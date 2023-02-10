



Бижан Шаропов с детства увлекался фантастикой. И прожил фантастическую жизнь. К сожалению, слишком короткую - всего 33 года.



Увлечение фантастикой привело его в науку. "Представлял, как в белом халате делаю бластеры и биороботов", - рассказывал Бижан. В реальности занимался, возможно, куда более важными вещами. Бижан работал над методом, облегчающим лечение рака. Представлял на научном конгрессе в США открытое им изменение функции одного важного молекулярного механизма в мозге, сопровождающего детскую эпилепсию. Выращивал органы в лаборатории - коллеги из ОАЭ, которые изучали механизмы выращивания клеток сердца, интересовались его опытом и приглашали к себе. Был талантливым лектором, популяризатором науки. Основателем успешной биотехнологической компании. Главой Совета молодых ученых. Гражданским активистом, который боролся за поддержку науки и реформы в этой сфере.











Он был одним из первых, кто с другими молодыми учеными разбил палатку на Майдане зимой 2013 года. "Мы, биологи, бросали камни, а девушки-филологи кричали нам: Не провоцируйте! Немедленно прекратите!" - вспоминал Бижан. После расстрела героев Небесной сотни Бижан и его товарищи сформировали отряд, который в шутку назвали "Повстанческий отряд имени Боба Марли". Тренироваться они начали 26 февраля 2014 года. В апреле 2014-го отряд, насчитывавший уже 15 человек, всем составом вступил в добровольческий батальон.



Вернувшись с фронта, Бижан успешно закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и начал преподавать. В 2017 году вместе с побратимами основал собственную компанию "Украинские генетические технологии".



"Меня поразило, сколько в мире пространства. Не знаю почему, но именно на войне я увидел, какой мир огромный, какие люди крохотные и смешные со своей этой войной. Земля велика - и ей все равно. Люди - насекомые, которые думают, что творят историю. Единственная наша задача - прожить жизнь достойно", - говорил тогда Бижан.



Но в феврале 2022 года сразу же пошел на фронт. Весной пропал без вести. Сейчас стало известно, что погиб под Изюмом.







"Таджик по национальности, украинец по духу. Выдающийся ученый и лютый пехотинец в одном флаконе. На моих глазах гасил двухметрового быка свежезагипсованной после падения с БМП в бою рукой и спокойно и взвешенно разъяснял журналистам, как работает тест-система на COVID-19. Мог бы запросто открыть что-то сверхважное, работать в лучших западных университетах, но выбрал судьбу солдата", - рассказывает о Бижане товарищ.





Снаряд "За Бижана"