

Горящий российский танк под Черниговом. Фото: @ukraina_novosti

Сейчас уже можно подвести некоторые итоги первых двух дней российского вторжения. Целью этой войны (которую в России запрещено называть войной: СМИ, употребляющие этот термин вместо официального "специальная операция", Роскомнадзор блокирует; также под фактическим запретом любая негативная информация о действиях российских войск в Украине) Владимир Путин вполне откровенно обозначил уничтожение независимого Украинского государства и установление в Киеве марионеточного пророссийского режима.

Похоже, Путин рассчитывал на суперблицкриг, собирался управиться с Украиной за 2-3 дня. Вероятно, он надеялся, что за столь короткий срок западные государства даже не успеют толком ввести антироссийские санкции. А потом их уже можно будет поставить перед свершившимся фактом появления в оккупированном Киеве пророссийского правительства и начать политический торг.

Российские войска начали наступление по всей линии российско-украинской границы и на линии фронта в Донбассе. Кроме того, российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси. Таким образом российское командование рассчитывало достичь сразу всех целей, включая захват Киева и других крупных городов, а также растянуть силы украинской армии по различным направлениям. Оборотной стороной такой стратегии стало то, что российские силы тоже оказались растянуты и на главных направлениях не удалось создать достаточно мощные группировки. Сейчас уже выявилось, что главных направлений у российского наступления два - на Киев и на юге, где ударом из Крыма российским войскам удалось захватить большой плацдарм и выйти к реке Днепр. Далее оттуда удары могут быть нанесены как на Одессу, так и в тыл обороняющейся на Донбассе группировки украинских войск. Но сейчас все внимание приковано к Киеву, на окраинах которого уже завязались бои.

Российское командование при планировании войны против Украины стремилось повторить опыт двух американских операций против Ирака. Сначала - обезоруживающие ракетно-бомбовые удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления, ракетным позициям, радиолокационным станциям и другим важнейшим объектам инфраструктуры. Затем - удар воздушно-десантными и мобильными соединениями по деморализованному и лишенному управления противнику, у которого нет поддержки с воздуха. В классическом американском варианте сначала наносятся высокоточные ракетно-бомбовые удары и только через несколько дней, а то и недель в дело вступают пехота и танки.

Российское командование решило совместить обе фазы операции и одновременно с ракетно-бомбовыми ударами начало наземное наступление, а также высадку воздушных и морских десантов. Это, по всей видимости, объясняется двумя причинами. С одной стороны, российская армия очень торопится, чтобы реализовать путинский суперблицкриг. С другой стороны, можно предположить, что в российских арсеналах имеется очень ограниченный запас высокоточных боеприпасов, которых недостаточно для многодневной артподготовки. И, как можно констатировать, суперблицкриг не удался.

По всей видимости, Путин и его генералы рассчитывали, что после первых же ударов на земле и в воздухе украинская армия будет деморализована, потеряет управление и разбежится по домам. Но ничего подобного не произошло. Украинская армия сохранила управляемость и боеспособность, наносит агрессору большие потери и пока что удерживает столицу и все крупные города. Дезертирства и массовой сдачи в плен нет. Наоборот, в военкоматы по всей Украине выстраиваются очереди из добровольцев и призывников.

Никакого раскола в украинском обществе в связи российской агрессией не произошло. Наоборот, оно еще больше сплотилось в борьбе за независимость. Даже такой сторонник реставрации СССР, как Виктор Алкснис, вынужден признать: "Сегодня в наших военнослужащих, участвующих в военной операции там, стреляют в основном люди, говорящие на русском языке, который для них родной. И автоматы, раздаваемые сегодня в украинских городах для борьбы с "русскими оккупантами", получают в основном русскоговорящие граждане. И трагедия в том, что эти в прошлом действительно русские люди теперь считают себя украинцами и Россия для них враг, с которым надо сражаться".

Российская же армия, как можно понять из сообщений в украинских соцсетях, уже на второй день наступления столкнулась с серьезными проблемами снабжения, прежде всего с нехваткой горючего. Очевидно, командование не ожидало столь ожесточенного и организованного сопротивления и, планируя суперблицкриг, не предполагало столь большого расхода боеприпасов и горючего. Вероятно, с логистическими проблемами связано замедление продвижения российских войск, отмеченное американской разведкой уже вечером 25 февраля.

Согласно официальным данным украинской стороны, российские потери к утру 26 февраля составили 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 бронетранспортеров (скорее всего вместе с БМП), 15 артиллерийских орудий, 1 ЗРК "Бук", более 3500 погибшими и около 200 пленных. Число пленных здесь скорее всего близко к истине: если по окончании боев их окажется существенно меньше, украинцев могут обвинить в убийстве пленных. Что же касается числа убитых, то проверить это довольно трудно.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к семьям российских военнослужащих: "За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждет. Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов".

Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала Международный комитет Красного Креста помочь вывезти из Украины тела российских солдат: "Это тысячи тел оккупантов, гуманитарная необходимость. Мы просим сделать так, чтобы они покинули территорию Украины и уехали в Россию. В РФ должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле".

О том, что российские потери ранеными действительно очень велики, говорит документ, обнародованный британской журналисткой Эммой Берроуз. Это распоряжение замглавы Минздрава России Андрея Плутницкого, изданное, судя по всему, вечером 24 февраля и разосланное на следующий день. Медицинским организациям предписывается "определить готовых к командировкам врачей-специалистов и медицинских работников со средним образованием... которые могут быть оперативно привлечены к реализации мероприятий, направленных на спасение жизней и сохранение здоровья людей на территории Российской Федерации". Если подлинность документа подтвердится, можно сделать вывод, что уже в первый день войны с потоком раненых не смогли справиться военные медики, заранее сосредоточенные у украинских границ.

В Украине уже есть значительные потери среди мирного населения. На утро 26 февраля они составили 198 убитых, включая 3 детей, и 1115 раненых, включая 33 детей. Через день-два это число может возрасти на порядок, если масштабные уличные бои начнутся в Киеве, Харькове и других крупных украинских городах.

Если российские потери действительно столь велики, то украинской стороне надо продержаться еще примерно неделю, чтобы уже по меньшей мере не проиграть войну. За это время у России должны закончиться запасы высокоточных боеприпасов. А с учетом того, что число раненых обычно больше числа убитых в 2-3 раза, то за тот же срок в развернутой против Украины 170-тысячной российской группировке будет выбит практически весь боевой состав наиболее боеспособных частей. Российской армии понадобится пауза, для того чтобы подтянуть и хотя бы минимально обучить второочередные части, а также пополнить запасы горючего и боеприпасов.

Украинская армия сможет продолжать сражаться при сохранении политической воли к сопротивлению и продолжении поставок современного оружия и боеприпасов из США и других стран НАТО.