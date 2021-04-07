

Николай Чаус. Фото: телеграм-канал "Молдавский перец"

В Молдове расследуют похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса, объявленного в международный розыск по обвинению во взяточничестве. Чаус известен многими решениями по политическим делам. История его бегства в Молдову загадочна - по данным журналистов, судье помогло окружение молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и высокопоставленные украинские силовики.

Чауса похитили 3 апреля в центре Кишинева возле жилого дома. Жена экс-судьи Светлана Чаус рассказала "Стране.Ua", что похищение произошло возле спортивного зала, куда Чаус отвез ребенка на тренировку. "Ребенок отстал, муж с охранником шли к машине. Стоит белый автобус, из него выскакивает шесть человек в темной одежде, в масках, закрывающих лицо. Трое бросают моего мужа в автобус, еще трое - охранника. Это похищение. Причем охранника даже избили: ему закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание", - сообщила Светлана Чаус.

В дальнейшем было опубликовано несколько видеозаписей, сделанных очевидцами похищения.

Два дня спустя глава молдавского МВД Павел Войку рассказал, что полиции удалось установить личности нескольких организаторов похищения и даже задержать одного подозреваемого. По данным МВД, Чауса похитили некие иностранцы, которые уже покинули Молдову, перейдя украино-молдавскую границу. По словам Войку, преступники вели переписку на украинском языке. Он въезжали в Молдову начиная с 23 марта, в том числе и 3 апреля - в день похищения.

По словам министра, удалось установить три машины, которыми пользовались похитители и маршрут, которым они ехали. Следствие располагает рядом доказательств, в том числе видеозаписями, документами, перепиской и отпечатками пальцев. Войку отметил, что молдавские силовики намерены обратиться к украинским коллегам и во многом полагаются на сотрудничество с ними.

В молдавских анонимных телеграм-каналах появлялась противоречивая информация о действиях преступников после захвата Чауса. Так, Index писал, что бывшего судью якобы перевезли на Украину в багажнике автомобиля Toyota RAV 4, принадлежащего украинскому посольству в Кишиневе, - машина будто бы сначала была припаркована у пункта пропуска Атаки и затем проехала на границе по "зеленому коридору", избежав таможенного досмотра. Через этот пункт пропуска на Украину якобы въехали шестеро похитителей, в том числе Александр К. - "бывший заместитель начальника управления уголовного преследования Львова". Всего же, утверждает телеграм-канал, в операции участвовали 10 человек. Позже Index обнародовал фотографии паспортов трех украинцев - уроженцев Львова, Одесской и Черновицкой областей Эдуарда Ставицкого, Юрия Коваленко и Александра Костенюка, якобы участвовавших в похищении. Как утверждается, как минимум двое из них - сотрудники украинского посольства.

6 апреля Войку на встрече с и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоем, посвященной ситуации с Чаусом, сказал, что таможенники и пограничники не вправе проверять дипломатический транспорт. Таким образом, он косвенно подтвердил версию о причастности украинских дипломатов.

Index также опубликовал фото Чауса с синяком под глазом и перебинтованной рукой.

На другой фотографии, опубликованной в телеграм-канале "Молдавский перец", лицо экс-судьи частично закрыто черной маской. Как утверждает этот канал, Чауса вывезли "через Румынию в Европу" и сейчас он "под камеру сдает всех, кто его содержал и прикрывал, нелегально вывозил в 2016 году (в Молдову. - Ред.)".

Жена бывшего судьи связывает его похищение с тем, что он собирался вернуться на Украину и отказывался подать повторное прошение о политубежище, к чему его вынуждали люди бывшего депутата Верховной рады Александра Грановского, который во время правления президента Петра Порошенко считался "смотрящим за судами". По утверждению Светланы Чаус, перемещение ее мужа в Молдову в 2016 году тоже было недобровольным и к нему причастен бывший адвокат, ныне замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов. Сам Смирнов назвал эти обвинения "бредом собачьим".

По другой версии, у операции, спланированной в ОП, было две цели. Первая - вывести из-под удара Смирнова, которого украинское следствие также раньше считало участником операции по вывозу Чауса в Молдову. Вторая - дискредитировать бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу, ключевого участника провалившейся операции по вывозу на Украину членов ЧВК Вагнера. Согласно этой версии, Чауса понадобилось похитить, поскольку вскоре выйдет фильм-расследование Bellingcat о "вагнергейте".

В подтверждение того, что Чаус собирался на родину, его жена передала "Громадскому" его обращение к бывшей начальнице - председательнице Днепровского райсуда Киева Оксане Бирсе. В письме он называет свое уголовное дело сфальсифицированным, просит помочь ему подобрать квалифицированного адвоката и выражает готовность в таком случае в короткие сроки вернуться в Киев.

Депутаты пророссийской Партии социалистов, имеющей самую большую фракцию в парламенте Молдовы, обвинили президента Майю Санду и Службу информации и безопасности в причастности к исчезновению Чауса. Социалисты требуют создания следственной комиссии.

"Недопустимо, что в Республике Молдова пропадают люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики", - прокомментировала преступление сама Санду. Она потребовала от МВД и СИБ "незамедлительных действий" по уточнению обстоятельств похищения украинца.

Украинские правоохранители пока не слишком охотно реагируют на эту историю. В СБУ и Госпогранслужбе Украины отказались комментировать пропажу Чауса. "Украинским новостям" удалось получить комментарии от высокопоставленных представителей Национального антикоррупционного бюро (этот орган ведет дело Чауса) и Национальной полиции - в обоих ведомствах отрицают причастность к похищению экс-судьи. "Операция не наша, но нам самим интересно", - сказал представитель НАБУ.

9 августа 2016 года сотрудники НАБУ поймали Чауса, судью Днепровского райсуда Киева, на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги судья хранил в двух стеклянных банках, которые закопал в своем огороде. 6 сентября Верховная рада сняла с него судейский иммунитет, но он к тому времени уже нелегально перебрался в Молдову.

По данным расследования RISE Moldova, Чауса вывезли из Украины в Молдову на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы, бизнесмена Вячеслава Турку. Чауса сопровождал Дорин Дамир - приближенный Плахотнюка, а паспорт ему передал один из руководителей службы безопасности Порошенко.

В Молдове Чаус сначала находился нелегально, но в 2017 году сдался полиции, после чего его задержали по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Впоследствии это дело было закрыто. В октябре он подал молдавским властям ходатайство о предоставлении политубежища, но президент Игорь Додон отклонил его. Чаус обжалует это решение в суде - в марте дело стала рассматривать Высшая судебная палата Молдовы, ее решение ожидалось в конце апреля.

С ноября 2016 года Чаус находился в розыске Интерпола, в октябре 2020 года международная полицейская организация временно изъяла информацию о его розыске из своей базы, поскольку бывший судья обжаловал его.

Чаус причастен ко многим резонансным делам: зимой 2014 года преследовал активистов Автомайдана, снял с розыска криминального авторитета Юрия Иванющенко, рассматривал дело главы партии УКРОП Геннадия Корбана. В 2012 году против него возбуждали дисциплинарное производство, но он остался на своей должности. После Революции достоинства Чаус находился в списке на люстрацию, сформированном Минюстом Украины, но люстрирован не был.