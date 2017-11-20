О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.265742.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.265742.html
Также: Европа, Политика, Мир | Персоны: Ангела Меркель

новость В Германии сорваны переговоры о создании правящей коалиции

20.11.2017
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
Реклама

Свободная демократическая партия Германии (СДПГ) вышла из переговоров о создании новой правительственной коалиции. Об этом объявил лидер партии Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle. Формирование нового кабинета министров оказалось прервано.

В переговорах также участвовали блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возглавляемый действующим канцлером Ангелой Меркель, и партия Союз-90/Зеленые. По итогам консультаций впервые в истории Германии могла быть сформирована правительственная коалиция из трех партий, которая получила название "Ямайка" - цвета партий соответствуют цветам флага этой страны. Предполагалось снова выдвинуть Меркель. Она возглавляла германское правительство уже три срока подряд с 2005 года.

Линдер объяснил выход своей партии из переговоров "отсутствием доверия" и "неисчислимыми противоречиями" между партнерами по будущей коалиции. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", - подчеркнул политик.

"Мы не можем нести ответственность за дух, которым наполнены документы правительственных консультаций, - заявили в руководстве СДПГ. - Мы были бы вынуждены отказаться от наших основных принципов и от всего, к чему мы стремились долгие годы. Мы не будем подводить наших избирателей, поддерживая политический курс, в который мы не верим".

"Он (Линдер. - Ред.) выбрал вид популистской агитации вместо государственной политической ответственности", - прокомментировал выход либералов из переговоров представитель Зеленых Райнхард Бютикофер. Заместитель генерального секретаря ХДС Юлия Клёкнер назвала действия СДПГ "хорошо подготовленной спонтанностью".

Ангела Меркель выразила сожаление по поводу провала переговоров. По словам главы правительства Германии, в ХДС/ХСС надеялись, что участники переговоров идут "одним путем" и смогут достичь согласия.

Переговоры по созданию нового правительства продолжались около четырех недель. Теперь, если оно так и не будет сформировано, в Германии могут пройти досрочные выборы в Бундестаг. В перешедшей в оппозицию Социал-демократической партии Германии, получившей на парламентских выборах второе место, в понедельник заявили, что не войдут в коалицию с ХДС/ХСС, даже если Меркель откажется возглавлять новое правительство.

Парламентские выборы в Германии состоялись 25 сентября. Первое место получил блок Меркель с 33 процентами голосов, второе - социал-демократы, получившие 20,5 процентов голосов избирателей. На третьем месте оказалась правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в национальный парламент. Также в Бундестаге оказались представлены Свободная демократическая партия с 10,7 процентами голосов, Левая партия, получившая 9,2 процентов голосов, и Союз-90/Зеленые, набравшие 9,2 процента.

Оставить комментарий Обсудить
20.11.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Взятие Бундестага

Илья Мильштейн, 25.09.2017

Третье место, завоеванное несистемной оппозицией в одной из самых благополучных европейских стран, - событие вполне понятное. Это "Альтернатива" рукотворная, созданная совместными усилиями Берлина и Москвы. Меркель расплатилась за гуманизм. Зарубежные партнеры не могли не воспользоваться подвернувшимся шансом.
новость Новости по теме
25.09.2017 Выборы в Германии: блок Меркель на первом месте →
24.09.2017 Выборы в Германии: блок Меркель получил около трети голосов →
24.09.2017 В Германии начались выборы в Бундестаг →
27.08.2017 Германская контрразведка опасается вмешательства России в парламентские выборы →
04.07.2017 Контрразведка Германии: Возможны кибератаки со стороны России перед выборами в Бундестаг →
14.06.2017 Германия готовится отразить атаки российских хакеров перед выборами →
19.03.2017 СДПГ выдвинула Мартина Шульца кандидатом на пост канцлера →
14.01.2017 Спецслужбы Германии обвинили Москву в попытках подорвать единство ЕС и США →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
статья Героиня против Америки
новость Мугабе не стал уходить
Роберт Мугабе. Кадр телеобращения
статья Тучи над Сечиным
Илья Мильштейн
статья Мугабе и Путин
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
РЕКЛАМА
новость FIFA ищет Родченкова
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
новость Торшин и выборы в США
Александр Торшин. Фото: banki.ru
новость Химоружие в Сирии: новая резолюция
Штаб-квартира ООН. Фото: Википедия
новость Чечня: атака на пост полиции
Въезд в аул Рошни-Чу. Фото из Инстаграма @nohchi_mountains
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Третье вето России
Василий Небензя. Кадр трансляции заседания СБ ООН
новость В Киеве задержали убийцу Хлебникова
Пол Хлебников. Фото: svoboda.org
новость СМИ-"агенты": СПЧ против
Пленарное заседание СПЧ. Фото: president-sovet.ru
в блоге Законы против иностранцев
383
новость Штраф за фото с Ходорковским
Михаил Ходорковский и Яков Григорьев. Фото с ФБ-страницы Григорьева
новость ТНТ: Только российское
Заставка телеканала ТНТ
статья Новый бунт Райкина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Россия против клеветников
383
новость Аресты за встречу с Навальным
Встреча с Алексеем Навальным в Иркутске. Фото: vk.com/teamnavalny_irkutsk
новость Кожеуров стал главредом "Новой"
Сергей Кожеуров. Фото: "Новая газета"
новость В колонию за репост "Рашизма"
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы