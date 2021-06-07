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Джо Байден решил не вводить санкции против оператора "Северного потока - 2", но у американского президента еще есть шанс сорвать путинский проект газопровода, тем самым защитив Украину и европейскую безопасность. Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Axios пытается достучаться до американского руководства. Судя по всему, ему не удастся встретиться с Байденом перед американо-российским саммитом в Женеве. По информации издания, Зеленского передумали приглашать в Вашингтон, после того как он сменил руководителя "Нафтогаза", что в плане искоренения коррупции было воспринято американцами как тревожный симптом. Президент Украины говорит, что готов встретиться с Байденом "в любой момент в любой точке планеты". Публикуем фрагменты его интервью в переводе с английского (Зеленский отвечал на украинском).

Владимир Зеленский: Честно говоря, мы были очень удивлены (решением Байдена не вводить санкции против Nord Stream AG. - Ред.). Мне все-таки кажется, что "Северный поток - 2" в нашем понимании, а также в плане безопасности Европы и, я уверен, США как нашего стратегического партнера, мы понимаем, что это оружие, настоящее оружие, и я об этом открыто говорю. Оружие в руках Российской Федерации, и не очень понятно, я думаю, и уж точно неожиданно, что патроны к этому оружию может подносить такая великая страна, как США. Потому что это образец цивилизованности, образец демократии в мире. Я всегда считал, что Украина защищает в Европе те же самые принципы... Вот почему это решение... к сожалению, оно точно не направлено на поддержку Украины. Вот почему я сказал, что был сильно удивлен. Я ведь действительно думал, что в вопросе о "Северном потоке - 2" Соединеные Штаты остаются последним форпостом, так сказать. Мы понимаем, что только США способны остановить это строительство.

Вы знаете, у нас был первый разговор с президентом Байденом, это была беседа по телефону, и я получил сигналы. Это были прямые сигналы, и я был этому очень рад. Я знаю, что Соединенные Штаты нас всегда поддерживали невзирая на партийность. Но я всегда говорил, и у всех экспертов и дипломатов было такое же мнение, что Байден знает Украину лучше, чем любой из предыдущих президентов, а значит, он понимает все вопросы и, что самое главное, все риски для безопасности. Вот почему, повторюсь, мы были неприятно удивлены... Помимо самого решения США, сюрприз заключался в том, что я узнал о нем из прессы. Мне кажется, что... в общем, между стратегическими партнерами должно быть прямое общение.

...Я думаю, что даже если остается (достроить. - Ред.) один процент, все еще возможно остановить этот важный рычаг, который Россия получит в будущем для влияния на энергетическую безопасность Европы в целом, включая Украину. Даже если остается всего один процент, это нужно сделать. Более того, всё теперь только в руках президента США, и я уверен, что он это знает, и его команда это знает, они в курсе. Даже если мы иногда слышим что-то вроде: все уже сделано, это случилось давно, надо было остановить это раньше - все равно все они понимают (они же прагматики), что именно сейчас у них есть важный шанс, единственный, и он только в руках США. Защитить демократию. Защитить демократию в Европе и защитить Украину.

Иногда эта вера в цивилизованный мир приносит победу. Мог ли кто-нибудь вообразить, что армия 40-миллионной Украины сможет дать отпор одной из “империй”. Какие могут быть шансы у такой страны, как наша, защитить свою территорию, свой народ и своей суверенитет? Тем не менее я считаю, что мы это сделали и продолжаем это делать каждый день.

...Я понимаю, что отношения между США и Германией очень важны. Я не хотел бы вмешиваться в отношения этих двух уважаемых стран. И все-таки - сколько украинских жизней нужно заплатить за отношения между США и Германией?

...Учитывая, что и США и Германия понимают, каким серьезным преимуществом станет "Северный поток - 2" в руках России - в то время как мы делаем все, чтобы защитить нашу страну... Пока функционирует этот газопровод (транзит через Украину. - Ред.), Россия вынуждена разговаривать с Украиной, вынуждена разговаривать с Европой, за одним столом. Если они построят газопровод в обход Украины, ясно, что в этот момент у Украины уже не будет этого рычага. Это всем абсолютно понятно.

- То есть вы хотите сказать, что если Джо Байден примет такое решение (позволить достроить "Северный поток - 2". - Ред.), на его руках будет кровь...

Зеленский: Честно говоря, я бы не стал так формулировать. В конце концов, не он виноват в том, что в Украине война. Наоборот, США нам всегда помогали. Однако, что точно правда, так это то, что он может помочь, чтобы меньшему числу людей пришлось страдать. У него точно есть возможность повлиять на это.

...Знаете, это напоминает мне, как играл Майкл Джордан. Он мой любимый баскетболист, пусть не обижаются другие прекрасные игроки NBA, которых огромное количество. Даже Майкл Джордан часто умел обхитрить противника, иногда демонстрируя притворную слабость или признаки недомогания. У него был целый набор секретных приемов, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, навязать ложное чувство близкой победы. И тогда Джордан резко менял игру и вырывал победу в последний момент. Это была часть его тактики. Поэтому я считаю, что все-таки Байден - это Майкл Джордан в политике. Я думаю, что его финальный трехочковый бросок еще не попал в корзину, но я бы хотел считать это частью его тактики. Если это не так, будет очень жаль - не только мне, но и Соединенным Штатам, я уверен. Будет такое чувство, что в этих обстоятельствах России очень повезет одержать верх над США.

...Все недавние американские президенты ставят целью наладить отношения с Россией - и это ваше право, я не хочу вмешиваться. Но если вы спросите мое мнение, для США лучшим сценарием было бы сделать так, чтобы Россия ставила задачу наладить отношения с США - и с остальным миром. Это было бы победой для всего мира, как мне представляется.