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Суд в Норвегии приговорил 17-летнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы за попытку взорвать самодельную бомбу на станции метро Грёнланн в центре Осло. Об этом сообщает NRK.

Подсудимого признали виновным по статье национального УК о незаконном хранении взрывчатки. Первоначально россиянину вменяли терроризм, однако затем обвинение переквалифицировали, из-за того что бомба, которую предполагалось взорвать, имела слишком малый радиус поражения.

Прокурор запрашивал для подсудимого двухлетнего срока.

Сам молодой человек вину не признал. Адвокат настаивал, что его клиент нес бомбу в лес Грефсенколлен, чтобы испытать.

В то же время подсудимый прямо заявил на слушаниях, что является салафитом.

Инцидент в метро произошел 8 апреля - тогда правоохранители заявили о том, что обезвредили бомбу. На другой день они сообщили о задержании подозреваемого.

12 апреля "Коммерсант" писал, что задержанный - уроженец Ингушетии Муса Б., переехавший в Норвегию вместе с семьей в 2010 году из Мурманска. "Отец юноши серьезно заболел, а в Норвегии можно получить квалифицированную помощь, причем бесплатно, если удастся зарегистрироваться беженцем", - пояснял изданию живущий в Осло эмигрант с Кавказа. Позже семья Мусы Б. вернулась в Россию, а сам он остался в Норвегии.