы, оповестив граждан о роспуске правительственной коалиции.

Впору говорить о токсичности русскоязычных племянниц, и это не пустая фраза. Скажем, олигарху Игорю Макарову, опровергающему клеветнические измышления австрийской прессы, приходится буквально на пальцах объяснять мировой общественности, что он "был единственным ребенком в семье" и, соответственно, никаких племянниц у него нет. Что же касается ушедшего в отставку вице-канцлера и его пьяной болтовни в компании с таинственной Аленой, то из нее мы узнаем поразительные вещи. Во-первых, что он совсем не стесняется беседовать с ней на разные полузапретные темы. Во-вторых, чуть ли не готов заключать с барышней и людьми, которых она представляет, довольно странные с точки зрения австрийского законодательства финансово-политические сделки. Дескать, мы вам обеспечим строительные заказы, а вы нам денег дадите по серой схеме и купите наш главный таблоид, ок? Чувствуется, что в собеседнице он видит родного человека, которому доверяет полностью.

К счастью для Хайнца-Кристиана, Верховная прокуратура Австрии на его стороне и суд ему вроде бы не грозит. Тем не менее скандал продолжается, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что в ближайшем будущем западные политики, встречаясь с нашими девушками, будут вести себя гораздо осторожнее. Ибо никто не знает, на кого эти девушки работают и кто развешивает видеокамеры в тех местах, где они охотно напиваются с разными склонными к пустой похвальбе вице-канцлерами. Отныне, встретив русскоязычную племянницу, западный политик постарается держаться от нее подальше, зная, что может стать жертвой спецоперации. И неважно даже, кто ее проводит и зачем. Важно, что кончаются такие истории для чрезмерно разговорчивых и беспринципных плохо: пример Штрахе тому ясное подтверждение.