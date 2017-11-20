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Свободная демократическая партия Германии (СДПГ) вышла из переговоров о создании новой правительственной коалиции. Об этом объявил лидер партии Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle. Формирование нового кабинета министров оказалось прервано.

В переговорах также участвовали блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возглавляемый действующим канцлером Ангелой Меркель, и партия Союз-90/Зеленые. По итогам консультаций впервые в истории Германии могла быть сформирована правительственная коалиция из трех партий, которая получила название "Ямайка" - цвета партий соответствуют цветам флага этой страны. Предполагалось снова выдвинуть Меркель. Она возглавляла германское правительство уже три срока подряд с 2005 года.

Линдер объяснил выход своей партии из переговоров "отсутствием доверия" и "неисчислимыми противоречиями" между партнерами по будущей коалиции. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", - подчеркнул политик.

"Мы не можем нести ответственность за дух, которым наполнены документы правительственных консультаций, - заявили в руководстве СДПГ. - Мы были бы вынуждены отказаться от наших основных принципов и от всего, к чему мы стремились долгие годы. Мы не будем подводить наших избирателей, поддерживая политический курс, в который мы не верим".

"Он (Линдер. - Ред.) выбрал вид популистской агитации вместо государственной политической ответственности", - прокомментировал выход либералов из переговоров представитель Зеленых Райнхард Бютикофер. Заместитель генерального секретаря ХДС Юлия Клёкнер назвала действия СДПГ "хорошо подготовленной спонтанностью".

Ангела Меркель выразила сожаление по поводу провала переговоров. По словам главы правительства Германии, в ХДС/ХСС надеялись, что участники переговоров идут "одним путем" и смогут достичь согласия.

Переговоры по созданию нового правительства продолжались около четырех недель. Теперь, если оно так и не будет сформировано, в Германии могут пройти досрочные выборы в Бундестаг. В перешедшей в оппозицию Социал-демократической партии Германии, получившей на парламентских выборах второе место, в понедельник заявили, что не войдут в коалицию с ХДС/ХСС, даже если Меркель откажется возглавлять новое правительство.

Парламентские выборы в Германии состоялись 25 сентября. Первое место получил блок Меркель с 33 процентами голосов, второе - социал-демократы, получившие 20,5 процентов голосов избирателей. На третьем месте оказалась правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в национальный парламент. Также в Бундестаге оказались представлены Свободная демократическая партия с 10,7 процентами голосов, Левая партия, получившая 9,2 процентов голосов, и Союз-90/Зеленые, набравшие 9,2 процента.